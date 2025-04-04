«Раньше на еду мне хватало 2000 рублей в неделю». Самый русский африканец в РПЛ

В РПЛ хватает футболистов, которые претендуют на статус самого русского иностранца. Но с самым русским африканцем точно всё понятно — это малиец Майга из «Пари НН». Мамаду уже семь лет в России, женился на русской девушке, выучил язык и получил паспорт. Мы созвонились с Майга, чтобы обсудить последние результаты «Пари НН» и поговорить о нём самом. А сегодня у его команды важнейший матч за право остаться в РПЛ.

— Как дела после травмы, которая была в том году?

— Хоть я и сыграл несколько матчей, пока готов не на 100%, недоволен собой. Знаю, что могу играть лучше, но смогу прийти к этому только через матчи.

— Что скажешь об игре команды? Рестарт сезона, мягко говоря, неоднозначный.

— Мы хорошо начали. Победили «Акрон», хорошо сыграли с «Краснодаром», пусть и не выиграли. С «Рубином» то же самое — создали много моментов, но не смогли забить.

— А что по матчу с «Химками»?

— Неприятная для меня игра. Я всегда хочу помочь команде добиться результата, чтобы болельщики были спокойны. А здесь так вышло, что я «привёз» пенальти. Впервые из-за меня команда проиграла.

— Пенальти справедливый?

— Я смотрю много европейского футбола, там такое не ставят. Для меня это не пенальти, 100%. Я заблокировал удар, мяч отскочил и попал в руку. Что мне было сделать? Куда деть руку? Но в России судьи считают, что это пенальти.

— Вы боретесь за выживание. Есть уверенность, что всё будет нормально?

— На 100%. У нас прекрасный тренер, опытный. Гончаренко точно знает, что нам нужно, у него хорошее видение футбола. Необходимо биться и набирать очки. Я уже три года в команде и больше не хочу испытывать то, что было в прошлом сезоне, когда мы попали в стыки. Все очень сильно нервничали. Тяжело, когда два матча полностью решают твою судьбу. Если команда вылетает из РПЛ – бюджет уменьшается, спонсоры могут уйти. Этого нельзя допустить. Я уж не говорю о том, что болельщики переживают. С таким стадион нельзя играть в Первой лиге.

— Стадион крутой, но посещаемость не самая хорошая.

— Посещаемость зависит от нас, от нашей игры. Когда команда плохо играет, конечно, болельщики будут ходить с меньшим желанием. За время в Нижнем Новгороде мне показалось, что здесь хоккей любят больше футбола. Но, повторюсь, всё зависит от нас. Будем побеждать в каждом матче – болельщики придут. А про Fan ID я уже говорил. Его необходимо отменить.

— Что скажешь про уровень РПЛ?

— Мои друзья в шоке от уровня лиги, в хорошем смысле этого слова. Минус, что нет еврокубков. Россия не заслуживает такого. По уровню этот чемпионат – в топ-6 в Европе.

— Чем тебе так нравится Гончаренко?

— Самое главное — он очень хороший человек. Всегда досконально разбирает моменты на теории. Очень много общается с игроками, при этом всегда на позитиве — это очень важно. У Гончаренко нет разделения на иностранцев и россиян. Виктор Михайлович многое поменял, при нём мы постоянно создаём моменты, но пока не можем их нормально реализовать. В меня он тоже поверил. Важно, что я ему нужен. Единственное, чего не терпит Гончаренко – когда мы играем без агрессии.

— Видел, что вы всей командой ходили в воздушный парк в Сочи. Не рискнул прыгнуть с банджи?

— Не-не, я хочу подольше пожить (смеётся). По мне — это опасно, пусть там и ни разу не было несчастных случаев. Я даже не смог смотреть за прыжком нашего вратаря Лукьянова. Страшно!

Что Майга думает о расистском скандале с Венделом и как ему в Нижнем

— Как тебе в Нижнем Новгороде?

— Очень красивый город, мне здесь комфортно. Люди меня узнают. Я живу недалеко от Большой Покровской, рядом Кремль, набережная. Очень крутой город. Меня в ресторанах даже узнают! Для меня это вообще шок.

— С проблемой расизма в городе, стране не сталкивался?

— Этой проблемы в принципе нет. В маленьких городах бывает, что люди удивляются темнокожему. Но это не значит, что они расисты. Я давно в России. Даже если какие-то отдельные личности что-то изображают в этом направлении – не обращаю внимания. В общей массе этой проблемы в России нет, здесь живут хорошие люди.

— Как тебе история с Венделом в Воронеже?

— Вендел не прав. Даже если были какие-то жесты, похожие на проявление расизма. Когда я играл за «Велес» с «Факелом» в Воронеже, фанаты позволяли себе меня оскорблять. Но я просто не обращал внимания на это. Помню, что потом после матча в социальных сетях фанаты «Факела» извинялись передо мной за поведение таких болельщиков. Есть хорошие люди, есть плохие — это данность.

— То есть ты бы на месте Вендела так не поступил?

— Конечно, нет. Лучше забить или победить — это лучший ответ. Вендела справедливо удалили.

— Ты продлевал контракт в месте съемок знаменитой сцены из «Жмурок», а потом говорил, что посмотрел этот фильм. Понравилось?

— После подписания контракта друзья мне отправили отрывок со сценой, потому что я не знал, что это вообще такое. Было очень смешно. Особенно с того, что я не эфиоп, а малиец. А так я редко смотрю кино. Фильм мне зашёл, хотя полностью его не посмотрел.

Жизнь в Мали и как Майга оказался в России

— Два года назад в интервью ты говорил, что в Мали только-только закончилась война. Сейчас всё спокойно?

— Да, сейчас наконец-то всё тихо. Мне всегда будет нравиться в Мали. Там кайф. Да, нет таких денег, как в России, но у меня там семья, близкие.

— Каким было твоё детство в Мали?

— Наверняка ждешь, что я скажу, что вокруг меня постоянно была война и так далее. Но нет. Тогда всё было спокойно. В Европе сейчас играет много игроков из Мали. Мы же все росли на улице, постоянно играли: кто босиком, кто как. А потом уже попадали в академии и так далее. Сейчас, кстати, в Мали очень много академий, детских тренеров. Половина сборной Мали из одной и той же академии, все друг друга чувствуют.

— А ты как стал футболистом?

— Мечтал об этом с детства. Когда получил диплом бакалавра, даже не планировал учиться дальше. Не допускал этой мысли. Хотел только играть в футбол.

— Ты получил паспорт РФ и сказал, что чувствуешь себя наполовину россиянином. Этого ощущения не стало ещё больше?

— Я ко всему привык. Всё-таки здесь уже семь лет. Привык к культуре, стране, даже шуткам! Раньше их вообще не понимал, думал, что люди постоянно на полном серьёзе это всё говорят. К еде тоже привык, очень сильно люблю борщ. Плюс здесь я познакомился со своей женой.

— Как?

— В ТЦ «Авиапарк». Случайно переглянулись в ресторане, а она сразу начала говорить на французском. Судьба!

— Изначально же ты в России играл в ЛФЛ.

— Да. Мой друг пригласил меня в команду. Я приехал сюда ради этого. До этого был в Испании на просмотре, но не захотел оставаться. В Россию же приехал ради футбола, почти год провёл здесь безуспешно, думал возвращаться в Мали. Но подвернулся шанс поиграть в ЛФЛ. Не думал о деньгах. Даже когда попал в «Велес» – был готов играть бесплатно. Главная сложность — язык. Тогда я не знал русского, а на французском и английском в России не говорят хорошо. Помню, как путался в метро. Московский метрополитен — очень сложный! Но самый красивый в мире. И сейчас я уже привык.

— Сколько ты зарабатывал?

— 20 тысяч рублей. Помогал другу, занимался разными вещами. У меня даже остались знакомые из тех, с кем я тогда пересекался. Когда уже начал играть в РПЛ, они мне звонили и спрашивали: «Мамаду, это правда ты?»

Раньше можно было купить себе еды на неделю за 2000 рублей – мне хватало. Я и сейчас не позволяю себе дорогих покупок – откладываю деньги, потому что надо помогать семье. Родители — это золото. Повторюсь, понимал, что мне будет тяжело в России. Но думал только о футболе, все мысли были связаны с любимым видом спорта. Был уверен, что смогу играть здесь на профессиональном уровне. И у меня получилось.