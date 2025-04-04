Что значит плеймейкер в футболе

В статье узнаете, кто такой плеймейкер и какими качествами он должен обладать.

Кто такой плеймейкер: его задачи и качества

В футболе есть определённые позиции: вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Плеймейкера в этом списке нет. Всё потому, что плеймейкер — это не позиция, это роль.

Так что же это за роль и почему её так называют? Плеймейкер — это тот, кто создаёт игру, а вернее, делает её ярче и интереснее. Ниже основные задачи плеймейкера.

Управлять темпом игры. Плеймейкер «держит руку на пульсе», то есть следит за ритмом игры: замедляет или, наоборот, ускоряет атаки — всё зависит от конкретной ситуации. Яркий пример — Тони Кроос, бывший игрок «Реала» и сборной Германии.

«В «Реале» у него не было повязки капитана, но он был им по духу. Крооса запомнят как одного одного из лучших в мире на своей позиции. Он настолько хорош, что может играть как «шестёрку», так и «десятку». Ты ставишь его на позицию, и он приспосабливается. А его главное достоинство – хладнокровие. Казалось, он вообще не нервничал» — так отзывался Зинедин Зидан о Тони.

Создавать голевые моменты. Это самая важная задача. Такой игрок строит атаки, казалось бы, из ничего. Нет, плеймейкер не делает из воды вино, но способен из не самого очевидного момента выдать точнейшую передачу, так что партнёру останется лишь подставить ногу или голову, чтобы забить гол.

Забивать голы. Нередко плеймейкеры становятся авторами голов. Например, Лионель Месси. Казалось бы, он известен всему миру как нападающий, но пять раз становился лучшим плеймейкером по версии IFFHS.

Лионель Месси Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Магия вне Хогвартса, читерство, радиоуправляемые передачи? Хочется ответить да, но нет. Чтобы творить футбольное волшебство, разрывать в клочья оборону соперника, видеть то, что не видят другие, у плеймейкера должно быть прокачано сразу несколько скиллов.

Отличное видение поля. Комментаторы и футбольные эксперты часто говорят: «У этого парня глаза на затылке». Это как раз можно отнести к плеймейкерам — ему важно видеть всё поле на 360 градусов.

Можно сравнить с водителями — нужно видеть всё досконально, например, вовремя перестроиться в другую полосу, чтобы изменить маршрут или уйти от столкновения. Так и плеймейкер должен обладать «орлиным зрением»: видеть свободные зоны и менять ход игры, задавая атаке новые направления.

Однако важно не только умение видеть поле, но и интеллект, чтобы читать игру: предугадывать действия соперника, работать на опережение.

«В футбол играют головой, ноги — это всего лишь инструменты» — сказал как-то Андреа Пирло.

Точные передачи на любую дистанцию. Основа основ, но одно без другого не работает. Увидев свободную зону или нестандартный вариант развития атаки, плеймейкеру нужно выдать точный пас. Расстояние не преграда. Неважно, разыграть накоротке или вырезать диагональную передачу на 20-30 метров, главное – сделать это точно.

Креативное мышление. Прозрачные и бесхитростные действия соперник легко считает. Поэтому креативность в футболе — это навык на вес золота. Плеймейкер, в свою очередь, разрывает шаблоны, действует не как все.

Психологическая устойчивость. Безусловно, каждый игрок должен отлично справляться с разного рода давлением: будь то прессинг или выкрики с трибун. Плеймейкер не исключение. Чтобы играть нестандартно, в первую очередь нужно не бояться своих задумок и уметь брать ответственность на себя.

Высокая техника владения мячом. Без базы никуда. Для реализации задуманного нужно безупречно контролировать и технично принимать мяч после паса, желательно в одно касание, чтобы не тратить драгоценные секунды на обработку, а где-то и самому удачно участвовать в отборах.

Тренировка мадридского «Реала» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Виды плеймейкеров

Изначально было принято считать плеймейкера игроком атаки, который располагался под нападающими. Сейчас это тоже верное суждение, но футбол не стоит на месте. Чтобы побеждать, креатив нужен не только от футболистов, но и от тренеров. Поэтому плеймейкера можно встретить в любой точке поля. Условно можно поделить плеймейкеров на несколько видов.

Классическая «десятка»

Футболист, который располагается между полузащитой и нападением, обычно на позиции центрального атакующего полузащитника. Номинально это хавбек, однако его игра акцентирована на атаку: создаёт моменты он не только для себя, но и для нападающих.

Расположение классической «десятки» Фото: «Чемпионат»

Пример такого игрока — Зинедин Зидан. Кстати, француз, будучи атакующим полузащитником, ни разу в своей карьере не попадал в офсайд.

А вот что Месси говорит о «десятке» в современном футболе: Лионель Месси: в современном футболе плеймейкеров больше не существует

Оттянутый плеймейкер

Этот вид плеймейкера, наоборот, можно наблюдать в глубине — в опорной зоне. Игрок такого плана орудует как бы в оттяжке, отвечает не только за разрушение атак соперника и своевременные перехваты, но и за организацию атак.

Расположение глубинного плеймейкера Фото: «Чемпионат»

Пример такого игрока — Андреа Пирло. Играл в глубине полузащиты, но знаменит своими нестандартными решениями и точными пасами.

«Пирло за доли секунды видит возможность для такого паса, в ожидании которого менее сильные игроки могли бы провести всю жизнь», — говорил Карло Анчелотти, итальянский футболист и тренер.

Разыгрывающий плеймейкер

Этот тип плеймейкера располагается в центре поля на позиции центрального полузащитника. Отвечает как за атакующие действия, так и за контроль мяча в целом. Это король средней линии, который прекрасно видит пробелы в обороне соперника и своевременно отдаёт туда передачу.

Расположение разыгрывающего плеймейкера Фото: «Чемпионат»

Пример такого игрока — Лука Модрич. В свои 39 лет он до сих пор выступает за «Реал» в центре полузащиты. Да, всё реже в старте, но, каждый раз выходя на поле, хорват показывает своё мастерство.

Фланговый плеймейкер

Игроки этого типа располагаются на флангах, на позиции вингера или флангового полузащитника. Их особенность — скорость, дриблинг и умение своевременно вырезать острую передачу в штрафную соперника.

Расположение флангового плеймейкера Фото: «Чемпионат»

Пример такого игрока — Джек Грилиш. Он не просто крайний полузащитник или форвард — от него идёт мысль, он способен сместиться, отдать обостряющий пас или выдать абсолютно неожиданную передачу.

Лучшие плеймейкеры

В футболе постоянно появляются новые имена, но и старые не забываются. Выделить лучших плеймейкеров сложно. Поэтому выделю три имени по схеме «один молодой и две легенды».

Джуд Беллингем. Один из самых ярких молодых талантов современного футбола, лучший плеймейкер 2024 года по версии IFFHS. Джуд великолепно предугадывает замыслы соперника и партнёров по команде, что позволяет ему не только организовывать голевые передачи, но и забивать самому. За сезон-2023/2024 англичанин наколотил 27 голов и отдал 17 ассистов.

Джуд Беллингем Фото: Antonio Villalba/Getty Images

Диего Марадона. Легенда мирового футбола, его имя знает каждый, даже если никогда не смотрел футбол. Знаменит своим невероятным видением поля и способностью создавать моменты для своей команды. «Гол столетия» на ЧМ-1986 стал символом его гениальности. Всего за карьеру он забил более 245 мячей и отдал более 150 передач.

Диего Марадона Фото: Steve Powell/Getty Images

Хави. Ещё один легендарный футболист, который обладал всеми качествами плеймейкера и настоящего лидера. Почти всю карьеру провёл в «Барселоне», где стал настоящим символом клуба и одним из важнейших игроков под руководством Пепа Гвардиолы. За всю свою карьеру забил более 100 голов, а ассистировал более 200 раз.