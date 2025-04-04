«Золотой» матч для Сафонова, дерби в АПЛ и борьба за титул в Испании. Топ-игры выходных

Ох, что за уикенд нас ждёт! Море интересных встреч состоится не только в Европе, но и в США, Китае и Саудовской Аравии. Выбор на любой вкус. Мы же отобрали лучшие игры выходных и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Рома» — «Ювентус»: воскресенье, 6 апреля, 21:45 мск
Интрига: «Рома» продлит впечатляющую серию и догонит «Ювентус»?
«Рома» не проигрывает в 14 турах Серии А подряд! Серия помогла команде Клаудио Раньери забраться на шестое место и включиться в борьбу за место в ЛЧ. И в следующем туре римляне как раз принимают дома «Ювентус», занимающий пятую строчку. Разрыв между командами составляет всего три очка. Победа позволит «Роме» сравняться с туринцами! Но после смены тренера (Игор Тудор пришёл вместо Тьяго Мотты) «Юве» получил эмоциональную встряску и обыграл «Дженоа» (1:0). Возможно, эмоционального заряда хватит и на победу над «Ромой».
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 6 апреля, 18:30 мск
Интрига: «МЮ» создаст «Сити» проблемы в борьбе за зону ЛЧ?
«Манчестер Сити» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Пока что дела у команды Пепа Гвардиолы складываются плохо: по потерянным очкам она занимает шестое место и пролетает мимо ЛЧ. Но время на исправление ситуации ещё есть. В следующем туре важно обыграть кризисный «МЮ». Хотя команда Рубена Аморима способна преподнести сюрприз в дерби. Тем более в последней очной встрече «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу (2:1). На «МЮ» не давит турнирная ситуация (финишируют между 10-м и 15-м местом), команда находится в поиске. Возможно, именно в воскресенье на них найдёт вдохновение.
«Барселона» — «Бетис»: суббота, 5 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Барса» сохранит первое место?
«Барселона» летит к квадруплу! Команда лидирует в Примере, вышла в финал Кубка Испании, играет в четвертьфинале Лиги чемпионов, а ранее взяла Суперкубок Испании. Исторический сезон под руководством Ханс-Дитера Флика близок. В Примере всё зависит именно от «Барсы»: побеждай в оставшихся матчах и забирай трофей. Хотя каталонцев ждёт непростая встреча с «Бетисом». Может, легендарный Антони в одиночку разберётся с «Барсой»? Интересно, что у обоих клубов длительные победные серии: «Бетис» забрал три очка в шести турах подряд, каталонцы – в девяти. Чья серия продлится?
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: суббота, 5 апреля, 19:30 мск
Интрига: «Ноттингем» станет ещё ближе к Лиге чемпионов?
«Ноттингем» рвётся в Лигу чемпионов. За восемь туров до финиша команда занимает третье место, и у него солидный отрыв от шестой строчки. Напомним, по итогам нынешнего сезона АПЛ отправит в ЛЧ сразу пять команд. Выпадать из топ-5 «Форест» не собирается. А сделать ещё один шаг к главному еврокубку «лесники» могут в Бирмингеме. «Ноттингем» отправляется на тяжёлый выезд к «Астон Вилле», которая ещё теоретически имеет шансы на попадание в топ-5. Так что три очка команде Нуну Эшпириту Санту просто так никто не отдаст.
«Порту» — «Бенфика»: воскресенье, 6 апреля, 22:30 мск
Интрига: «Порту» создаст «Бенфике» проблемы в чемпионской гонке?
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии за золото бьются «Спортинг» и «Бенфика». После 27 туров у обоих клубов по 65 очков. «Порту» же идёт четвёртым с 56 очками. Команда надеется забраться в топ-3 и попасть как минимум в Лигу Европы. А заодно есть шанс испортить жизнь принципиальному сопернику, разобравшись дома с «Бенфикой». Но лиссабонцы побеждали в восьми последних турах плюс разгромили «Порту» (4:1) в первом круге. Так что именно команда Бруну Лаже является фаворитом матча.
«ПСЖ» — «Анже»: суббота, 5 апреля, 18:00 мск
Интрига: «ПСЖ» и Сафонов станут чемпионами Франции?
«ПСЖ» способен оформить титул чемпионата Франции уже в следующем туре. Достаточно не проиграть дома «Анже». Мало сомнений, что парижане возьмут золото уже в субботу. Главное, что чемпионом Франции станет российский голкипер Матвей Сафонов. Следим за матчем, а после нас с большой вероятностью ждёт празднование «ПСЖ» победы в Лиге 1.
«Фулхэм» — «Ливерпуль»: воскресенье, 6 апреля, 16:00 мск
Интрига: ещё один шаг «Ливерпуля» к золоту
«Ливерпуль» летит к золоту АПЛ. За восемь туров до финиша команда на 12 очков опережает «Арсенал». Чтобы забронировать титул, достаточно одержать пять побед и не смотреть на конкурента. Хороший шанс добавить в актив три очка появится в воскресенье: «Ливерпуль» едет в гости к «Фулхэму». Хотя в первом круге лондонцы отняли очки у мерсисайдцев на «Энфилде» (2:2). Но теперь у «Ливерпуля» есть двойная мотивация поскорее оформить чемпионство.
«Милан» — «Фиорентина»: суббота, 5 апреля, 21:45 мск
Интрига: последний шанс для «Милана» остаться в борьбе за еврокубки
«Милан» проваливает сезон-2024/2025. Шансов на попадание в Лигу чемпионов мало. Впрочем, даже в Лигу конференций отобраться будет трудно. А в случае неудачного результата встречи с «Фиорентиной» команда Сержиу Консейсау на почти наверняка лишится надежд на еврокубки. Итальянские СМИ сообщают, что португальский тренер летом покинет «Милан». А в случае поражения в следующем туре есть вероятность, что Консейсау уволят уже сейчас. Отметим, что у «Фиорентины» 51 очко и она занимает восьмое место в таблице, у «Милана» – 47 очков (девятый). «Фиалки», в отличие от миланцев, имеют чуть больше шансов на попадание в еврокубки.
«Болонья» — «Наполи»: понедельник, 7 апреля, 21:45 мск
Интрига: «Наполи» увезёт победу с тяжелейшего выезда и не отстанет от «Интера»?
«Наполи» потерял статус фаворита Серии А. Команда спустилась на второе место и теперь зависит от «Интера». Разрыв между клубами – три очка, гонка за золото ещё впереди. Главная задача «Наполи» – не отставать от конкурента. В следующем туре команду Антонио Конте ждёт выезд к «Болонье». В последних 13 турах будущий соперник «Наполи» уступил всего один раз и одержал восемь побед. Благодаря этому «Болонья» забралась на четвёртое место и второй сезон подряд претендует на место в ЛЧ. Набравшая ход команда вполне способна доставить проблемы и «Наполи».
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: пятница, 4 апреля, 21:00 мск
Интрига: команда Роналду уменьшит шансы «Аль-Хиляля» на золото?
«Аль-Наср» в нынешнем сезоне уже вряд ли поборется за титул в чемпионате Саудовской Аравии. За девять туров до финиша команда на 10 очков отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада». Надежда «Аль-Насра» – на второе место. Именно его сейчас занимает «Аль-Хиляль», который ещё рассчитывает на золото (на четыре очка отстаёт от «Аль-Иттихада»). В случае победы над «Аль-Насром» команда с Малкомом в составе сохранит неплохие шансы на титул. А вот поражение серьёзно ударит по надеждам плюс позволит приблизиться «Аль-Насру».
«Реал» — «Валенсия»: суббота, 5 апреля, 17:15 мск
Интрига: «Реал» не отпустит «Барселону»?
Мадридский «Реал» находится в статусе преследователя в чемпионате Испании. Отставание от «Барселоны» составляет всего три очка. При очной встрече впереди ситуация выглядит рабочей. Но терять очки «Реалу» всё равно нельзя. В следующем туре мадридцы примут дома кризисную «Валенсию», занимающую 15-е место в таблице. «Реал» обязан побеждать, иначе есть риск отпустить «Барсу» ещё дальше.
«Шанхай Порт» — «Шанхай Шэньхуа»: воскресенье, 6 апреля, 14:35 мск
Интрига: встреча чемпиона и серебряного призёра прошлого сезона в Китае
«Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне до последнего тура бились за золото. Но команда Леонида Слуцкого оказалась слабее и отдала трофей конкуренту. Теперь же «Шанхай Шэньхуа» мечтает о реванше. Оба клуба снова делят первое место в таблице чемпионата Китая уже после четырёх туров. Намечается новая гонка! Последняя очная встреча завершилась победой «Шэньхуа» (3:1). Надеемся, что и сейчас команда Слуцкого окажется сильнее.
«Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао: воскресенье, 6 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Атлетик» отцепит конкурента в борьбе за попадание в ЛЧ?
«Атлетик» из Бильбао рвётся в общий этап Лиги чемпионов. Пока что дела у басков складываются прекрасно: четвёртое место за девять туров до финиша и отрыв в шесть очков от «Бетиса» и «Вильярреала» (есть матч в запасе). Именно с последними «Атлетик» зарубится в следующей встрече. Важнейшая игра сезона для обоих клубов. Победа позволит Бильбао ещё оторваться от конкурента и ощутить себя ещё спокойнее. А вот победа «Вильярреала» позволит этой команде сравняться с «Атлетиком» по потерянным очкам.
«Аталанта» — «Лацио»: воскресенье, 6 апреля, 19:00 мск
Интрига: «Аталанта» ещё сохранит шансы на победу в Серии А?
«Аталанта» в последних четырёх турах одержала всего одну победу. Бергамаски забуксовали и отпустили конкурентов в борьбе за золото. Теперь отставание от лидирующего «Интера» составляет девять очков. Шансы на золото ещё есть, но они минимальны. А в случае потери очков в следующем туре с «Лацио» они практически полностью улетучатся. Да и снизу «Аталанту» уже подпирают конкуренты в борьбе за место в зоне ЛЧ. «Лацио» – один из них (отстаёт на шесть очков). Важнейший матч с турнирной точки зрения для обоих клубов.
«Интер Майами» — «Торонто»: понедельник, 7 апреля, 2:00 мск
Интрига: «Интер Майами» сохранит первое место в МЛС?
«Интер Майами» со своей звёздной бандой идёт за победой в регулярном сезоне МЛС. Команда занимает первое место в сводной таблице, проведя при этом на один матч больше преследователей. Уровень! В следующем туре «Интер Майами» примет дома «Торонто». Канадцы за шесть встреч набрали всего два очка и занимают лишь 26-е место в таблице. Ждём красивые хайлайты от Лионеля Месси.