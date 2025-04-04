А в Саудовской Аравии зарубятся Роналду и Малком! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

«Золотой» матч для Сафонова, дерби в АПЛ и борьба за титул в Испании. Топ-игры выходных

Ох, что за уикенд нас ждёт! Море интересных встреч состоится не только в Европе, но и в США, Китае и Саудовской Аравии. Выбор на любой вкус. Мы же отобрали лучшие игры выходных и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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