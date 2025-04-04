Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Главные игры выходных, 4-7 апреля: Реал, Барселона, Ливерпуль, ПСЖ, Интер, Аль-Наср, Манчестер Юнайтед, Сити, Ювентус

«Золотой» матч для Сафонова, дерби в АПЛ и борьба за титул в Испании. Топ-игры выходных
Никита Паглазов
Главные игры выходных, 4-7 апреля
Аудио-версия:
Комментарии
А в Саудовской Аравии зарубятся Роналду и Малком! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Ох, что за уикенд нас ждёт! Море интересных встреч состоится не только в Европе, но и в США, Китае и Саудовской Аравии. Выбор на любой вкус. Мы же отобрали лучшие игры выходных и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 15 самых интригующих матчей 4-7 апреля
Фото: Paolo Bruno/Getty Images
1 место

«Рома» — «Ювентус»: воскресенье, 6 апреля, 21:45 мск

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рома» продлит впечатляющую серию и догонит «Ювентус»?

«Рома» не проигрывает в 14 турах Серии А подряд! Серия помогла команде Клаудио Раньери забраться на шестое место и включиться в борьбу за место в ЛЧ. И в следующем туре римляне как раз принимают дома «Ювентус», занимающий пятую строчку. Разрыв между командами составляет всего три очка. Победа позволит «Роме» сравняться с туринцами! Но после смены тренера (Игор Тудор пришёл вместо Тьяго Мотты) «Юве» получил эмоциональную встряску и обыграл «Дженоа» (1:0). Возможно, эмоционального заряда хватит и на победу над «Ромой».

Фото: Michael Steele/Getty Images
2 место

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 6 апреля, 18:30 мск

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» создаст «Сити» проблемы в борьбе за зону ЛЧ?

«Манчестер Сити» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Пока что дела у команды Пепа Гвардиолы складываются плохо: по потерянным очкам она занимает шестое место и пролетает мимо ЛЧ. Но время на исправление ситуации ещё есть. В следующем туре важно обыграть кризисный «МЮ». Хотя команда Рубена Аморима способна преподнести сюрприз в дерби. Тем более в последней очной встрече «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу (2:1). На «МЮ» не давит турнирная ситуация (финишируют между 10-м и 15-м местом), команда находится в поиске. Возможно, именно в воскресенье на них найдёт вдохновение.

Фото: Judit Cartiel/Getty Images
3 место

«Барселона» — «Бетис»: суббота, 5 апреля, 22:00 мск

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» сохранит первое место?

«Барселона» летит к квадруплу! Команда лидирует в Примере, вышла в финал Кубка Испании, играет в четвертьфинале Лиги чемпионов, а ранее взяла Суперкубок Испании. Исторический сезон под руководством Ханс-Дитера Флика близок. В Примере всё зависит именно от «Барсы»: побеждай в оставшихся матчах и забирай трофей. Хотя каталонцев ждёт непростая встреча с «Бетисом». Может, легендарный Антони в одиночку разберётся с «Барсой»? Интересно, что у обоих клубов длительные победные серии: «Бетис» забрал три очка в шести турах подряд, каталонцы – в девяти. Чья серия продлится?

Фото: Warren Little/Getty Images
4 место

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: суббота, 5 апреля, 19:30 мск

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ноттингем» станет ещё ближе к Лиге чемпионов?

«Ноттингем» рвётся в Лигу чемпионов. За восемь туров до финиша команда занимает третье место, и у него солидный отрыв от шестой строчки. Напомним, по итогам нынешнего сезона АПЛ отправит в ЛЧ сразу пять команд. Выпадать из топ-5 «Форест» не собирается. А сделать ещё один шаг к главному еврокубку «лесники» могут в Бирмингеме. «Ноттингем» отправляется на тяжёлый выезд к «Астон Вилле», которая ещё теоретически имеет шансы на попадание в топ-5. Так что три очка команде Нуну Эшпириту Санту просто так никто не отдаст.

Фото: Gualter Fatia/Getty Images
5 место

«Порту» — «Бенфика»: воскресенье, 6 апреля, 22:30 мск

Португалия — Примейра . 28-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Порту
Порту
Не начался
Бенфика
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Порту» создаст «Бенфике» проблемы в чемпионской гонке?

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии за золото бьются «Спортинг» и «Бенфика». После 27 туров у обоих клубов по 65 очков. «Порту» же идёт четвёртым с 56 очками. Команда надеется забраться в топ-3 и попасть как минимум в Лигу Европы. А заодно есть шанс испортить жизнь принципиальному сопернику, разобравшись дома с «Бенфикой». Но лиссабонцы побеждали в восьми последних турах плюс разгромили «Порту» (4:1) в первом круге. Так что именно команда Бруну Лаже является фаворитом матча.

Фото: Getty Images
6 место

«ПСЖ» — «Анже»: суббота, 5 апреля, 18:00 мск

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Анже
Анже
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» и Сафонов станут чемпионами Франции?

«ПСЖ» способен оформить титул чемпионата Франции уже в следующем туре. Достаточно не проиграть дома «Анже». Мало сомнений, что парижане возьмут золото уже в субботу. Главное, что чемпионом Франции станет российский голкипер Матвей Сафонов. Следим за матчем, а после нас с большой вероятностью ждёт празднование «ПСЖ» победы в Лиге 1.

Фото: Julian Finney/Getty Images
7 место

«Фулхэм» — «Ливерпуль»: воскресенье, 6 апреля, 16:00 мск

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё один шаг «Ливерпуля» к золоту

«Ливерпуль» летит к золоту АПЛ. За восемь туров до финиша команда на 12 очков опережает «Арсенал». Чтобы забронировать титул, достаточно одержать пять побед и не смотреть на конкурента. Хороший шанс добавить в актив три очка появится в воскресенье: «Ливерпуль» едет в гости к «Фулхэму». Хотя в первом круге лондонцы отняли очки у мерсисайдцев на «Энфилде» (2:2). Но теперь у «Ливерпуля» есть двойная мотивация поскорее оформить чемпионство.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images
8 место

«Милан» — «Фиорентина»: суббота, 5 апреля, 21:45 мск

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2025, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: последний шанс для «Милана» остаться в борьбе за еврокубки

«Милан» проваливает сезон-2024/2025. Шансов на попадание в Лигу чемпионов мало. Впрочем, даже в Лигу конференций отобраться будет трудно. А в случае неудачного результата встречи с «Фиорентиной» команда Сержиу Консейсау на почти наверняка лишится надежд на еврокубки. Итальянские СМИ сообщают, что португальский тренер летом покинет «Милан». А в случае поражения в следующем туре есть вероятность, что Консейсау уволят уже сейчас. Отметим, что у «Фиорентины» 51 очко и она занимает восьмое место в таблице, у «Милана» – 47 очков (девятый). «Фиалки», в отличие от миланцев, имеют чуть больше шансов на попадание в еврокубки.

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
9 место

«Болонья» — «Наполи»: понедельник, 7 апреля, 21:45 мск

Италия — Серия А . 31-й тур
07 апреля 2025, понедельник. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» увезёт победу с тяжелейшего выезда и не отстанет от «Интера»?

«Наполи» потерял статус фаворита Серии А. Команда спустилась на второе место и теперь зависит от «Интера». Разрыв между клубами – три очка, гонка за золото ещё впереди. Главная задача «Наполи» – не отставать от конкурента. В следующем туре команду Антонио Конте ждёт выезд к «Болонье». В последних 13 турах будущий соперник «Наполи» уступил всего один раз и одержал восемь побед. Благодаря этому «Болонья» забралась на четвёртое место и второй сезон подряд претендует на место в ЛЧ. Набравшая ход команда вполне способна доставить проблемы и «Наполи».

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
10 место

«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: пятница, 4 апреля, 21:00 мск

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Роналду уменьшит шансы «Аль-Хиляля» на золото?

«Аль-Наср» в нынешнем сезоне уже вряд ли поборется за титул в чемпионате Саудовской Аравии. За девять туров до финиша команда на 10 очков отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада». Надежда «Аль-Насра» – на второе место. Именно его сейчас занимает «Аль-Хиляль», который ещё рассчитывает на золото (на четыре очка отстаёт от «Аль-Иттихада»). В случае победы над «Аль-Насром» команда с Малкомом в составе сохранит неплохие шансы на титул. А вот поражение серьёзно ударит по надеждам плюс позволит приблизиться «Аль-Насру».

Фото: Angel Martinez/Getty Images
11 место

«Реал» — «Валенсия»: суббота, 5 апреля, 17:15 мск

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» не отпустит «Барселону»?

Мадридский «Реал» находится в статусе преследователя в чемпионате Испании. Отставание от «Барселоны» составляет всего три очка. При очной встрече впереди ситуация выглядит рабочей. Но терять очки «Реалу» всё равно нельзя. В следующем туре мадридцы примут дома кризисную «Валенсию», занимающую 15-е место в таблице. «Реал» обязан побеждать, иначе есть риск отпустить «Барсу» ещё дальше.

Фото: Getty Images
12 место

«Шанхай Порт» — «Шанхай Шэньхуа»: воскресенье, 6 апреля, 14:35 мск

Китай — Суперлига . 5-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:35 МСК
Шанхай Порт
Шанхай
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча чемпиона и серебряного призёра прошлого сезона в Китае

«Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне до последнего тура бились за золото. Но команда Леонида Слуцкого оказалась слабее и отдала трофей конкуренту. Теперь же «Шанхай Шэньхуа» мечтает о реванше. Оба клуба снова делят первое место в таблице чемпионата Китая уже после четырёх туров. Намечается новая гонка! Последняя очная встреча завершилась победой «Шэньхуа» (3:1). Надеемся, что и сейчас команда Слуцкого окажется сильнее.

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
13 место

«Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао: воскресенье, 6 апреля, 22:00 мск

Испания — Примера . 30-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетик» отцепит конкурента в борьбе за попадание в ЛЧ?

«Атлетик» из Бильбао рвётся в общий этап Лиги чемпионов. Пока что дела у басков складываются прекрасно: четвёртое место за девять туров до финиша и отрыв в шесть очков от «Бетиса» и «Вильярреала» (есть матч в запасе). Именно с последними «Атлетик» зарубится в следующей встрече. Важнейшая игра сезона для обоих клубов. Победа позволит Бильбао ещё оторваться от конкурента и ощутить себя ещё спокойнее. А вот победа «Вильярреала» позволит этой команде сравняться с «Атлетиком» по потерянным очкам.

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
14 место

«Аталанта» — «Лацио»: воскресенье, 6 апреля, 19:00 мск

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Аталанта» ещё сохранит шансы на победу в Серии А?

«Аталанта» в последних четырёх турах одержала всего одну победу. Бергамаски забуксовали и отпустили конкурентов в борьбе за золото. Теперь отставание от лидирующего «Интера» составляет девять очков. Шансы на золото ещё есть, но они минимальны. А в случае потери очков в следующем туре с «Лацио» они практически полностью улетучатся. Да и снизу «Аталанту» уже подпирают конкуренты в борьбе за место в зоне ЛЧ. «Лацио» – один из них (отстаёт на шесть очков). Важнейший матч с турнирной точки зрения для обоих клубов.

Фото: Luke Hales/Getty Images
15 место

«Интер Майами» — «Торонто»: понедельник, 7 апреля, 2:00 мск

США — Major League Soccer . МЛС
07 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Торонто
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер Майами» сохранит первое место в МЛС?

«Интер Майами» со своей звёздной бандой идёт за победой в регулярном сезоне МЛС. Команда занимает первое место в сводной таблице, проведя при этом на один матч больше преследователей. Уровень! В следующем туре «Интер Майами» примет дома «Торонто». Канадцы за шесть встреч набрали всего два очка и занимают лишь 26-е место в таблице. Ждём красивые хайлайты от Лионеля Месси.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android