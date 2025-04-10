Больше Ямаля из 18-летних забил только защитник из Хорватии. Его отец сыграл минуту в РПЛ!

Главная звезда мирового футбола среди игроков не старше 18 лет сейчас, конечно же, Ламин Ямаль. По версии Transfermarkt вингер «Барселоны» уже стоит € 180 млн, хотя понятно, что каталонский клуб не продаст его даже за такие гигантские деньги. В нынешнем сезоне Примеры Ямаль подтверждает свой статус, забив шесть мячей и сделав 13 голевых передач в 27 матчах. По количеству голов в топ-10 лигах Европы Ламин – второй среди футболистов категории U18. Кому же уступает вингер «Барселоны»? В это невозможно поверить, но на первом месте находится… защитник! Давайте познакомимся с ним – зовут парня Лука Вушкович.

Хорвату только недавно исполнилось 18 лет, он всего на четыре месяца старше Ямаля. Вушкович уже принадлежит «Тоттенхэму», который выкупил его у «Хайдука» из Сплита за € 11 млн, но пока парень не играл в АПЛ. На сезон-2024/2025 Лука отдан в аренду «Вестерло». В чемпионате Бельгии центрбек и разрывает. Причём во многих матчах играет бок о бок с 37-летним экс-защитником сборной России Романом Нойштедтером.

Вушкович забил уже семь мячей в чемпионате Бельгии. Кроме того, сделал две голевые передачи. Всё это – в 29 матчах. Причём Лука не бьёт пенальти, тем ценнее его достижение. Вушкович, конечно, далёк от первых мест в гонке бомбардиров бельгийской лиги, но он лидер турнира по количеству голов головой. Пять раз забивал ей, ещё по разу правой и левой ногой.

В «Вестерло» Вушкович второй по сыгранному времени в нынешнем чемпионате Бельгии (2556 минут). Первый по общему количеству точных передач (1175) и точных длинных пасов (133), а также по проценту выигранных единоборств среди игроков основы (64%), заблокированным ударам соперника (33) и выносам мяча из собственной штрафной (186). Вдобавок Лука в пятёрке лидеров «Вестерло» по ударам. Центральный защитник пробил в этом сезоне уже 39 раз (15 — в створ).

Более того, по итогам 2024-го Вушкович выиграл в Бельгии награду «Гол года». Центральный защитник забил «Брюгге» ударом через себя! Комментируя свой шедевр, Лука признался: «Я не особо практикую такие удары на тренировках «Вестерло». Только со своей семьёй – в Хорватии у моря».

Лука Вушкович Фото: kvcwesterlo.be

Вушкович выделяется высоким ростом – 193 см, а также умением грамотно выбирать позицию. Физически силён, быстро принимает решения и хорошо распоряжается мячом. В юношеском возрасте Луку сравнивали по манере игры с Жераром Пике, а однажды, выступая за команду «Хайдука» U15 в чемпионате Хорватии, он забил со своей половины поля.

В Бельгии у Вушковича есть право на ошибки – они обязательная часть роста молодого центрального защитника. «Вестерло» – команда без больших амбиций. По итогам 30 туров заняла девятое место и теперь сыграет ещё 10 туров в группе клубов, борющихся за путевку в еврокубки. Луку в нынешнем чемпионате один раз удалили – за споры с судьёй. Это случилось в январе в матче с «Сент-Трюйденом».

Вушкович, судя по всему, парень серьёзный. Ему не вскружил голову тот факт, что «Тоттенхэм» заплатил за него большие деньги, особенно для 18-летнего футболиста. И даже совсем не обрадовал.

Лука Вушкович защитник «Вестерло»: «Трансфер в «Тоттенхэм» за € 11 млн? Не думаю об этом слишком много. Но думаю, что футбольный мир движется в неправильном направлении. На самом деле, цены на рынке безответственные. Трансферы за € 100 млн, куда мы идём?! Лет 10 назад клуб заплатил бы за меня, быть может, € 2 млн. Это безумие».

Вушкович родился в Сплите, он из футбольной семьи. Его отец Даниэль выступал за «Хайдук», а в сезоне-2008 сыграл… одну минуту в РПЛ за «Луч-Энергию» из Владивостока. В Россию Вушковича-старшего пригласил тренер Зоран Вулич, но за полгода центрбек поучаствовал только в матче с «Томью».

Дед Луки Марио также был профессиональным футболистом – сделал карьеру в Нидерландах. Выступал там в 1970-х за «Гоу Эхед Иглз» и «Херенвен». Ушёл из жизни в 31 год, ещё не завершив карьеру: попал в автокатастрофу по пути на матч своей команды.

Прадед Вушковича Марко выступал за «Хайдук» во время Второй мировой войны. А родной брат Марио, названный, вероятно, в честь деда, тоже стал заметным футболистом – с 2022 года делает карьеру в Германии в составе «Гамбурга». И даже его двоюродные братья Морено и Вито играют в футбол на разном уровне.

Лука рос в академии «Хайдука», выступая за все сборные Хорватии своего возраста. В 15 лет он стал самым молодым хорватом в истории, сыгравшим и забившим в Юношеской лиге УЕФА. Через пару дней после своего 16-летия защитник дебютировал за «Хайдук» и повторил рекорд для дебютантов чемпионата Хорватии. А в 16 лет 5 дней стал автором самого «молодого» гола в истории «Хайдука», поразив ворота «Осиека» в Кубке страны.

Вушкович получил место в стартовом составе команды из Сплита, но затем выбыл из-за мышечной травмы. В прошлом сезоне «Хайдук» отдал воспитанника в аренду на полгода польскому «Радомяку», чтобы парень получал стабильную практику и продолжал прогрессировать. Там Лука тоже продемонстрировал своё умение забивать – за 14 матчей положил три мяча и сделал одну голевую передачу. А летом 2024-го руководители «Тоттенхэма» и «Хайдука» решили, что Вушковичу лучше побыть в аренде в Бельгии. В этом же клубе играет принадлежащий «шпорам» 20-летний полузащитник Алфи Девайн.

«Лука – настоящий феномен, – говорил по ходу сезона главный тренер «Вестерло» Тимми Симонс. – Он поразительно спокоен на мяче и задаёт темп игре. У него такие хорошие ноги для 17-летнего!»

Известный инсайдер Фабрицио Романо написал в марте, что «Тоттенхэм» очень доволен развитием Вушковича в «Вестерло». На подписании Луки в своё время настоял главный скаут «шпор» Леонардо Габбанини, уволенный из клуба в сентябре 2023-го. Возможно, уже в следующем сезоне хорватский талант закрепится в основе «шпор», хотя ему ещё есть куда расти именно как защитнику – сказываются недостаток опыта и быстроты. Вушковичу по силам повторить путь Йошко Гвардиола. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что следит за Лукой и допускает его вызов в национальную команду в этом году.