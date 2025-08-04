В топ-лигах больше нет заметных французских тренеров. Куда они пропали и почему?

Ещё каких-то 10 лет назад наличие французского тренера в большой или как минимум амбициозной команде из топовой европейской лиги не только иллюстрировало привычную всем норму, но и было знаком высочайшего качества. Легендарный Арсен Венгер рулил «Арсеналом», Зинедин Зидан возглавил мадридский «Реал», чтобы вскоре выиграть с ним три подряд титула Лиги чемпионов, а Реми Гард после успешного отрезка в «Лионе» присоединился к «Астон Вилле».

В «Роме» хорошо проявил себя нынешний тренер сборной Бельгии Руди Гарсия, Валерьен Исмаэль возглавлял немецкий «Вольфсбург», Клод Пюэль присоединился к «Саутгемптону», а сборная Франции блистала под руководством Дидье Дешама. Во французской Лиге 1 всех сносил «ПСЖ» во главе с Лораном Бланом – к концу сезона-2015/2016 в местном высшем дивизионе трудился лишь один иностранец при 19 доморощенных специалистах.

Лоран Блан — тренер «ПСЖ» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Кроме того, за предыдущие два десятилетия Жерар Улье вернул «Ливерпуль» в европейскую элиту, а Луис Фернандес и Рейнальд Денуэкс привели соответственно скромные «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад» ко вторым местам в испанской Ла Лиге. Однако сегодня нужно сильно постараться, чтобы отыскать в топ-5 лигах большого специалиста с триколором – вне Франции (в настоящее время в Лиге 1 лишь восемь доморощенных тренеров) только Патрик Виейра рулит середняком «Дженоа» в Серии А. Почему же так долго ценившиеся французские специалисты вдруг вышли из моды?

Во Франции очень дорого стоит тренерская лицензия — не менее € 60 тыс.

Парадоксально, но одной из главных причин дефицита французских кадров в тренерском цехе является жёсткая и очень дорогая внутренняя система воспитания специалистов. Чтобы получить Высшую тренерскую квалификацию Франции, Brevet d'entraineur professionnel de football (BEPF), или Сертификат профессионального футбольного тренера, являющийся эквивалентом лицензии УЕФА Pro, нужно соответствовать целому ряду критериев.

Чтобы подать заявку на одно из немногих мест на курсе, который ежегодно проводится Французской федерацией футбола (FFF), бывшим игрокам необходимо иметь не менее пяти лет опыта работы профессиональным тренером либо сыграть не менее 150 матчей в Лиге 1 или не менее 10 встреч в составе национальной команды Франции. И это в дополнение к различным предварительным сертификатам, включая Высший государственный диплом в области молодёжного, народного образования и спорта Diplome d'Etat Superieur (DES) или Высший государственный диплом – национальная квалификация для спортивных тренеров. Стоимость обучения BEPF далеко не всем по карману – € 60 тыс.

Пожалуй, никого не удивляет, что ряд известных бывших игроков страны в последние годы решили получить тренерский сертификат не на родине, а в Футбольной ассоциации Уэльса (FAW). Среди них Виейра, Марсель Десайи и Давид Жинола, а также бывший тренер сборной Франции U21 Тьерри Анри и нынешний помощник тренера этой команды Гаэль Клиши. Цена вопроса значительно приятнее, чем во Франции – всего € 14,3 тыс. Вместо того чтобы ослабить жёсткие требования и привлечь необходимое количество кандидатов, FFF их усилила. В настоящее время наличие BEPF является обязательным условием для любого тренера, желающего возглавить команду Лиги 1, Лиги 2 или третьего дивизиона National. Разумеется, такую лицензию имеют немногие, тем более иностранцы, поэтому при её отсутствии французские клубы должны заплатить сбор в размере € 25 тыс. за каждый матч, проведённый таким тренером. Этот подход совершенно точно не идёт на пользу французскому футболу.

В текущем учебном году в группу подготовки BEPF из 11 человек входит вице-чемпион мира — 2006 Алу Диарра Фото: Stewart Kendall/Getty Images

«Программа подготовки тренеров во Франции ставит моих соотечественников в невыгодное положение. Помимо различных требований, нужно очень долго учиться, поэтому у нас практически нет тренеров с BEPF, которые моложе 45 лет. Многие иностранные специалисты получают свои дипломы очень рано, особенно тренеры, у которых не было профессиональной карьеры. Они уже тренеры в 27-28 лет, тогда как во Франции нужно иметь игровую карьеру и дипломы. В итоге, когда французы начинают выходить на высокий уровень, им уже лет 50, и работодатель воспринимает их как пенсионеров», – объясняет Пюэль.

У французов имидж скучных тренеров, утративших фирменный почерк

Даже если французскому тренеру удалось получить работу, он лишён свободы мысли и действий из-за опасений быть уволенным и больше не получить хороший шанс. Великие тренеры страны прошлых лет – Альбер Баттё с «Реймсом» и национальной команде в 1950-х, Мишель Идальго с Францией в 1980-х, Жан-Клод Сюодо в «Нанте» и Венгер в свои ранние годы в «Монако» и «Арсенале» – отличались лихим футболом. Но современные реалии вынуждают их молодых коллег действовать прагматично.

Для тренерского сообщества Франции это затрудняет продвижение или продажу общей «идеи» местного футбола. В то время как итальянские тренеры славятся своей тактической дисциплиной, испанские – приверженностью футболу, основанному на владении мячом, а немецкие – философией агрессивного контрпрессинга, их французские коллеги утратили свой фирменный почерк.

Показателен кейс Дешама. Он хоть и выводил «Монако» в финал Лиги чемпионов в 2004 году и помог «Марселю» прервать 18-летнюю серию без титула Лиги 1 в 2010-м, но его часто критиковали за приверженность оборонительному стилю. Имидж Дидье явно не на высоте, даже несмотря на титул чемпиона мира – 2018, серебро Евро-2016 и ЧМ-2022.

Сможет ли победитель ЧМ-2018 Дидье Дешам найти достойную работу в клубном футболе, когда покинет сборную Франции? Фото: Thiago Bernardes/Getty Images

В интервью The Athletic один из сотрудников клуба АПЛ признался на условиях анонимности: «В настоящее время от топового тренера требуется высокий уровень не только тактической грамотности и психологической подготовки, но и медийности. Современный специалист должен быть достаточно динамичным. А что французы? Они слабо изъясняются по-английски, не говоря уже о других языках – это приводит к плохой коммуникации. Публика требует зрелищности, актёрских навыков, а не просто технократического тренера. Поэтому тренеры-французы ассоциируются с серостью».

Элемент медийности не учитывают при подготовке специалистов во Франции – здесь по-прежнему рулит старая школа. Неудивительно, что в знаменитом Национальном футбольном центре в Клерфонтене тренеров называют «воспитателями». Многие из лучших тренеров страны славятся своим педагогическим подходом. Бывший тренер национальной команды Жорж Булонь в начале своей карьеры был учителем физкультуры. Улье ранее работал учителем английского языка, а Венгер широко известен в Англии как Профессор.

Последние два специалиста с радостью приняли работу в Англии отчасти потому, что им нравилось работать в местных управленческих ролях с широким спектром обязанностей. Однако традиционный французский тренер всегда оставался просто тренером. На самом высоком уровне игры в наши дни от человека в технической зоне команды ожидают чего-то большего, тогда как французская же система выпускает тренеров, а не менеджеров.

«Я думаю, мы сильно отстали. Вы не учите английский, вы не учите испанский, в отличие от того, что происходит в других странах. Посмотрите на португальцев – они все говорят на четырёх или пяти языках, – сокрушается Пюэль. – FFF же не предоставляет курсы иностранных языков, поскольку считает, что это индивидуальная ответственность стажёров BEPF».

Конкуренция со стороны португальцев, проблемы с трудоустройством даже во Франции

Такое положение вещей приводит к тому, что больше котируются другие иностранные специалисты, которые лучше себя продают, и потому интересны для продвижения агентам. Считается, что в последние годы представители французских тренеров утратили связи с ключевыми лицами, принимающими решения в основных командах по всей Европе, а также не смогли построить отношения с консорциумами, хедж-фондами и аффилированными с государством инвестиционными группами, которые всё чаще управляют современными клубами.

В этом отношении среднестатистический французский тренер в последние годы стал ощущать, что у него есть вполне понятный конкурент – его португальский коллега. В то время как французскому тренеру приходится пробиваться практически самостоятельно, португальские специалисты извлекают выгоду из связей влиятельных дельцов, таких как суперагент Жорже Мендеш. Этот импресарио представляет, в частности, знаменитого Жозе Моуринью, который уже давно не даёт результат, но по-прежнему пользуется спросом. На одних только компенсациях после увольнений он заработал более £ 80 млн. Всё благодаря умению себя продавать.

Жозе Моуринью — пример для всех тренеров по продвижению Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Более того, в Лиссабоне функционирует специальный орган по раскрутке менеджеров – Ассоциация футбольных тренеров Португалии (ANTF). У этой организации есть свой собственный бренд, «Португальский тренер», и она активно лоббирует интересы своих членов через веб-сайт, регулярно обновляемые страницы в соцсетях, рекламные кампании, спонсорские мероприятия и ежегодный форум с участием звёзд (Марку Силва, Жорже Жезус и Карлуш Кейруш были среди спикеров на мероприятии этого года в конце марта). Этот корпоративный дух привлёк немало завистливых взглядов не только из Франции.

«Португальские тренеры проявляют больше солидарности, чем мы, – признал опытный французский тренер Фредерик Антонетти, в числе бывших клубов которого «Лилль», «Ренн», «Ницца» и «Сент-Этьен». – У них есть институты, а также крупные, хорошо зарекомендовавшие себя агенты, которые имеют связи в крупных клубах, чего нам не хватает. Португальская сеть превосходна. Увольняют одного португальца, и уже 10 человек выстраиваются в очередь, чтобы заменить его. Проблема не во французских тренерах – проблема в том, что у нас нет такой сети».

Ещё одной проблемой становится глобализация – увеличение количества иностранных владельцев (в настоящее время 11 из 18 клубов Лиги 1 принадлежат зарубежным хозяевам) привело к тому, что французский чемпионат больше не является полигоном для обкатки местных специалистов. Боссы клубов считают, что зарубежные тренеры дадут лучший результат, и пользуются для их поиска более раскрученными международными сетями. Франция не приспособилась к этому.

К примеру, прошлым летом американский консорциум BlueCo, владеющий «Челси» и «Страсбургом», уволил из эльзасского клуба Виейра и назначил на его место англичанина Лиама Росеньора. «Тулуза», принадлежащая американской инвестиционной фирме RedBird, заменила Филиппа Монтанье испанцем Карлесом Мартинесом в 2023 году. Новый владелец «Сент-Этьена», канадская инвестиционная компания Kilmer Sports Ventures, выбрала перспективного норвежца Эйрика Хорнеланна после расставания с Оливье Далль'Оглио в декабре прошлого года.

Несмотря на то что Пьер Саж добился впечатляющего прогресса в «Лионе» после того, как этот долгие годы возглавлявший академию клуба специалист принял первую команду в ноябре 2023 года, уже в январе американский владелец клуба Джон Текстор вернул его обратно и назначил португальца Паулу Фонсеку. С учётом того, что в каждом из ведущих клубов Лиги 1 работают иностранные тренеры – испанец Луис Энрике в «ПСЖ», итальянец Роберто Де Дзерби в «Марселе», австриец Ади Хюттер в «Монако», Фонсека в «Лионе», – во Франции царит отчаяние из-за того, насколько игнорируются местные тренеры.