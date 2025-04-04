«Челси» взял дерби и приблизился к ЛЧ! Палмер порадовал болельщиков впервые за три месяца

«Челси» и «Тоттенхэм» в декабре устроили триллер с семью голами (4:3). У команд сейчас совсем разные задачи, но вывеска всё равно остаётся топовой. Сегодня тем не менее перевес «синих» был очевидным. Минимальное преимущество в счёте смущать не должно.

И у одних, и у других лазарет постепенно пустеет. Вернулись, например, Джексон и Мадуэке. Первый — сразу в основу. Второй отбегал половину второго тайма. Но перед матчем новую травму получил вечный «везунчик» Фофана, а в его самом начале после столкновения со Спенсом повреждение заработал Кайседо. К счастью, врачи несколько минут поколдовали над эквадорцем, и тот вернулся на поле.

К тому моменту «Челси» уже должен был вести в счёте, ведь первая же атака «синих» привела к супермоменту. Джексон откликнулся на отличный дальний заброс Чалобы и ворвался в штрафную по центру, однако далеко отпустил мяч и проиграл дуэль Викарио. А потом подкараулил вынос ван де Вена и переправил мяч в штангу. В этом весь Николас. Был неплохой шанс и у Энцо — Удоджи помешал тому замкнуть прострел Палмера. Ещё многим зрителям показалось, что опасный удар в ближний угол Гюсто достиг цели. Ошибочно — мяч в сетку-то попал, только с обратной стороны.

Не сказать, что «Челси» прямо-таки феерил. И всё же «Тоттенхэм» выглядел откровенно слабо. Не зря телекамера выцепила кадр, где Ангелос Постекоглу прямо орал на своих футболистов. Лучше всего о преимуществе «синих» скажет статистика по касаниям мяча в чужой штрафной — 20:4 к 35-й минуте. Комментарии излишни. Только под конец первого тайма «шпоры» активизировались, ненадолго перехватив инициативу. И всё равно спасать пришлось не Санчесу, а Викарио: Санчо выцеливал в дальнюю девятку и увидел сумасшедший прыжок итальянца.

В добавленное время команды напомнили, что это всё-таки дерби: Колуилл что-то высказал Мэддисону, и Ромеро толкнул его, спровоцировав общую потасовку. Да, получил жёлтую. Но и предупреждение для Чалобы спродюсировал.

Стычка игроков в конце первого тайма Фото: Julian Finney/Getty Images

По такому развитию событий гол «Челси» был вопросом времени. Из раздевалки «синие» вышли столь же заряженными и быстро воплотили преимущество. Палмер сначала проверил в ближний угол Викарио, а затем шикарно подал — Энцо отклеился от опекунов и отблагодарил Коула кивком головы. Это первое результативное действие англичанина за практически три месяца — с 14 января, когда забил «Борнмуту»! Без них прошло 10 встреч.

Дальше — больше. Вскоре Кайседо во время исполнения стандарта подобрал вынос Бергвалля и смачно пробил с лёта. Викарио не выручил. Радость «Стэмфорд Бридж», правда, быстро испарилась: арбитры долго оценивали VAR и вынесли вердикт — офсайд у Колуилла, отмена.

Казалось, ну теперь-то «Тоттенхэм» должен ожить. Не-а. Первый удар в створ «шпоры» нанесли только на 66-й минуте, и то совсем не опасный. Да, потом Санчес проспал плотный выстрел вышедшего на замену Сарра и пропустил. Однако ранее сенегалец сфолил на Кайседо. Постекоглу не зря схватился за голову — стоп-кадр получился великолепным.

Фол Сарра на Кайседо перед отменённым голом Фото: Кадр из трансляции

Итог — гола нет, карточка для Сарра есть. Забавно, что она вполне могла стать второй. Ранее Папе симулировал нарушение со стороны того же Кайседо: почувствовал лёгкое касание и как подстреленный рухнул на газон. Повезло не удалиться.

Далее Викарио в очередной раз доказал свою крутость и не дал отличиться Палмеру. Было непонятно, за счёт чего «Тоттенхэм» способен претендовать на ничью. В самой концовке основного времени наконец-то ответили на вопрос Джонсон с Соном. Первый легко убежал от Кукурельи и прострелил, а второй бил в падении с нескольких метров. На сей раз Санчес проявил себя как надо.

У «шпор» оставалось 12 добавленных минут, чтобы всё-таки не покинуть «Стэмфорд Бридж» с пустыми руками. Тем не менее для этого нужно было создать хотя бы ещё один момент. «Челси» качественно отзащищался, заслуженно победил и вернулся в топ-4. Ну а для «Тоттенхэма» АПЛ сейчас всё равно мало что значит. Главное — пройти «Айнтрахт» в Лиге Европы.