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Крылья Советов — Рубин: прямая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ, где смотреть, 5 апреля 2025, Локомотив — Зенит

Ключевой матч «Зенита» в Москве и новый шаг «Краснодара» к чемпионству! 23-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн 23-го тура РПЛ
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«Крылья» и «Факел» в своих встречах будут биться за выживание.

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Друзья, всем привет! 23-й тур РПЛ стартовал в пятницу, а сегодня, 5 апреля, продолжится четырьмя матчами. И в каждом из них полно интриг.

Откроют игровой день «Крылья Советов» и «Рубин». В этой игре есть принципиальность — всё-таки волжское дерби. Да и для таблицы матч имеет значение. «Рубин» с комфортом расположился в середине таблицы, а вот «Крылья» бьются за жизнь и должны набирать очки, чтобы не рухнуть в стыки. Домашняя игра — отличная возможность.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом сыграют «Факел» и «Ахмат». И это уже настоящая битва за выживание. Воронежцы застряли в зоне вылета и недавно сменили тренера — теперь командой рулит Шалимов. «Ахмат» же, несмотря на серию без поражений, метит в стыки и явно хочет их избежать. Очки нужны и тем, и другим — кто же их наберёт?

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальше нас ждёт суперматч. «Локомотив» против «Зенита» — это всегда интересно, а в этот раз — особенно. Команда Галактионова математически ещё сохраняет шансы на топ-3, а Семак и компания бьются за чемпионство. Проблема «Зенита» в том, что не всё зависит от него. «Краснодар» оторвался на три очка, поэтому петербуржцам никак нельзя отпускать конкурента. Выезд в Москву — настоящее испытание.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет игровой день встреча «Краснодара» и «Акрона». Фаворит здесь понятен — команда Мусаева идёт на первом месте и уверенно движется к первому чемпионству в своей истории. Потеря очков на своём поле непозволительна, и, возможно, в этом шанс «Акрона» — он такого давления явно не испытывает. Тем более наверняка сыграет Дзюба, который «Краснодару» любит забивать особенно.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За всеми матчами «Чемпионат», как и всегда, будет внимательно следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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