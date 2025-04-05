Ключевой матч «Зенита» в Москве и новый шаг «Краснодара» к чемпионству! 23-й тур РПЛ. LIVE

«Крылья» и «Факел» в своих встречах будут биться за выживание.

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Друзья, всем привет! 23-й тур РПЛ стартовал в пятницу, а сегодня, 5 апреля, продолжится четырьмя матчами. И в каждом из них полно интриг.

Откроют игровой день «Крылья Советов» и «Рубин». В этой игре есть принципиальность — всё-таки волжское дерби. Да и для таблицы матч имеет значение. «Рубин» с комфортом расположился в середине таблицы, а вот «Крылья» бьются за жизнь и должны набирать очки, чтобы не рухнуть в стыки. Домашняя игра — отличная возможность.

Следом сыграют «Факел» и «Ахмат». И это уже настоящая битва за выживание. Воронежцы застряли в зоне вылета и недавно сменили тренера — теперь командой рулит Шалимов. «Ахмат» же, несмотря на серию без поражений, метит в стыки и явно хочет их избежать. Очки нужны и тем, и другим — кто же их наберёт?

Дальше нас ждёт суперматч. «Локомотив» против «Зенита» — это всегда интересно, а в этот раз — особенно. Команда Галактионова математически ещё сохраняет шансы на топ-3, а Семак и компания бьются за чемпионство. Проблема «Зенита» в том, что не всё зависит от него. «Краснодар» оторвался на три очка, поэтому петербуржцам никак нельзя отпускать конкурента. Выезд в Москву — настоящее испытание.

А закроет игровой день встреча «Краснодара» и «Акрона». Фаворит здесь понятен — команда Мусаева идёт на первом месте и уверенно движется к первому чемпионству в своей истории. Потеря очков на своём поле непозволительна, и, возможно, в этом шанс «Акрона» — он такого давления явно не испытывает. Тем более наверняка сыграет Дзюба, который «Краснодару» любит забивать особенно.

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