Топ-матчи субботы: «Локо» — «Зенит», «Реал» — «Валенсия» и ЦСКА в Кубке Гагарина

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Посмотреть все события 5 апреля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: побьёт ли Овечкин рекорд одним скачком?

Интрига не требует особого пояснения. «Вашингтон» фактически досрочно решил свои турнирные задачи и теперь вряд ли потеряет первый посев на Востоке. «Чикаго» выглядит идеальным соперником, чтобы решить историческую задачу за один присест: после дедлайна команда попала в крутое турнирное пике, а защита почти в полном составе собрана из молодых парней. Хватит ли этого для хет-трика?

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер Запада продлит свою победную серию?

«Оклахома-Сити Тандер» уже давным-давно гарантировала себе первое место в Западной конференции. При этом команда не сбавила темп, продолжая играть основным составом. 11 побед кряду говорят сами за себя! Даже если «Хьюстон Рокетс» уступит во всех оставшихся пяти матчах регулярки, он не упадёт ниже шестого места. Получается, клуб впервые за долгое время гарантировал себе участие в плей-офф НБА. Две лучшие команды Запада на данный момент встретятся между собой. Кажется, будто интриги нет, но «ракетам» явно хочется показать себя в игре с лидером.

🏀 4:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри обыграет главного босса в НБА?

Для «Голден Стэйт Уорриорз» отрезок регулярного чемпионата после того, как в клуб пришёл Джимми Батлер, — благодать. Звезде сразу же удалось влиться в команду, а «воины» с 9 февраля уступили лишь в пяти матчах из 25. Внушительный результат, не так ли? Стефен Карри и компания разобрались с «Лейкерс» во главе с Леброном и Дончичем. На очереди главный босс в НБА — Никола Йокич и его «Денвер Наггетс». Удастся ли «воинам» продлить серию побед до пяти игр кряду?

🏎 9:00: Формула-1, Гран-при Японии, квалификация

Интрига: кому помешает пятничная суматоха на «Сузуке»?

Гонщикам Формулы-1 не удалось идеально подготовиться к субботней квалификации. По сути, вторая пятничная тренировка была сорвана из-за многочисленных инцидентов: сначала собственную машину уничтожил Джек Дуэн, затем в гравии застрял Фернандо Алонсо, а концовку практики сорвала дважды загоравшаяся трава на обочине. В общем, ни у кого не было возможности спокойно отработать квалификационные попытки и понять, как нужно менять настройки. Вся надежда на третью сессию утром в субботу, но не стоит удивляться, если кто-то из лидирующей группы в итоге всё равно провалится.

🎯 11:00: Биатлон, Кубок Содружества, шестой этап, спринты, 7,5 км женщины и 10 км мужчины

Интрига: смогут ли россиянки остановить Динару Смольскую?

Динара Смольская уверенно выиграла спринт на Кубке Содружества, обставив Анастасию Халили. Для белоруски эта победа стала крайне знаковой, ведь она переместилась на второе место в общем зачёте турнира. Динара уступает Виктории Сливко всего 15 очков. Пасьют станет решающим в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Либо россиянкам удастся остановить Смольскую, либо белоруска уверенно заберёт главный трофей сезона. Впрочем, у мужчин это уже сделал супруг Динары Антон.

⚽️ 13:00: «Крылья Советов» — «Рубин», РПЛ, 23-й тур

Интрига: продолжат ли самарцы голевую бомбардировку?

В предыдущем туре «Крылья» раскромсали «Локомотив» (5:1), а «Рубин» оказался растерзан «Зенитом» (0:4). Это внушает самарцам оптимизм, как и победа над казанцами в первом круге (2:0). К тому же до конца сезона выбыли Даку и Чуни. Однако не стоит забывать, что команда Рашида Рахимова весной чередует победы с поражениями и к тому же умеет отсидеться в обороне, чтобы грамотно контратаковать и забить решающий гол. Лихие «Крылья» такие возможности явно предоставят.

🏒 14:00 «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: сможет ли «Магнитка» довести дело до седьмой игры?

Только СКА в 2015-м отыгрывался с 0-3, и Роман Ротенберг постоянно это вспоминает. Действующие чемпионы явно не заслуживали 0-3 по итогам трёх матчей в серии, на жилах вытащили четвёртую игру и более спокойно взяли пятую, и теперь «Авангард» попадает под серьёзное психологическое давление: те факторы, которые позволили побеждать в первых встречах, куда-то пропали. Смогут ли звёзды «Авангарда» воспользоваться своим классом?

🏀 14:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хозяева закроют сезонную серию с казанцами в свою пользу?

«Локомотив-Кубань» в последнее время выступает нестабильно, чего нельзя сказать об УНИКСе. Казанцы невероятно хороши и 22 марта обыграли железнодорожников в первый раз в сезоне. Для клуба из Краснодара это последний матч с соперником из топ-4. Подопечные Андрея Ведищева закончили сезонную серию с ЦСКА и «Зенитом» вничью — 2-2. Сумеют ли они обставить УНИКС?

⚽️ 14:30: «Эвертон» — «Арсенал», АПЛ, 31-й тур

Интрига: команды приберегли голы на матч второго круга?

В декабре эти команды расписали нули. Было бы неплохо хотя бы теперь увидеть в их очной встрече голы. Предпосылки есть. «Ириски» с середины января не забивали только соседям из «Ливерпуля», да и в целом с приходом Дэвида Мойеса стали вполне конкурентоспособны. Кто бы мог представить, что команда проведёт девятиматчевую серию без поражений? «Канониры» тем временем уже завершили чемпионскую гонку и направят все силы на Лигу чемпионов. С «Реалом» бодаться уже во вторник, так что концентрация на «Эвертон» будет не максимальной.

⚽️ 15:15: «Факел» — «Ахмат», РПЛ, 23-й тур

Интрига: важная битва за выживание

Воронежцы получили от «Краснодара» пять голов за тайм и расстались с Дмитрием Пятибратовым. У его сменщика Игоря Шалимова задача практически нереальная. Во-первых, есть пятиочковое отставание от как раз «Ахмата» и «Пари НН» из зоны переходных игр. Во-вторых, грозненцы весной в огромном порядке: не дали обыграть себя «Спартаку» и «Локо», одолели крепкий «Рубин» и хлопнули основу «Краснодара» в Кубке России. Встреча с ними, похоже, — последняя надежда «Факела» на спасение. Либо обыгрываешь прямого конкурента и сохраняешь шансы остаться в РПЛ, либо готовишься к прямому вылету.

🏐 17:00: «Белогорье» — «Зенит СПб», Суперлига (м), 1/2 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Белогорье» сравнять счёт?

Невероятный первый матч показали команды. Белгородцы великолепно играли в защите, классно использовали центр сетки, у них было два матчбола в четвёртом сете, но они не смогли дожать соперника. «Зенит» реализовал своё преимущество в мощи и высоте съёма. Преимущество площадки уже есть. Теперь появилась возможность уехать в Петербург в шаге от финала! Но и хозяева не намерены уступать. Чем завершится встреча?

🏒 17:00: ЦСКА — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: сможет ли минский клуб впервые выйти во второй раунд плей-офф?

В пятой игре в Минске динамовцы как будто реализовали все моменты, которые упустили в двух московских матчах. Короткая скамейка ЦСКА стала ещё короче с учётом травмы Егора Фатеева, а Илья Воробьёв после 0:7 отвечал совсем односложно. Минчане не сломались после нескольких нелогичных результатов игр в Москве, однако домашний лёд всё ещё выглядит важнейшим фактором этой серии.

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: сможет ли «Автомобилист» снова выбить казанский клуб в первом раунде?

После убедительных 7:2 в Казани «Ак Барс» выдал максимально унылый матч в Екатеринбурге — Евгений Аликин оформил «сухарь», однако и больших проблем ему не создавали. Но теперь серия снова возвращается в Казань, и от Анвара Гатиятулина ждут перемен в столь критический момент — хотя бы в составе звеньев. Для «Автомобилиста» же, как показал прошлый год, фактор домашней площадки не так важен, а системная игра команды никуда не девается.

⚽️ 17:15: «Реал» Мадрид — «Валенсия», Примера, 30-й тур

Интрига: «Реал» продолжит гонку за чемпионство?

В Испании сразу три клуба гнались за титулом. Но «Атлетико» несколько раз потерял очки и самоликвидировался. «Реалу» такой участи хотелось бы избежать. «Барса» впереди на три очка и к тому же разгромила мадридцев в первом круге, так что наверняка будет иметь преимущество в таблице при равенстве очков в конце сезона. Любая осечка может стать при таких вводных фатальной. Ещё и «Валенсия» — совсем не подарок. В начале января команда Карло Анчелотти еле унесла от неё ноги, забив дважды в концовке и всё-таки вырвав победу. Чемпионская интрига сохранится?

⚽️ 17:30: «Локомотив» — «Зенит», РПЛ, 23-й тур

Интрига: матч тура в РПЛ

Самая статусная вывеска 23-го тура Премьер-Лиги разочаровать не должна. «Локомотив» пропустил аж пять голов от «Крыльев», побил множество клубных антирекордов и готов выместить злость на действующем чемпионе. Тот, в свою очередь, взбодрился после стартовых весенних неудач и закинул четыре мяча в ворота «Рубина». «Краснодар» впереди на три очка. Ошибаться больше нельзя. Чья мотивация окажется сильнее?

⚽️ 18:00: «ПСЖ» — «Анже», Лига 1, 28-й тур

Интрига: станет ли Сафонов чемпионом?

Парижане могли стать чемпионами в самолёте: после победы над «Сент-Этьеном» они летели домой и ждали ничьей «Монако» с «Ниццей». Её не случилось, так что у «ПСЖ» есть возможность отпраздновать новый титул при своих болельщиках. «Анже» борется за выживание и едва ли сможет помешать этому. Смущает только тот факт, что команде Сафонова скоро рубиться в ЛЧ с «Астон Виллой». Значит, неизбежна ротация. Она не помешает отпраздновать досрочное четвёртое подряд золото?

⚽️ 19:45: «Краснодар» — «Акрон», РПЛ, 23-й тур

Интрига: южане не оступятся в чемпионской гонке?

«Краснодар» на всех парах мчит к первому в истории клуба чемпионству. Но так было и прошлой весной, когда невынужденные осечки не дали мечте сбыться. Да, есть трёхочковый отрыв от «Зенита». Да, триумфально вернулся Сперцян: с его выходом на замену в 22-м туре «Факел» окончательно угас. Да, календарь у команды Мурада Мусаева самый лёгкий среди фаворитов. Тем не менее заранее вешать медали на шеи её футболистам не стоит. «Акрон» постарается продемонстрировать это наглядно.

⚽️ 20:00: «Брест» — «Монако», Лига 1, 28-й тур

Интрига: полноценное возвращение Головина

Головин из-за очередной травмы не мог помочь монегаскам в течение полутора месяцев. Недавно Адди Хюттер выделил ему шесть минут в матче с «Ниццей», а теперь ожидается полноценное возвращение. Крайне своевременное, потому что команда изо всех сил цепляется за второе место. «ПСЖ», понятно, не догнать. Однако рядом аж шесть конкурентов располагаются в диапазоне пяти очков. «Бреста» среди них нет, и всё же это крайне суровый соперник: многие клубы ЛЧ убедились в этом сполна.

⚽️ 21:45: «Милан» — «Фиорентина», Серия А, 31-й тур

Интрига: очередная победа флорентийцев над грандом?

Как бы «Милан» ни штормило в последние годы, он по-прежнему остаётся большим клубом. А как раз такие стали идеальной мишенью для «Фиорентины». За последние пару месяцев она разобралась и с «Интером», и с «Ювентусом», и с «Аталантой». На очереди ещё один именитый скальп? Обе команды не оставляют надежд пробиться на следующий сезон в ЛЧ. Для этого необходима победная серия, иначе с восьмого и девятого места не взлететь. На ничью соперники играть не должны. Значит, получится зрелище.

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Бетис», Примера, 30-й тур

Интрига: «Бетис» в огромном порядке. «Барса» потеряет очки?

Декабрьский матч этих команд получился запоминающимся: ничья 2:2 с голом севильцев на 90+4-й минуте, удаление Ханси Флика. И это в «Бетис» ещё великий и ужасный Антони не подъехал. С ним нет поражений вот уже в девяти турах подряд. Обыграны были и «Реал Сосьедад», и «Севилья» в дерби, и сам мадридский «Реал». Причём без шансов. Просто «Барселоне» точно не будет. Особенно с учётом того, что было бы неплохо сохранить силы на четвертьфинал с дортмундской «Боруссией».