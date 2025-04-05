Соболев в матче от года без голов в РПЛ. Но до «легендарной» серии ему далеко

Александр Соболев не забивает в РПЛ с 7 апреля 2024-го. Если 28-летний форвард не отличится во встрече 23-го тура с «Локомотивом», то серия перевалит за отметку в один год! Пока что трансфер игрока из «Спартака» в «Зенит» за € 10 млн выглядит провалом.

В последний раз Соболев забивал ещё в составе бывшего клуба. В матче 23-го тура РПЛ-2023/2024 он оформил дубль в ворота московского «Динамо» (2:1). В обоих случаях Александру помог голкипер соперников Игорь Лещук. Без этого, возможно, голы и не случились бы. Потому что сезон-2023/2024 в чемпионате России форвард также проваливал: он забил пять мячей в 27 турах.

За «Спартак» Соболев не отличился в восьми финальных встречах прошлого чемпионата (382 минуты). Не забил и в игре 1-го тура РПЛ-2024/2025 с «Оренбургом», где провёл 67 минут. А затем случились трансфер в «Зенит» и продолжение серии: Александр уже сыграл 485 минут в 15 встречах. И теперь общая серия без голов составляет 24 игры (934 минуты). Хороший шанс забить появился в матче 22-го тура с «Рубином» (4:0). Соболев вышел в основе, но снова упустил пару отличных моментов. После встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал очередной безголевой матч футболиста.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Вы правы абсолютно, были у него хорошие эпизоды. Моменты же просто так не возникают — он находится в той позиции, в которой нужно: и один момент, и второй. Были ещё моменты, он действовал неплохо. Что касается подыгрышей, пока брака многовато, но в остальном у нас есть опция Лусиано, альтернативный вариант. У нас достаточная группа игроков, чтобы освежить игру или заменить кого-то. А Сашу Соболева заменил потому, что, когда нападающий не забивает один момент, второй, уверенность тоже пропадает. Как говорят, не совсем пошло. А когда сразу начинает залетать… Наверное, мы бы его оставили, но у нас была опция, и мы её использовали».

Сам форвард относится к проблеме по-философски. В ноябре он так прокомментировал серию: «Не забил? Ничего страшного, главное — выиграли. Доволен ли своей игрой? Есть к чему стремиться, всегда можно лучше».

Интересно, что в Кубке России и в товарищеских матчах статистика Соболева намного лучше. На его счету два гола в шести кубковых играх (забил «Акрону» и «Ахмату»). А в товарищеских встречах Александр вообще король. Он набрал 4 (2+2) результативных очка в матче с сербской «Войводиной» (4:1) в октябре 2024 года. Затем забил пять мячей в пяти встречах в межсезонье: по голу сборной Иордании (1:0), московскому «Динамо» (1:3) и армянскому «Пюнику» (2:0), а также 2+1 во встрече с белорусским БАТЭ (5:0). И на Зимнем кубке РПЛ Александр огорчил ЦСКА (2:2, 4:1 пен.).

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Забивать Соболев не разучился. Вероятная причина проблем в РПЛ — психология. Нападающий пережил огромную порцию критики: сначала из-за перехода в «Зенит», а затем — за неуверенную игру в первых матчах. Проблемы собирались как снежный ком и в итоге привели к печальной безголевой серии из 24 игр. Хотя сам футболист по-прежнему отмечает, что относится к истории с юмором. Об этом он рассказал в конце февраля в интервью пресс-службе «Зенита».

Александр Соболев нападающий «Зенита» «Все подшучивают — и я тоже. Нормально, у каждого нападающего такое бывает, что не получается забить. Я к этому спокойно отношусь. Все говорят, что я не забил, по факту забил. В Кубке, правда. Осталось — в чемпионате. Понимаю, что всё наладится, нужно продолжать работать. Для ребят, конечно, это такая тема, чтобы меня подколоть».

3 апреля Соболев выложил видео в телеграм-канал с подписью: «А говорят – не умею, разучился. Так могу только на тренировках. Спасибо за внимание».

Александру ещё есть к чему стремиться. Играют в чемпионате России форварды, не забивающие ещё дольше. Например, нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе не отличается с ноября 2022 года. Тогда он выступал за «Сочи» и забил во встрече с «Химками» (2:0). Затем Георгий не забивал в 18 играх за сочинцев, а зимой 2024 года уехал на правах свободного агента в грузинский «Колхети-1914». В январе 2025-го Мелкадзе вернулся в РПЛ в грозненский «Ахмат». И за четыре встречи пока не забил ни разу. По матчам (22) Георгий уступает Соболеву (24), но по минутам без забитого мяча превосходит форварда «Зенита»: 1322 против 934.

А по проведённым встречам конкуренцию Александру составляет нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов. 21-летний футболист не забивает в РПЛ с 30 марта 2024 года («Зенит», 1:1). После этого — 24 встречи и 1088 минут без голов.

Однако всем трём нападающим далеко до легендарного достижения Фёдора Смолова. Нападающий не забивал в чемпионате России с 29 мая 2011-го (выступал за московское «Динамо», отличился в ворота «Краснодара») по 6 апреля 2014-го (играл за «Анжи», забил «Динамо»). Почти три года! Чтобы прервать серию, Фёдору понадобилось 45 матчей и 1775 минут.

Фёдор Смолов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2016-м Смолов рассказал, что в тот момент задумывался о завершении карьеры: «На самом деле посещали меня такие мысли в минуты уныния и отчаяния, но я находил в себе силы, потому что очень люблю футбол». А в 2019 году Фёдор рефлексировал о той серии в интервью Ксении Собчак.

Фёдор Смолов нападающий «Краснодара» «На каком-то этапе я был таким [неуверенным в себе]. Все эти приколы, стёб, статистика, когда ты не забиваешь… У тебя уверенность пропадает. На поле очень важны игровой тонус и правильные решения. И уверенность, что, когда у тебя будет момент, ты подойдёшь к нему с полной концентрацией и забьёшь. А когда я долго не забивал, то, получая опасный момент, сразу думал, что это наконец-то закончится. А это мешает, потому что ты концентрируешься не на том, как бьёшь по мячу. Твоя мысль опережает твои действия. Ты попадаешь куда угодно, но не туда, куда нужно».

Важно, что после этого Смолов дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата и превратился в одного из главных российских форвардов. У Соболева же задача локальнее: просто забить и забыть о неудачной серии. На это есть ещё восемь матчей в нынешнем сезоне РПЛ.