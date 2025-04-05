«Видел Дзюбу, ещё когда был маленьким». Герой «Акрона», затмивший рекордсмена России

Сегодняшний «Акрон» ассоциируется прежде всего с Артёмом Дзюбой. Но у новичка РПЛ есть игрок, который точно не менее важен для команды, чем лучший бомбардир в истории российского футбола. Стефан Лончар — самый результативный в составе тольяттинцев в этом сезоне (набрал 6+5 в 19 матчах чемпионата). Черногорский полузащитник настолько хорош, что нисколько не удивит его появление будущим летом в топ-клубе РПЛ, хотя ему уже 29 лет.

В интервью для «Чемпионата» Лончар рассказал о жизни в России, увлечениях и значении своих татуировок. А ещё — о том, почему над ним шутит Дзюба.

«Русскую водку не пробовал. Потому что пью виски»

— Если мы говорим с коллегами о Лончаре, все отмечают твою физическую подготовку. Давай начнём интервью с раскрытия секрета — что нужно есть, чтобы столько бегать?

— Ха-ха, на самом деле в еде нет ничего особенного! Возможно, это просто врождённое — могу несколько дней ничего не делать, а потом сдать какой-нибудь физический тест. Нет чего-то, что другие парни не делают. И я, как и все, чувствую усталость. Но даже если силы заканчиваются — нахожу в себе резервы. Во мне словно что-то просыпается, и я понимаю — могу ещё.

— Вся твоя жизнь — футбол? Или есть другие хобби? В соцсетях у тебя не так много личного.

— Конечно, есть не только футбол. Просто люди порой хотят жить не своей жизнью — они показывают в соцсетях то, чего у них, может, и вовсе нет. Люди вообще тратят на социальные сети слишком много времени. У меня есть фото с семьёй, друзьями, хобби, но я их не выкладываю — просто не считаю, что таким важно делиться со всеми.

— Три увлечения Стефана Лончара, о которых многие могут не знать?

— Counter-Strike, UFC и быстрые автомобили.

— За кого болеешь в UFC?

— Илия Топурия. Про дагестанских бойцов тоже надо сказать, но даже странно рассуждать, насколько они сильны. Это просто другое измерение! То, как они готовятся, как учатся борьбе — их никто не может победить.

— Кстати, ты выглядишь как человек, который может подраться. Когда это случалось в последний раз?

— Я спортсмен-профессионал. Не могу себе такого позволить. Если бы я не был профессиональным спортсменом, то, возможно, дрался бы. Но а так, я в нужный момент успокаиваюсь и не могу себе этого позволить. Конечно, порой хочется (смеётся). Однако потом я вспоминаю, кем являюсь, и успокаиваюсь.

Стефан Лончар Фото: ФК «Акрон»

— А если возвращаться к футболу: кто из игроков пример для тебя?

— В первую очередь — я сам. У меня нет какого-то футболиста, которым я вдохновляюсь. Если надо кого-то выделить, то отмечу Бускетса — последние 10-15 лет это ориентир для всех игроков моей позиции. И чуть ли не единственный футболист на этой позиции, взявший все главные трофеи. А любимый игрок — Месси. То, что он делает, неспособен делать никто.

— Ты в России с лета прошлого года. Какой главный стереотип о русских у тебя был до приезда сюда?

— У меня не было ни каких-то стереотипов, ни предвзятого отношения. Общался с Игором Вуячичем (черногорский игрок «Рубина». — Прим. «Чемпионата») до переезда — он сказал, что в России более холодный народ. В нормальном смысле — просто такая нация. Тут ведь огромная страна с большим населением. Но у меня никогда не было каких-то недопониманий с русскими!

— Несмотря на другой язык?

— Ха, да, бывали случаи, что я мог какое-то одно слово не понять. Важное слово! Однако это скорее забавные моменты. Просто на изучение языка не так много времени — но я исправлюсь, выучу как можно скорее (улыбается).

— Тебе не скучно в Тольятти?

— Нет, у меня же всё расписано. Сначала едем на тренировку, проводим на стадионе часов шесть. Потом можем выпить кофе с Алексой, Бояном и нашим переводчиком. В свободное время могу пойти в зал, в настольный теннис поиграть — так и провожу время.

— Часто узнают на улицах?

— Бывает! Чаще всего ко мне дети подходят — когда выхожу из дома или возвращаюсь. В день может подойти человек 10! И все хотят сфотографироваться. Что-то говорят мне, однако, к сожалению, не всё понимаю. В целом Тольятти — тихий и спокойный город, мне это нравится. Но и в Москве, где я был пару месяцев, тоже спокойно.

— Русские девушки — самые красивые в мире?

— Да! Это точно!

— Чем они отличаются от балканских?

— Балканские и русские девушки красивы по-своему. Нет какой-то радикальной разницы, которую можно описать словами.

— Значит, можешь себе представить, что у тебя будет русская девушка?

— Я не буду говорить «нет», но не думаю. Для нас, балканцев, некий ориентир — балканские девушки. Мне они нравятся больше.

— Русскую водку успел попробовать?

— Нет.

— Почему?

— Потому что пью виски, ха-ха. Но справедливости ради режим футболиста это не подразумевает. Это редкое явление, характерное отпуску или большим праздникам.

«Дзюба шутит, что у меня большой нос»

— Ты говорил, что предложений от топ-клубов РПЛ у тебя не было. Но зимой «Акрон» подписал Джаковаца. Нет ощущения, что это замена тебе на лето?

— Не думаю. Команде был нужен игрок такого плана. Джаковац усилил «Акрон». У меня же долгосрочный контракт. Я живу настоящим, хотя, конечно, никто не знает, что будет дальше.

— При этом ты почти не играл в матчах Кубка.

— Это изначально была позиция главного тренера. Я её принял. Мне было немножко некомфортно, но я уверен, что Заур Эдуардович знает, что делает. В этом я вижу ряд плюсов. Есть больше времени, чтобы отдохнуть.

— К слову, о новичках этого сезона. Дзюба пришёл в «Акрон» несколько месяцев назад, но очень быстро стал своим. Как он повлиял на атмосферу?

— Дзюба — такая личность. Все в клубе это знают. Артём постоянно говорит и много шутит. К сожалению, я не всё понимаю из-за неполноценного знания русского. Однако то, что я понимаю, для меня смешно. Мы с ним про это говорили. Дзюба всю жизнь такой. Изменить его невозможно! Причём ему всё равно, про кого шутить — может выбрать любую жертву.

— Самая запоминающаяся шутка от него?

— Он часто шутит, когда я не могу попасть в ворота. Но в основном Дзюба шутит, что у меня большой нос. Когда я забил «Оренбургу», Дзюба спросил: «Ты что, носом забил?»

— Кто, кроме Дзюбы, ещё обладает хорошим чувством юмора?

— Савичев, массажист Игорь Раков тоже любит пошутить. И я.

Стефан Лончар и Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

— Как тебе физическая форма Дзюбы?

— Дзюба в прекрасной форме, если учитывать то, сколько ему лет. Я играл в Венгрии, где были возрастные футболисты. Но они не играли на таком хорошем уровне. Всё это зависит от ментальности и настроя игрока.

— Знал ли ты Дзюбу до перехода в «Акрон»? Кого вообще знал из российских футболистов?

— Дзюбу я видел, когда ещё был маленьким. В детстве было больше времени, я только начинал смотреть Лигу чемпионов и другие европейские турниры. Я следил за матчами ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и «Рубина» в Лиге чемпионов. Видел российских футболистов, в том числе и Артёма.

— Насколько Дзюба известен в Европе?

— Не могу сказать за всю Европу, но когда я ездил домой, в Черногорию, то у меня просили его футболки. Смог привезти парочку маек с его автографами.

— Ещё об атмосфере. Ты выкладывал видео, как играешь на барабанах. Умеешь?

— Это было один раз. Больше никогда не буду этого делать (смеётся). Очень плох в этом. Не для меня. Нужно было показать какие-то эмоции.

— А ещё ты пробовал быть клубным фотографом.

— Мне не понравилась пара фотографий от нашего фотографа. Поэтому я взял дело в свои руки и сделал фото получше (смеется).

— Чего ждать дальше? Чья ещё работа тебе не нравится?

— Я могу делать какие-то глупости. Но это всё для хорошей атмосферы.

«Если бы не футбол, я оказывал бы ритуальные услуги»

— Впереди отбор на чемпионат мира. Сыграть там за сборную Черногории — мечта?

— Представлять свою страну — главная цель для любого игрока. Если бы ты был футболистом с российским паспортом, ты бы тоже хотел играть за Россию. Меня какое-то время не вызывали. С момента перехода в «Акрон» я очень ждал вызова, он и случился в ноябре. Считаю, что хорошо себя показал в сборной. Надеюсь, что в будущем ещё получу вызов.

Конечно, очень хочется выйти на чемпионат мира. Черногория — небольшая страна. У нас может не хватать каких-то качеств, но мы можем вытянуть себя и что-то показать за счёт страсти, сердца и гордости. Мы очень любим свою страну! Думаю, с этой страстью и упорством мы сможем что-то показать.

— На прошлом Евро мы видели, что творилось в Грузии, когда сборная вышла в 1/8 финала. Что будет в Черногории, если сборная выйдет в финальную часть?

— Мы маленькая страна. Выход в финальную часть чемпионата мира был бы очень значимым событием для нас. Возможно, это было бы самым значимым событием в истории черногорского спорта с 2006 года. То есть с того момента, как Черногория отсоединилась от Сербии.

Стефан Лончар в сборной Черногории Фото: Filip Filipovic — UEFA/UEFA via Getty Images)

— Как проходило твоё детство в Черногории?

— У меня было лучшее детство. Этот период я проводил с бабушкой, и это было совершенно другое время! Не было никаких социальных сетей, телефонов. Все шли на улицу проводить время друг с другом. Если бы была возможность, я многое бы отдал и заплатил, чтобы вернуться в тот период.

— Ты с самого детства понимал, что будешь футболистом? Или были какие-то другие варианты?

— Не предполагал, что буду профи. Я сам ходил на тренировки, мне это нравилось, никто меня не заставлял. И из моей семьи никто не думал, что я стану футболистом. Но так получилось. Возможно, у меня не самая выдающаяся карьера, но я там, где есть. Я уже многого достиг, хотя не могу сказать, что я этого ожидал. Но я продолжаю быть в футболе, наслаждаюсь им.

— Если бы не футбол, чем бы занимался?

— Никогда об этом не думал. Если бы я не стал футболистом, то, может быть, работал бы со своим отцом. Он держит фирму, которая оказывает ритуальные услуги.

— Необычная работа у твоего отца.

— Да. Фирма существует 13 лет. Возможно, сначала ему это не очень нравилось. Но спустя несколько месяцев бизнес пошёл в гору, он смог построить небольшой завод. Не вижу ничего постыдного в том, чтобы заниматься ритуальными услугами.

«В Черногории есть проблема безработицы. Но мы добились прогресса как страна»

— Провозглашение независимости Черногории. Как ты помнишь тот день?

— Мне было около 10 лет. Мы тогда жили в центре города. Страна праздновала это событие два дня, вокруг была сплошная радость. Но я был маленький и не так много выходил на улицу, чтобы на всё это посмотреть.

— Как после этого изменилась жизнь страны и твоей семьи?

— Знаешь, я не политик. Я не могу о ней рассуждать, так как не очень много понимаю. Кардинально жизнь не поменялась. Мы отстояли суверенитет. Появилось понимание, что мы — Черногория. Что у нас есть своя территория и страна. До этого нас воспринимали как Сербию и Черногорию, хотя мы всегда были отдельной страной и сами по себе. Некоторые считают, что после независимости стало хуже. Но, уверен, мы добились прогресса как страна.

— К каким проблемам привела независимость?

— С одной стороны, Черногория спрогрессировала в плане инфраструктуры. С другой — до независимости повсюду были большие заводы на пять-шесть тысяч рабочих мест, и они перестали функционировать. Так мой отец и тётя потеряли работу, потому что трудились в шахте. В Черногории сейчас есть проблема безработицы. Власти хотели установить для всех нижнюю планку уровня зарплат в € 2-3 тыс. Но это невозможно обеспечить сразу, на это нужно время.

— Россияне раньше часто ездили отдыхать в Черногорию.

— Да. До 2022 года к нам приезжало много русских. Они вкладывались в недвижимость вдоль моря. Тогда ещё можно было получить гражданство или вид на жительство за инвестиции. Они это делали. Русские никогда не создавали проблем. Всё было нормально.

— Поговорим про татуировки. У тебя есть рукав, а также тату на ноге. Откуда такая любовь?

— Она появилась спонтанно шесть лет назад. Ещё до того, как это стало мейнстримом (смеётся). Сейчас это немножко утратило свой шарм, потому что все начали делать тату, это вошло в моду. Поэтому сейчас, если бы я мог, я бы свёл все татуировки.

Тату Стефана Лончара Фото: ФК «Акрон»

— Какой была первая татуировка?

— Она была в память о бабушке после её смерти, я сделал её на ноге. Потом я её изменял и перекрывал, потому что мне она не понравилась. Но благодаря этому я нашёл себе постоянного мастера.

— Как родители отнеслись к этому?

— У меня родители понимающие. Единственное, что сказала мама: «Сынок, хватит. Может быть, больше не надо?» Но что я им скажу? Я их безмерно уважаю. Просто мне это нравится. И я буду делать то, что мне нравится.

— Многие говорят, что очень тяжело остановиться, когда начал бить татуировки. У тебя есть грань?

— Я не ощущаю необходимости в татуировках. Всегда беру время на подумать. Если мне нравится, то я это сделаю.

— Какую татуировку считаешь для себя самой важной?

— Есть татуировка, где я как воин, потому что никогда не сдаюсь. Есть компас — это путь, который меня ведёт. Есть семья — она всегда укажет путь. А ещё есть маяк, который указывает мне путь на дом.

— У тебя на икре есть мяч с сердцем и номером.

— Да. Эту татуировку я сделал пять лет назад. Это любовь к футболу, которая никуда не делась.

— Есть российский футболист Андрей Ещенко. Он набивал себе тату с каждой эмблемой клуба, в котором играл. Что бы ты набил себе в память о России и «Акроне»?

— Не думал о том, чтобы набить себе эмблему какого-то клуба. Дело в том, что если на Балканах тебя кто-то увидит с такой татуировкой, то будут проблемы с болельщиками.