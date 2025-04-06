Лучшие матчи «Ростова» без Карпина со «Спартаком». Разгром был даже в чемпионский сезон

В 23-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в Ростове-на-Дону. Очень важная встреча, прежде всего для москвичей, участвующих в чемпионской гонке. Мы настолько привыкли подавать это противостояние через фигуру экс-тренера обеих команд Валерия Карпина, что уже подзабыли, как «Ростов» играл с красно-белыми без него. А ведь были яркие победы и до прихода Карпина. Вспоминаем лучшие матчи ростовчан со «Спартаком» в российском чемпионате в XXI веке.

23 июня 2003 года. «Ростов» — «Спартак» — 3:2

Матч «Ростов» — «Спартак» — 3:2, 23 июня 2003 года Фото: Валерий Матыцин/ИТАР-ТАСС

До 2003 года у «Ростова» была всего одна победа над «Спартаком» в чемпионатах России. Случилось это ещё в марте 1993-го, когда на старте сезона в 1-м же туре ростовчане задавили «золотую» команду Олега Романцева благодаря дублю Сергея Балахнина. Интересно, что в той встрече поучаствовал Карпин – хавбек москвичей заработал жёлтую карточку.

После этого «Ростов» не превращался в проблему для «Спартака». Более того, за неделю до июньской встречи 2003-го ростовчане под руководством уже тренера Балахнина проиграли красно-белым в финале Кубка России – 0:1. Это была лебединая песня Романцева в главной команде своей жизни. Четыре дня спустя он ушёл из «Спартака», разругавшись с президентом клуба Андреем Червиченко. Обладателей кубкового трофея возглавил Андрей Чернышов. Матч в Ростове-на-Дону стал для него дебютным. Причём не только во главе красно-белых, а вообще как тренера клубной команды.

«Спартак» казался фаворитом только на бумаге. Перед 14-м туром занимал 12-е место и с опаской поглядывал на зону вылета, тогда как «Ростов» – восьмое. Получилась мощная рубка с сумасшедшей концовкой – 12 голевых моментов (7:5), 28 ударов (16:12). На исходе четверти часа Осинов забил голкиперу Зуеву со штрафного, и до 81-й минуты ростовчане удерживали минимальный перевес. А потом голы посыпались один за другим! Высоченный Смирнов реализовал навес Калиниченко слева и сравнял счёт. На 87-й минуте судья Сухина назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Зуева – Осинов оформил дубль. На 89-й красно-белые снова отыгрались – после розыгрыша штрафного отличился Павлюченко. Тем не менее в компенсированное время «Ростов» вырвал победу, заставив плясать стадион: малавиец Каньенда протолкнул мяч в ворота, похоже, не без фола.

«Первый тайм мы провалили, – признал Чернышов. – После перерыва, после произведенных замен в течение определённого отрезка имели преимущество. Второй тайм получился очень хорошим – зрители, наверное, остались довольны. Мы уже сравняли счёт, но тут ростовчане проявили характер. Раз они забили – значит, заслужили этот гол. Хотя нам казалось, что будет ничья. Вообще-то мы ехали в Ростов за победой, однако не огорчились бы и ничьей».

19 мая 2004 года. «Ростов» — «Спартак» — 3:1

Матч «Ростов» — «Спартак» — 3:1, 19 мая 2004 года Фото: Виталий Белоусов, Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

На следующий сезон «Ростов» и «Спартак» встретились в мае в 12-м туре чемпионата. Хозяев по-прежнему тренировал Балахнин, а москвичей – уже знаменитый итальянец Невио Скала. Ростовчане с одной-единственной победой шли в зоне вылета – на 15-м месте. Красно-белые после хорошего старта сползли в середину таблицы.

Визит «Спартака» преобразил «Ростов». Команда Балахнина летела в атаку и за полчаса забила дважды. В эпизоде с первым голом ростовчане после перехвата в центре поля провели комбинацию Акопянц – Мнгуни – Ширшов, и защитник пробил вратаря Ломая. А затем Акопянц сделал счёт 2:0, воспользовавшись тем, что голкипер «Спартака» неосмотрительно выбежал из ворот. Москвичей вернул в игру перед перерывом Павлюченко, которому помог с голом Самедов. После этого Павлюченко ещё и в перекладину зарядил. Но камбэк у команды Скалы всё же не сложился. Раскрывшийся «Спартак» пропустил в компенсированное время от Переса.

Через несколько дней после поражения в Ростове-на-Дону итальянский тренер сделал сильное заявление – раскритиковал клуб за трансферы:

«Пришёл момент посмотреть правде в глаза и не думать о высоких местах в чемпионате. Раньше я был оптимистом, потому что мне обещали многие вещи. Но обещания не были выполнены. Тот материал, с которым мы работаем, невысокого качества. Да, игроки трудились очень много. Однако нельзя участвовать в Монако в Формуле-1 на «Ниве». Больше всего я сожалею о том, что у наших игроков не самые высокие индивидуальные качества. Клуб обещал, что купит много квалифицированных футболистов. К сожалению, этого не произошло».

14 марта 2011 года. «Ростов» — «Спартак» — 4:0

Матч «Ростов» — «Спартак» — 4:0, 14 марта 2011 года Фото: Максим Романов, «Чемпионат»

В марте 2011-го в Карпин приехал со «Спартаком» в Ростов-на-Дону в роли тренера и сильно пожалел об этом путешествии. Ростовчане одержали крупнейшую в своей истории победу над красно-белыми.

Это был 1-й тур переходного сезона-2011/2012. Вот только мысли красно-белых явно занимал не чемпионат России. За четыре дня до визита в Ростов-на-Дону команда Карпина обыграла «Аякс» (1:0) в Амстердаме в плей-офф Лиги Европы и думала об ответной встрече, поставленной на 17 марта.

А «Ростов» Олега Протасова полетел с первых минут. Уже на пятой заработал пенальти, который не реализовал Адамов – удар с «точки» парировал Дикань. Но ростовчане заработали угловой, и Адамов тут же исправился, забив головой. В начале второго тайма форвард оформил дубль. Ещё один удачный стандарт, завершившийся голом Романа головой. Потом полузащитник Блатняк хорошо попал с 23 метров. До разгрома дело довёл в концовке Калачёв. Ростовской легенде ассистировал всё тот же Адамов.

«Первый раз со мной такое, – признался Карпин. – Особых претензий игрокам предъявить не могу. Это скорее несчастный случай. «Ростов» отдал инициативу, всё вроде шло, как должно было быть. И вдруг пенальти, потом – два подряд гола с угловых из-за индивидуальных ошибок одного футболиста… В целом оборона выглядела достойно, командная игра была».

2 апреля 2016 года. «Ростов» — «Спартак» — 2:0

Матч «Ростов» — «Спартак» — 2:0, 2 апреля 2016 года Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В сезоне-2015/2016 «Ростов» боролся за золото, однако взял только серебро. За девять туров до финиша команда Курбана Бердыева отставала от лидера ЦСКА всего на два очка. «Спартак» Дмитрия Аленичева, приехавший в Ростов-на-Дону, шёл пятым – был в пяти очках от хозяев и также мог включиться в спор за титул.

Москвичи не использовали свой шанс. «Ростов» сделал игру за полтайма. Уже на второй минуте защитник Баштуш забил головой после передачи Нобоа со штрафного. Правда, судьи, судя по всему, прозевали офсайд. А автором второго гола на 20-й минуте оказался сам Нобоа. Причём эквадорец тоже выиграл воздух, несмотря на то что находился в окружении сразу пятерых спартаковцев. В концовке «Спартак» потерял ещё и удалённого Дмитрия Комбарова.

«Если бы не пропустили на второй минуте, игра сложилась бы по-другому, – объяснил поражение Аленичев. – Мы понимали, что «Ростов» сделает акцент на стандартные положения, однако всё равно пропустили необязательный гол. Потом захватили инициативу, создали два момента, но, увы, Мельгарехо и Промес их не забили. А после второго мяча… Дальше было очень тяжело вскрыть оборону «Ростова».

22 апреля 2017 года. «Ростов» — «Спартак» — 3:0

Матч «Ростов» — «Спартак» — 3:0, 22 апреля 2017 года Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ещё один разгром «Ростов» устроил «Спартаку» на своём поле в концовке сезона-2016/2017. Между прочим, чемпионского для красно-белых. Перед 24-м туром команда Массимо Карреры лидировала в РПЛ с отрывом в 10 очков от ЦСКА и имела право на ошибку, а ростовчане застряли в середине таблицы.

Кошмаром для обороны «Спартака» стал Бухаров. Мощный форвард открыл счёт в середине первого тайма. Калачёв совершил фирменный рейд по флангу и сделал кросс, а Бухаров выиграл борьбу на опережение в штрафной. В компенсированное время красно-белые во второй раз оказались в нокдауне – после точного попадания Гацкана. «Ростов» выжал максимум из углового. Бухаров же оформил дубль в начале второго тайма. Раскрывшийся «Спартак» пропустил передачу Нобоа на центрфорварда, который, как на тренировке, переиграл голкипера Реброва. Печальным финалом для красно-белых стало удаление в родных краях их капитана Глушакова.

«Я беру на себя ответственность, – сказал после игры Каррера. – Я не смог передать нужную мотивацию игрокам. Не смог донести, что турнир не закончился. Вся вина на мне. Знал, что встретим сильного соперника, хорошо сыгравшего с «Манчестер Юнайтед». Команду, которой трудно забить. В общем, было понятно, что будет сложно. И сегодня у «Ростова» было больше внутренней мотивации, чтобы выиграть этот матч».

И вот – новая битва с участием красно-белых в Ростове-на-Дону. Станет ли Джонатан Альба первым тренером «Ростова», победившим «Спартак» после эпохи Карпина?