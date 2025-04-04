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Пари НН — Оренбург — 1:2, видео, обзор матча 23-го тура РПЛ, голы: Касимов, Мансилья, Весино, статистика, 4 апреля 2025

«Оренбург» вернулся в гонку за выживание! А вот команда Гончаренко тонет
Георгий Илющенко
Отчёт «Пари НН» — «Оренбург» — 1:2
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Комментарии
Аутсайдер Премьер-Лиги ярко атаковал и прибил на выезде «Пари НН».

23-й тур РПЛ открывал «матч жизни»: «Пари НН» уступил в трёх встречах подряд и сполз на 14-е место, «Оренбург» по-прежнему надеялся отыграть восьмиочковое отставание как раз от нижегородцев или «Ахмата» и пролезть в стыки. Расстояние до конкурентов действительно стало меньше!

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'     0:2 Мансилья – 45+1'     1:2 Весино – 45+7'    
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'

Из-за не лучшего самочувствия Кокшарова первый шанс в основе получил Весино. Но сначала это было малозаметно, потому что инициативу сразу же прибрал «Оренбург». Команда Владимира Слишковича заставила «Пари НН» плотно присесть в оборону, создавала подходы, зарабатывала больше стандартов, загружала мяч в штрафную, куда чаще била по воротам.

Выдержав стартовый натиск, нижегородцы временно выравняли игру. Царукян, например, практически ворвался в штрафную и получил по ногам от Касимова. Показалось, что это фол. Но не арбитру Шафееву. А вскоре случился гол. Только в ворота Медведева. Спасибо монструозности Гюрлюка. Турецкий вингер поднял ногу и выцарапал мяч у набегавшего Босельи, двинулся вперёд, прокинул мимо Тичича и прострелил, а оставшийся в чужой штрафной после углового Касимов замкнул в касание.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Пропустив, «Пари НН» тут же взялся за дело. Да, Башич неплохо проверил Медведева под перекладину. Тем не менее интересный момент был и у Царукяна, а потом Босельи простреливал, и мяч от прижатой руки Касимова попал то ли в грудь, то ли в локоть Гюрлюка. Арбитры оценили VAR и пенальти не назначили. Виктор Гончаренко в послематчевом комментарии без внимания это явно не оставит.

Момент с неназначенным пенальти в ворота «Оренбурга»

Момент с неназначенным пенальти в ворота «Оренбурга»

Фото: Кадр из трансляции

Увы, не удалось избежать и травм. На 38-й минуте Слишковичу пришлось менять Касимова на Михайлова. Тичич в самом начале встречи столкнулся с Рыбчинским и по ходу первого тайма несколько раз жаловался на дискомфорт в плече. Перед перерывом он всё-таки покинул поле и на несколько минут оставил нижегородцев в меньшинстве — сделать замену сразу у Гончаренко не получилось.

«Оренбург» этим максимально воспользовался: Гюрлюк навесил с углового на ближнюю штангу, и там Мансилья, стоя спиной к воротам, красиво пробил головой в дальний угол. Мяч влетел в сетку от штанги. Так два стандарта оренбуржцев привели к голу. Уникальная для нынешнего сезона ситуация.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И всё-таки «Пари НН» заработал право исполнить пенальти! Савельев неловко прервал подачу на Грулёва отставленной рукой, и Весино развёл по сторонам Москвичёва с мячом. 10:4 (5:3 — в створ) по ударам, 7:4 по угловым в первой половине. Всё — в пользу «Оренбурга». Вот вам и обитатель 16-го места.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На второй тайм Кокшаров всё-таки вышел — Весино, несмотря на гол, Гончаренко не убедил. Также Марин сменил Гюрлюка, хотя тот был одним из лучших. Немного погодя Гончаренко выпустил и Кастильо с Ермаковым. Ничего не помогало — оренбуржцы играли бодрее и были гораздо ближе к ещё одному забитому, нежели пропущенному голу. Один только Мансилья заставил совершить эффектный прыжок Медведева и позднее попадал в штангу. Команда не стала закрываться и удерживать преимущество, что вызывает уважение — особенно если оценить таблицу РПЛ.

«Оренбург» и ранее не оставлял ощущения безнадёги, как некоторые аутсайдеры предыдущих сезонов вроде «Тамбова» и «Торпедо». Но постоянно не везло. Не зря по ожидаемым очкам он за 22 тура наработал на 14-е место — выше «Факела» и как раз «Пари НН».

В финальную двадцатиминутку нижегородцы всё же завладели небольшим преимуществом. Однако опасных моментов им это не принесло. Зато случился необычный: Сахархизан едва успел выйти в добавленное время, как тут же зачем-то наступил на ногу Александрову – и благодаря VAR получил красную. Продуктивно провёл на поле четыре минуты, ничего не скажешь.

«Оренбург» добился первой гостевой победы в чемпионате, сравнялся с «Факелом» и оживил интригу. Команда Гончаренко же продолжает тонуть: если поражение от «Краснодара» вполне объяснимо, отсутствие очков после матчей с «Рубином», «Химками» и «Оренбургом» вызывает вопросы. Особенно на фоне зимнего усиления.

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