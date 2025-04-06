Карьера Кузяева в Европе загибается. Почему так вышло и что дальше?

Похоже, Далер Кузяев завершает своё французское путешествие. Как минимум – в «Гавре». Контракт россиянина действует до конца сезона и едва ли будет продлён. Причин несколько: главная – полузащитник перестал играть. В этом году – всего один матч в чемпионате Франции. Да, важно упомянуть травму, однако после возвращения в начале марта хавбек так ни разу не вышел на поле.

Ещё одна – «Гавр» имеет все шансы вылететь в Лигу 2. И туда явно спустятся не все нынешние футболисты. Что уж говорить о самом высокооплачиваемом игроке, которым является Кузяев. Хотя ещё год назад казалось, что карьера во Франции у россиянина идёт на взлёт и возможен шаг совсем в другом направлении.

Кузяев был игроком основы в первом сезоне. Что изменилось?

Далер здорово начал в «Гавре», который вернулся в Лигу 1 спустя 14 лет. Сразу стал основным, выходил на разных позициях и пользовался бесконечным доверием Луки Элснера. А главное – полностью его оправдывал. Забивал, отдавал и выдавал кучу полезностей. Зимой 2024 года у тренера и руководства и вовсе чаще спрашивали: не придёт ли за Кузяевым какой-то более серьёзный клуб и удастся ли удержать парня? Удалось. С Далером на поле «Гавр» без особого внутреннего напряжения остался в Лиге 1. А сам Элснер получил приглашение на условное повышение – в «Реймс».

С того момента у Кузяева начались проблемы. Новым тренером стал Дидье Дигар. А две победы в трёх стартовых матчах сезона, видимо, дали ему буст уверенности. И он пустился в тактические эксперименты, по ходу которых роль россиянина становилась всё менее заметной. Ему просто не находилось места на поле. А параллельно результаты «Гавра» ухудшались, и команда катилась вниз. Под свист и недовольство болельщиков, которые призывали поменять главного тренера.

С 15 сентября по 23 февраля «Гавр» набрал очки только в пяти встречах. Удивительно, что в трёх из них команда победила. И дважды сыграла вничью. Но это всё равно привело к откату команды в зону вылета. Кузяев же часть этого периода не был доступен. В начале января отбегал 53 минуты с «Марселем», получил неприятную травму и впервые попал в заявку только 9 марта. И три матча просидел на скамейке запасных.

Хотя у «Гавра» снова позитивная серия: в последних четырёх встречах две победы и одна ничья. Такой результат позволил немного улучшить ситуацию: теперь клуб не в зоне прямого вылета, а в зоне стыковых матчей. Хоть «Сент-Этьен» и отстаёт всего на одно очко. Интересно, что чуть выше нынешней команды Кузяева тот самый «Реймс», который с бывшим тренером россиянина не то чтобы показывает большой прогресс.

Дидье Дигар и Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

До конца чемпионата Франции осталось семь туров. И вряд ли Дигар сейчас снова начнёт эксперименты. Следовательно, шансов выйти на поле у Далера минимум. А вот что сказал по поводу россиянина французский журналист Себастьян Бурон: «Далер менее важен для команды, чем в прошлом сезоне, он играет очень мало, даже когда может играть. Тренер говорит, что Кузяев – образцовый профессионал, но используемая система не соответствует его качествам. Он не выходил на поле с 5 января. В этом сезоне забил всего один гол за «Гавр» и не отдал ни одной голевой передачи. Что касается ухода Далера, я не думаю, что он останется. Он играет слишком мало, а его зарплата слишком высока для клуба».

Так что даже в случае спасения (а Дигар тогда точно может остаться) «Гавру» действительно нет никакого смысла предлагать новый контракт Кузяеву. Поэтому он, вероятно, покинет клуб. Но какие могут возникнуть варианты?

Летом Кузяева звал «Зенит». Самого же Далера тянет на Восток

Сразу после первого успешного сезона в «Гавре» на футболиста вышел «Зенит». Мотивацию клуба можно было понять: в год 100-летия важно было собрать лучших. И Кузяев точно помог бы в нынешней гонке за титулом. Россиянин отказался. Честно признался – не наигрался в Европе. Вот его цитата из интервью Okko.

Далер Кузяев полузащитник «Гавра» «Этим летом у меня были разговоры с «Зенитом». Мне дали понять, что двери для меня всегда открыты. Мне очень приятно, что «Зенит» до сих пор проявляет ко мне интерес. Но одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться. Нет, рановато мне возвращаться в Россию. Мне хочется ещё попытаться здесь».

В этом же интервью Кузяев конкретно выстроил стратегию карьеры. Видимо, после европейского периода он был бы не прочь попробовать себя в Азии. Конкретно – в мусульманских странах.

«Я бы хотел попробовать себя в арабских чемпионатах. Безусловно. Эти страны близки мне в плане религии. Я бы хотел пожить там, ощутить на себе, каково это – жить в мусульманской стране. Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звёзд. Я рассматриваю эти чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране», – сказал Кузяев.

Так что вряд ли стоит ждать его возвращения в РПЛ в обозримом будущем. Впрочем, даже если это случится через три-четыре года, то вряд ли Далер с его уровнем и профессионализмом будет лишним. Наверняка поможет почти любому клубу. Но всё зависит только от него.