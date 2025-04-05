Вот это новости у «Локо» перед «Зенитом»! К власти в клубе может прийти Ротенберг

Матч «Локомотива» и «Зенита» — главный в 23-м туре РПЛ. Весной обе команды очков явно недосчитались. Но если петербуржцы встрепенулись, разгромили «Рубин» и по-прежнему гонятся за «Краснодаром», москвичи откатились на шестое место и продолжают тонуть в проблемах. Слухи о масштабной летней перестройке появились не просто так. Хотя первая половина сезона получилась фееричной.

Перед стартом РПЛ «Локомотив» расстался с Антоном Миранчуком и лучшим ассистентом лиги Максимом Глушенковым, на фоне масштабного усиления конкурентов явно не считаясь одним из фаворитов. Несмотря на это, удалось добыть аж девять побед в первых 11 турах. 5:0 с «Ахматом», 1:0 с ЦСКА, 3:2 с «Ростовом», 3:1 — со «Спартаком» — всё это привело к заслуженному лидерству наравне с «Краснодаром».

«Ростов» год назад не захотел выкупать Александра Сильянова? Ну и хорошо, теперь он один из лучших правых защитников лиги и трансферная цель «Зенита». Забив сразу в трёх первых матчах, как влитой в состав вошёл Дмитрий Воробьёв. Сильно спрогрессировали и стали лидерами Илья Самошников с Сергеем Пиняевым. А как всех покорил Алексей Батраков — вообще отдельная песня. Настолько сильного вундеркинда Премьер-Лига не видела очень давно.

Да, случилось неожиданное поражение от «Химок», но затем — ничья с «Зенитом», победы над «Рубином» и «Факелом». Финиш первого круга «Локо» встретил всего с трёхочковым отставанием от первой строчки. С учётом яркой весны, когда команда как надо отреагировала на слухи о расставании с Михаилом Галактионовым и с начала марта по конец мая уступила в РПЛ всего один раз, положение выглядело прямо сказочным. А дальше всё сломалось.

С 23 ноября прошло семь туров. В активе «Локомотива» за это время — только одна победа, пусть и в дерби с «Динамо». При этом соперник создал гораздо больше моментов. Подугасла магия Батракова: 1+1 за такой отрезок — вполне нормально, тем более в 19 лет, однако на фоне предыдущих геройств такая статистика выглядит блёклой. Совсем разладилась игра в нападении — клуб всю зиму пытался подписать туда новичка, но раз за разом что-то мешало.

Просел центр поля: Артём Карпукас растерял форму, а затем и вовсе получил травму. Надолго выбыл из строя и капитан Дмитрий Баринов. Не приводил к успеху спуск в глубину Батракова. Артём Тимофеев и юный Данила Годяев тоже не показали образец надёжности. Оборона надолго лишилась Евгения Морозова и особенно Лукаса Фассона, а обойма у клуба не сказать что широкая.

Были и два матча, где красно-зелёные пропустили по пять раз: 2:5 от «Спартака» и 1:5 — от «Крыльев». Последний случай — как раз самый свежий и болезненный. И не только потому, что тогда праздновали день машиниста. Получилось тотальное комбо. «Локо» в чемпионатах России:

впервые за 14 лет уступил самарцам;

впервые к четвёртой минуте проигрывал со счётом 0:2;

во второй раз уступал с разницей в четыре мяча к 40-й минуте (первый был 1 ноября 2015-го, когда «горели» «Кубани» вообще 0:5).

И это во встрече с проблемной командой, тренер которой весь сезон балансирует на грани отставки. Так «Локомотив» наравне с «Ростовом» стал худшим в РПЛ по пропущенным в первом тайме голам (21). А по допущенным моментам в целом — седьмым с конца. Даже у ворот тех же «Крыльев» остроты возникает меньше.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Факторов много. Какой‑то явной причины нет. И как команда собралась на этот матч, как мы ребят встречали из молодёжки. Комментировать тут нечего. Результат понятен, счёт понятен. Всё у них залетало. Это как в матче со «Спартаком»: 10 минут — 0:3. И тут то же самое в самом начале встречи. Это бьёт по голове сильно, и возвращаться очень тяжело. Болезненное поражение, счёт обескураживает».

Тут же появился слух о смене власти в «Локомотиве». По сведениям «Чемпионата», если руководство красно-зелёных признает сезон неудачным, гендиректором станет Борис Ротенберг-младший. Сейчас он пока что трудится в «Локо» директором департамента развития молодёжи. И, судя по всему, готовится к карьерному росту.

«Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Владимира Леонченко после сезона. Если это произойдёт, пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», — сообщил нам знакомый с ситуацией источник.

В таком случае вполне вероятны смена тренера и серьёзное обновление состава. Нынешняя команда заметно изменится. Но пока этого не случилось, есть шанс спасти сезон. Победа над «Зенитом» этому явно поспособствует и сильно подсластит горечь от неудачной серии. Год назад как раз в апреле дела «Локо» пошли в гору.