У Сергеева рекорд, а «Крылья» потеряли победу. Ведь «Рубин» в меньшинстве спас Даку. Видео

«Крылья» стали неожиданной сенсацией прошлого тура. Пять мячей «Локомотиву» удивят в любой период времени, но, когда такое количество забивает кризисная команда – это особенный сюрприз. После паузы на сборные Игорь Осинькин, похоже, действительно перенастроил механизмы. Однако подтвердить это требовалось во встрече с «Рубином».

Казань в удивительном статусе. Пожалуй, это единственный клуб, который уже точно вне чемпионской гонки и вне претендентов на стыковые матчи или зону вылета. Команда Рашида Рахимова – между этими двумя полюсами и чувствует себя там комфортно. Отражается ли это на мотивации? Вероятно, да. Но на прошлой неделе в Питере казанцы получили укол адреналина – «Рубин» далеко не первая команда, которая пропустила там четыре. Однако всё равно должно быть обидно. Хотя бы из-за чувства собственного достоинства.

Так что требовался реванш. А для этого на поле в основе вышел один из лучших бомбардиров чемпионата – Мирлинд Даку. С «Зенитом» он не играл, так как тренерский штаб решил дать ему паузу из-за проблем со здоровьем. А Шабанхаджай, Ходжа, Иву и остальные должны были ему помочь. «Крылья» обошлись без особых сюрпризов: победный состав Осинькин решил не менять.

И по первым минутам казалось, что это правильное решение. Самарцы забрали под контроль мяч и постепенно начали искать варианты для продвижения к воротам соперника. Казань это устраивало: гости были готовы играть вторым номером и ждать ошибок. Хоть и удивляла пассивность в атаке. А ещё – бесконечное количество ошибок. В первые 15 минут мяч вообще не держался на половине поля «Крыльев». Агрессивно вычищалась любая попытка. А на 16-й минуте самарский подход привёл к голу: Костанца навесил в штрафную, и мяч долетел до Гальдамеса – тот по-хоккейному пнул в сторону ворот, где ногу удачно подставил Сергеев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Для него это 57-й гол за «Крылья». Иван сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром команды в российской истории – Сергеем Корниленко. Правда, Сергееву потребовалось 83 матча, а бывшему спортивному директору клуба – 206.

Казалось, после этого Казань взбодрится. Но нет – обе команды делали вид, что ничего не произошло. Игра максимально успокоилась, и единственный знаковый момент до конца тайма – это травма Ежова, которого поменял Зиньковской. Красноречивая статистика после 45 минут – 0 ударов по воротам «Крыльев». Так вот вернулся Даку.

Интересно, что в перерыве Рахимов ничего не менял, в то время как Осинькин сделал две перестановки. И «Крылья» вновь живее начали тайм. На 49-й минуте неплохой шанс был у Сергеева, но Ставер справился. А после – снова затишье. Просто никаких моментов, а игра шла в основном в центре поля. Первый удар по воротам казанцы нанесли только на 68-й минуте, когда Шабанхаджай на удачу бахнул с 30 метров прямо в руки Песьякову.

А на 84-й минуте, казалось, всё закончилось. Тесленко подкатился под Сергеева, однако вроде бы сыграл в мяч. А потом увидел перед собой жёлтую карточку, которая стала второй. Самаре оставалось просто дотерпеть последние 10 минут. Но тут включился Даку, который сделал момент совершенно из ничего. Сместился с мячом на фланг, после чего резко влетел в штрафную, а там Ороз положил руку ему на плечо. Левников посчитал, что это пенальти, который уверенно реализовал Вада.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Да, в последние минуты матча «Крылья» снова попытались вырвать победу. И даже попали в штангу, но ничья – итог, который, вероятно, никого не устроил.