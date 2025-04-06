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Динамо Махачкала — Химки, прямая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ, где смотреть, 6 апреля 2025

Роскошный день в РПЛ! Играют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов»! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
23-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 апреля, состоятся три матча 23-го тура РПЛ. Махачкалинское «Динамо» примет «Химки», «Спартак» приедет в гости к «Спартаку», а в Москве пройдёт дерби ЦСКА – «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У химчан и махачкалинцев одна и та же задача – избежать не только вылета, но и стыковых матчей. Сейчас команды остаются в РПЛ, тем не менее турнирное положение у них пограничное, а потому в любой момент тот или иной клуб может свалиться в опасную зону. В первом круге команды сыграли 1:1. Есть внутреннее ощущение, что ничья сейчас уже вряд ли устроит хотя бы одну из сторон.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи «Ростова» и «Спартака» давно имели под собой особый сюжет. Однако Валерий Карпин больше не рулит донским клубом. Так что в какой-то степени нужно обнулить это противостояние и начать относиться к нему по-новому. Ростовчанам уже не светит высокое место по итогам сезона, но и вылет не грозит. А вот красно-белые ещё бьются за титул. Тем не менее играть им на выезде, что вряд ли делает команду Деяна Станковича безоговорочным фаворитом.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА и «Динамо» – в чём-то братья по несчастью. Первые слабо начали сезон и потому вряд ли смогут побороться за что-то большее, чем топ-3. Вторые же чуточку заваливают весну, теряя важные очки, которых не хватает для включения в чемпионскую гонку. Тем интереснее, как закончится «братское дерби».

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