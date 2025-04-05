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Факел — Ахмат — 0:0, обзор матча 23-го тура, подробности РПЛ-2024/2025

У «Факела» уже семь матчей без голов! Не помогли даже идеи Шалимова
Дмитрий Зимин
Отчёт «Факел» — «Ахмат» — 0:0
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Но хотя бы не проиграли «Ахмату» на своём поле.

На этой неделе «Факел» не только экстренно поменял главного тренера, но и опустился на последнее место в РПЛ. Всё благодаря победе «Оренбурга» над «Пари НН». Этот результат раскачал, казалось, спокойную ситуацию внизу таблицы. И теперь всё запуталось ещё сильнее. А Игоря Шалимова ждал очень непростой старт. Да, домашняя игра, при пустых трибунах. Да, в соперниках сосед по таблице – «Ахмат», однако это одна из самых интересных команд весны. Так что подумать было о чём. Хоть и времени на это катастрофически не хватало.

Для главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева эта встреча тоже наверняка была принципиальной. И дело не только в необходимости очков. Год назад «Факел» уволил Ташуева, а тот едва ли считал это справедливым финалом. Так что каждой стороне было что доказывать друг другу.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

Перед стартовым свистком у Шалимова спросили, что он успел изменить. Тот признался – за такой короткий срок (три дня) привнести что-то в плане футбола невозможно. Так что целью стало раскрепостить футболистов. Посыл – осталось восемь финалов, а команда начинает их с минус пятью очками. По составу тренер обошёлся без радикальных перестановок. Схема с тремя защитниками была плюс-минус сохранена, единственная реконструкция – центр атаки. С первых минут стало понятно: тренерский штаб решил максимально упростить игру. Поэтому Ильин и Каштанов заняли места столбов. А идея заключалась в том, чтобы постоянно нагружать их мячами. Один борется, второй – бежит.

Собственно, воронежцы начали матч активнее, как раз с заброса вперёд и нескольких заблокированных соперниками ударов. При этом первый действительно опасный момент создали гости: как обычно активный Адамов на 10-й минуте отправил мяч в штрафную, а там его аккуратно задел Талал. Гудиев уже не спас бы, однако «Факелу» повезло, ведь удар оказался неточным.

На 15-й минуте Шалимов сделал первую замену: Якимов, в которого в начале встречи влетел Камилов, не смог продолжить игру. Вместо него вышел Мартинс. На структуре игры этот момент не отразился, но всё равно неприятно. А спустя пару минут Воронеж создал самый опасный момент тайма. Серия очередных забросов и рикошетов привела к тому, что мяч оказался у Каштанова, однако того подвела точность, и удар пришёлся чуть выше ворот.

«Факел» — «Ахмат»

«Факел» — «Ахмат»

Фото: ФК «Факел»

В оставшееся до конца первого тайма время матч скорее напоминал бесконечную серию стыков. У «Ахмата» не получалась комбинационная игра, а «Факел» даже не претендовал на это. Воронежские задумки тоже не особо работали, ведь трудно рассчитывать на выигранные единоборства впереди, когда в обороне у соперника огромный Гандри, снимающий весь верх.

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В перерыве тренеры обошлись без замен, но «Ахмат» на второй тайм вышел словно более заряженным. Стали проходить атаки, а Воронеж всё чаще ошибался. И фолил. На 50-й минуте Садулаев чуть не попал со штрафного в девятку. Ещё через 15 минут – попал, но спас Гудиев.

Вообще, казалось, что «Ахмат» куда ближе к голу, однако в последние 15-20 минут встречи запал пропал и у грозненцев. И снова началась игра стыков и мелких фолов. Не исправили ситуацию замены – и даже реактивный Бериша. Свой небольшой шанс был и у «Факела», но его победа едва ли была бы закомерной.

Последний раз «Факел» забивал в РПЛ 24 ноября. Матч с «Ахматом» – седьмой без голов. Воронеж временно выбрался на 15-е место, однако этот результат едва ли его устроил. Грозненцы тоже не выглядели счастливыми. Им тоже нужна победа, но даже благодаря ничьей они уже выше «Пари НН».

Важные слова для Воронежа:
«Дайте матчи со справедливым судейством и в честной борьбе». Исповедь экс-тренера «Факела»
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«Дайте матчи со справедливым судейством и в честной борьбе». Исповедь экс-тренера «Факела»
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