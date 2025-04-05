Соболев забил в РПЛ впервые за год! Но главный герой «Зенита» в игре с «Локо» — Глушенков

«Зенит» не сумел победить «Локомотив» в матче 23-го тура РПЛ. Ничья – в пользу «Краснодара».

В стартовый состав «Локомотива» вернулся капитан Баринов, пропустивший последние два тура из-за травмы. В заявке «Зенита» отсутствовал дисквалифицированный Мантуан, которого поменял на правом фланге обороны Мимович. А экс-железнодорожник Глушенков начал матч со своей бывшей командой на скамейке.

«Зенит» с самого начала забрал мяч и завладел большим территориальным преимуществом. «Локомотив» садился глубоко в оборону и ждал шанса на контрвыпадах. После пяти пропущенных мячей в Самаре команде Михаила Галактионова не хотелось сильно раскрываться, тем более в игре с чемпионом. Железнодорожники защищались, расставляясь 4-4-2. А когда начинали свои атаки, вытаскивали сине-бело-голубых на прессинг, чтобы использовать свободное пространство. Первый раз подошли к штрафной «Зенита» на пятой минуте и тут же заработали опаснейший штрафной благодаря фолу Нино. Батраков бил из полукруга с 17-18 метров, и только чудесный сейв Латышонка спас петербуржцев от пропущенного гола.

Команда Сергея Семака при серьёзном перевесе по владению ничего не создавала у ворот Митрюшкина, вышедшего в основе вместо Лантратова. У Антона в первом тайме была простая работа. «Зениту» не хватало быстрых взаимодействий, нестандартных ходов на чужой трети. Хотя чемпион пытался чем-то удивить соперника. Например, Мимович постоянно заходил в полуфланг, оставляя справа Луиса Энрике один в один с Сильяновым. Но новая бразильская звезда петербуржцев не идёт в обводку, если не уверен, что обыграет. Лучше отдаст назад-поперёк. Это мы уже поняли.

Галактионов поменял после Самары и пару центральных защитников, выбрал дуэт Монтес – Морозов. Однажды мексиканец едва не «привёз» гол, вытаскивая мяч прессингом и сделав подарок «Зениту». Ещё несколько раз сыграл неудачно, избежал предупреждения. Судья Чистяков вообще прощал игроков обеих команд, когда они фолили на жёлтые карточки, например, Эраковича или Ненахова, который заслужил «горчичник» раньше, чем получил его.

Нулевая ничья к перерыву объективно отражала происходившее на поле. У «Локо» и «Зенита» набралось всего по два удара за 45 минут. Кроме штрафного Батракова, и вспомнить было нечего. А в составе железнодорожников лидером по касаниям мяча оказался Митрюшкин.

В перерыве Семак произвёл двойную замену. Но появление на поле Алипа вместо Мимовича, очевидно, было связано не с тем, что тренера не устраивала игра серба, а с лимитом на легионеров. Чтобы поставить Педро на позицию Мостового, требовалось выпустить россиянина или того, кто не будет легионером. Как вариант – казахстанца. В этом смысле проблему для тренера «Зенита» не решила даже натурализация Дугласа.

Начало второго тайма получилось живым. «Локомотив» посмелее атаковал, и можно было подумать, что в игре станет больше переходных фаз. Тем не менее после пары быстрых ответных выпадов сине-бело-голубых железнодорожники опять прижались к собственной штрафной. Но на исходе часа матча «Зенит» вдруг «привёз» себе гол на ровном месте! Ошибся Латышонок – бросил мяч Венделу сильнее, чем требовалось. Пока бразилец подстраивался и разворачивался, Баринов быстрее добрался до мяча в подкате. А Батраков показал прекрасную скорость мышления и исполнения, классно забил.

Сразу после пропущенного гола Семак бросил в бой Глушенкова. Максим вышел вперёд в пару к Кассьерре – добавил креатива. «Зенит» мощно придавил «Локомотив». Тогда-то и совершил первый по-настоящему яркий сейв Митрюшкин, парировав обводящий удар Вендела. Но ни Глушенков, ни Педро, активно «крутивший позвонки» своим опекунам, не делали разницу. Поэтому за 10 минут до конца Семак достал из рукава последний козырь. Тот, который ещё никого не бил в этом сезоне, – Соболева.

И всё-таки это случилось! Соболев тут же забил, вот только сотворил этот гол блестящими индивидуальными действиями Глушенков. Максим за счёт ловкого финта обыграл Ненахова и ушёл от Сарвели, а после попадания мяча в штангу Соболев преуспел на добивании.

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Соболев забил в своём 16-м матче за «Зенит» в РПЛ и чуть-чуть не дотянул до антирекорда для форвардов-новичков команды (Кассьерра отличился только в 18-й игре). В компенсированное время шансы сине-бело-голубых дожать «Локо» свело на нет удаление за вторую жёлтую карточку Педро. А хозяева в большинстве организовали последний опасный момент, однако угловой Батракова лишь создал напряжение в штрафной Латышонка. Гол Соболева принёс петербуржцам очко.