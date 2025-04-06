Неужели «Динамо» лучше без Тюкавина?

2 марта некоторые точно сбросили «Динамо» с теплохода, на котором остались команды-претенденты на чемпионство. Когда на 20-й минуте матча с «Ростовом» Константин Тюкавин покидал поле, казалось, вместе с ним со стадиона уходит весь оптимизм. Впрочем, глупо было осуждать пессимистов. Тюкавин — лучший бомбардир команды последних лет и главная надежда в атаке. И когда чуть ли не самый статусный игрок выбывает в первом же туре после рестарта, это всегда боль. Она читалась и в глазах Лички, который уже тогда понимал — не обойдётся.

Вскоре стало ясно, что это крестообразные связки, а возвращение состоится не раньше октября-ноября. Следовательно, важнейший финиш этого сезона и часть следующего придётся проводить в поисках. Экспериментировать и искать новые сочетания. Но Марцел явно воспринял это как вызов.

И ведь пока получается: в четырёх встречах РПЛ без Тюкавина уже забито 11 голов. Соперник путается в бесконечных перестроениях игроков атаки и зачастую не знает, как этому противостоять. Что же такого придумал Личка?

Сначала «Динамо» использовало Маухуба. Но потом запустилась карусель

Логично, что любой эксперимент требует подготовки. Поэтому в игре с «Ростовом» Тюкавина заменил Маухуб — чуть ли не единственный оставшийся профильный центральный нападающий. Ещё можно вспомнить Бокова, но это совсем юный парень. Следующий матч у динамовцев был с крепкой Махачкалой: уже там главный тренер поменял половину состава. Частично вынужденно, однако Глебов и Нгамалё на скамейке — явно тренерское решение. Впереди — Маухуб, а на флангах — Гладышев и Смелов. Для последнего это вовсе стало первым появлением на поле в РПЛ.

И ведь сработало: команда Лички выглядела мобильной, непредсказуемой, а номинальные игроки атаки постоянно менялись местами с полузащитниками. Уже тогда центрфорвардом мог оказаться Карраскаль, который формально действовал ниже. Поднимался Смелов, который соорудил один из голов. Показалось, что динамовцы сохранятся в этом виде. Ведь если сработало против глубокой обороны, то почему бы и нет. Но потом были кубковая встреча с ЦСКА и удаление Маухуба.

И уже в следующей игре РПЛ с «Локо» Маухуба не было на поле. Все понимали — это дисциплинарная мера. И одновременно новый эксперимент: динамовцы вышли без номинального центрального нападающего. Формально эту роль занял Карраскаль, а вокруг него творили Артур, Гладышев, Бителло и Чавес. Гости и впрямь выглядели хорошо: в два раза больше били по воротам (19 против 9, превзошли соперника по ожидаемым голам — 2,72 против 1,25), и даже Личка был доволен, признаваясь, что задумка удалась.

Марцел Личка главный тренер «Динамо» «Вы сегодня видели, что мы играли без центрального нападающего и выглядели отлично. Разные ситуации, разные возможности, которые надо не бояться пробовать и использовать. Сравнение Карраскаля с Тюкавиным? В штрафной Тюкавин умеет и в касание сыграть, не придумывая ничего. Иногда Карраскаль хочет сделать что-то красивое. В этом разница между «убийцей» и человеком, который там что-то хочет ещё показать. Но вы видели, мы сегодня играли без нападающего, и у нас получилось очень хорошо».



С «Оренбургом» — продолжение истории, которая в этот раз преобразилась в результат. Да, соперник не самый сильный, а первый гол Карраскаля — спорный, но динамовцы действительно разобрали оппонента за счёт классной атаки, где снова все менялись друг с другом. Впереди могли оказаться Бителло, Гладышев, да и любой другой. В то время как Маухуб наблюдал за происходящим со скамейки запасных.

Николич сказал, что с таким «Динамо» неприятно играть. Ведь предугадать задумки сложно

Почти все эксперты отмечают: в «Динамо» избрали тактику запутывания соперника. Да, можно было бы выбрать единую модель и следовать ей, однако это явно не в духе Лички. К модели быстро приспособились бы — команда лишилась бы преимущества. Сейчас всё наоборот: они непредсказуемы, но при этом эффективны. Это признают в том числе тренеры соперников. В ближайшем матче «Динамо» ждёт встреча с ЦСКА, и вот что заявил Марко Николич в программе «ЭФБ Итоги».

Марко Николич главный тренер ЦСКА «Динамо» в этом году строило команду на чемпионство. Это было видно по зимним трансферам. Все знали, что у них всё нормально в атаке, потом они купили Глебова и Касереса. Им не нужен момент, они забивают из полумомента. Если они находятся близко к штрафной — всё, ты идёшь к центру поля. И без Тюкавина у них большой потенциал и один из сильнейших составов в лиге. Есть Бителло, другие. С ними неприятно играть. И нам будет очень непросто им противостоять».



И ведь эти самые эксперименты касаются не только атаки. В обороне Личка тоже вынужден искать неожиданные варианты: например, Кутицкий на позиции центрального защитника вместо Бальбуэны, который чувствует себя уставшим во встречах за клуб, но при этом с удовольствием летит на матчи сборных. Перестройка идёт в центре поля: например, Глебова пока трудно назвать основным опорником. Хотя покупали его наверняка не на скамейку запасных.

Никто не удивится, если Личка на ЦСКА обновит состав наполовину по сравнению с «Оренбургом». Появившиеся проблемы требуют неожиданных решений. И, пока получается, никаких осуждений не будет.