«Краснодар» улетает от «Зенита»! Справились даже со своим злым гением Дзюбой

«Краснодар» сделал ещё один шаг к чемпионству! Победив дома «Акрон», лидер РПЛ оторвался на пять очков от «Зенита». В следующем туре команды Мурада Мусаева и Сергея Семака сыграют в Санкт-Петербурге.

У «Краснодара» вернулись в основу главные силы. Кордоба – спустя тур, отбыв дисквалификацию. Сперцян впервые с 19-го тура, когда атакующий полузащитник получил травму. Всё это обнадёживало болельщиков «быков» вкупе с новостями из Москвы, где «Зенит» за несколько минут до начала краснодарского матча потерял очки в битве с «Локомотивом».

Тем удивительнее, что игру в Краснодаре агрессивнее начал «Акрон». Команда Заура Тедеева смело включилась в прессинг и уже на 2-й минуте едва не открыла счёт после углового. Дзюба выиграл воздух – пробил головой рядом со штангой. Между тем, «быки» – любимые клиенты лучшего бомбардира в истории российского футбола. Артём забил 15 голов за карьеру в ворота «Краснодара». Больше, чем любому другому сопернику. К слову, на втором месте в личном рейтинге Дзюбы находится московское «Динамо» (14). Стандарты тольяттинцев и после этого создавали напряжение у ворот Агкацева.

Потом «Краснодар», конечно, завладел преимуществом, контролировал мяч более 70% времени. Однако с созданием голевых моментов у команды Мусаева не клеилось. «Акрон» за счёт хороших действий в глубокой позиционной обороне гасил скорость «быков». Когда «Краснодар» пытался играть быстрее, просто спешил. Хотя в дебюте матча чувствовалось, что очень волнуется молодой правый защитник тольяттинцев Бардыбахин, впервые попавший в стартовый состав в РПЛ. Сперва Эшковал, исправляя его ошибку, «присел» на жёлтую карточку, а потом Вячеслав опасно обрезал. Но мало-помалу Бардыбахин освоился, успокоился.

С Кордобой «Акрон» в целом справлялся. До 45-й минуты центрфорвард «Краснодара» только однажды встретился с мячом в штрафной Волкова. Но перед перерывом вдруг забил – очень красивый гол! Открылся под кросс из глубины, нырнул и в прыжке пробил головой. К сожалению для Джона и успевших отпраздновать его успех трибун, колумбиец перед ударом чуть-чуть залез в офсайд. Взятие ворот отменили. Статистика попаданий в створ в первом тайме поражала своим минимализмом – 1:0 в пользу хозяев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во втором тайме «Акрон» опять попытался повыше встречать «Краснодар», однако завершилось всё тем, чтобы тольяттинцы пропустили быстрый гол. Команда Мусаева напомнила, что тоже сильна на стандартах – входит в топ-3 РПЛ по голам после них наряду с московским «Динамо» и ЦСКА. Оласа положил мяч в нужную точку возле вратарской прямо на голову Кайо. Бразильский центральный защитник отклеился от Бардыбахина и ещё двоих футболистов «Акрон». Точно пробил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Для «Акрона» это был очень тяжёлый отрезок матча. «Краснодар» на кураже продолжал лететь вперёд и создавать голевые моменты. Два-три раза хозяева простили гостей. Дзюба впереди чувствовал себя одиноким, словно его бросили и забыли на каком-нибудь острове, с трудом цеплялся за мяч без поддержки. Кайо и с экс-капитаном сборной России справлялся.

Тедеев должен был внести какие-то коррективы, чтобы «Акрон» спасся. Тренер поменял всю группу поддержки Дзюбы, тем не менее это не усилило атаку тольяттинцев. «Краснодар» контролировал игру. Черников круто зарядил издали – в перекладину! Темп упал, но и на таких скоростях гости проигрывали эпизоды хозяевам.

Концовка получилась на редкость спокойной для матча, в котором счёт 1:0 сохранялся до последних минут. «Акрон» так и не нанёс ни одного удара в створ – уступил по этому показателю 0:3 (общее количество ударов – 12:5 в пользу «быков»). «Краснодар» побеждает по-чемпионски, даже не громя соперника.