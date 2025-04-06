«Барса» простила «Реал» в гонке! «Бетис» потушил и обоих фаворитов, и лично Ямаля

«Реал» сенсационно уступил дома «Валенсии» и сделал шикарный подарок «Барселоне». Побеждай «Бетис» — и увеличивай отрыв до шести очков. На словах всё, конечно, просто. А на деле команда Пеллегрини шла с шестью победами подряд, в том числе над мадридцами. Прямо чемпионский график. Да, карточек перебрал Иско. Но никуда не делся Антони. Плюс не забываем про ничью 2:2 в первом круге.

Каталонцам действительно пришлось непросто — их девятиматчевая победная серия в чемпионате прервалась.

Флик нашёл место на поле и Феррану, и Левандовскому. Второй как минимум перед 30-м туром забивал чаще всех в этом сезоне Ла Лиги, за 90 минут накидывая в среднем по 1,19 гола.

При этом быстрый гол внезапно положил не кто-то из нападающих. Кунде перехватил мяч и позволил Ямалю его протащить, чтобы затем Торрес отпасовал в касание и вывел Гави один на один с Адрианом. Полузащитник пробил низом в дальний угол и не стал праздновать, потому что сработало правило бывших: он провёл пару лет в академии «Бетиса». Перед этим, кстати, в ближнюю девятку выцеливал Педри, так что забитый мяч назревал.

«Барселона» празднует гол «Бетису» Фото: Pedro Salado/Getty Images

Севильцы не стушевались и вскоре ответили своим не самым очевидным автором гола: ждали подвигов от Антони, а отличился другой бразилец. Впрочем, именно арендованный у «МЮ» вингер заработал угловой, с которого всё и случилось.

Ло Чельсо подал, Натан проигнорировал объятия Араухо, перевисел его и пробил рядом с Щенсным. Удар точно не назвать неберущимся, однако поляк пропустил между рук. Что Гави, что Натан забили в нынешнем розыгрыше Ла Лиги впервые. Для этого хватило 17 минут.

«Бетис» празднует гол «Барселоне» Фото: Judit Cartiel/Getty Images

«Барселона» как ни в чём не бывало продолжала давить и создавала моменты, заставляя «Бетис» терпеть. Тот же Ферран, не подстроившись под прострел Бальде, махнул мимо цели буквально с пяти метров. Севильцы «плыли» под давлением и частенько ошибались в обороне. Одну из таких оплошностей допустил Адриан: выбил мяч прямо на де Йонга. Сам же, правда, и исправился, потащив выстрел Ямаля с близкого расстояния.

Севильцы пытались жалить в контратаках, но с ними без нервов разбирались. Так и ушли на перерыв при ничейном счёте. После сценарий встречи не изменился. Только вот шансов забить у «Барсы» уже практически не появлялось. Разве что Кунде вываливался на ворота и не переиграл в ближнем бою Адриана. Во многом так происходило из-за не лучшей игры Ямаля, чей процент брака в передачах порой крутился в районе 30%. Выход Рафиньи вместо Феррана не помогал, хотя тот классно издали крутил в дальний угол и чуть-чуть не попал.

Во втором тайме каталонцы организовали всего 0,29 xG. Да, «Бетис» — 0,31 xG вообще. Однако главное — ничья на табло. «Барселона» не до конца воспользовалась осечкой «Реала» и впереди на четыре очка. Интрига снова жива.