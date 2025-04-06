Как же преобразилась Махачкала весной! Снова разбили конкурента и удивляют цифрами

В последних турах динамовцы забивают больше «Зенита» и «Локо»! На этот раз пострадали «Химки».

До приезда в Каспийск «Химки» входили в элитную двойку. Ведь именно столько команд не пропустили ни одного гола после возобновления РПЛ. Компанию им составлял ЦСКА. Согласитесь, неплохое соседство. И едва ли кто-то ждал, что именно «Динамо» станет соперником, который всё изменит.

Ведь в общественном сознании сформировалось чёткое мнение: Махачкала ответственна, дисциплинированна, но слишком мало забивает и пропускает. И 0:0 — куда более вероятный результат любого их матча. Однако уже в первом тайме мы увидели аж три гола. И все — в ворота одной из самых надёжных команд РПЛ в весенней части.

По первым минутам встречи казалось, что всё идёт по привычному сценарию. Множество стыков, пауз и почти отсутствие атак. Происходящее на поле куда больше напоминало борьбу, чем футбол. Жертвой всего этого стал словенец Джапо, который в попытке избежать столкновения подвернул ногу. И на 16-й минуте Биджиеву пришлось делать экстренную замену.

В остальном первая часть тайма проходила спокойно. Ровно до 26-й минуты, когда Касинтура открыл голевое торжество. Агаларов здорово скинул на партнёра, анголец грамотно ушёл от Джикии (этот гол в том числе и его вина) и пробил мимо Кокарева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через несколько минут мяч снова оказался в штрафной «Химок», а после серии рикошетов попал к Джаваду. Тот увернулся от нескольких защитников и проткнул мяч в ворота Кокарева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А на 45-й минуте результат, по сути, был предрешён: Касинтура заметил отставленную руку Филина и пнул мяч прямо в её сторону. Кто-то скажет — подленько. Но в рамках правил. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Агаларов.

Второй тайм, по сути, превратился в формальность. Хоть «Химкам» и стоит отдать должное: играть они не бросили. У них были ещё шансы, но уж очень надёжно выглядела оборона хозяев. В итоге они даже забили четвёртый: Касинтура заметил выбегающего Агаларова и выдал ему передачу на ход. Тому оставалось только прокинуть мимо вышедшего из ворот Кокарева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что «Динамо» забивает четыре гола во второй встрече весенней части. Аналогичная история случилась в 21-м туре, когда команда со счётом 4:0 обыграла «Крылья». При этом столько же пропустили в 20-м туре — от московского «Динамо».

Всего же у Махачкалы уже девять голов в пяти турах после рестарта. Это один из лучших показателей в РПЛ: больше, чем у «Зенита» (восемь мячей), «Локомотива» (шесть). И, вероятно, будет больше, чем у «Спартака» и ЦСКА, однако они ещё не провели свои игры в этом туре.

Для сравнения, за всю первую часть сезона «Динамо» забило 11 голов. И это за 18 матчей. Теперь — девять мячей за пять встреч. При том что системно они остались теми же, а зимой почти не поменяли состав. Однако за счёт внутренних ресурсов смогли отстроить правильные голевые механизмы.

Да, отрыв от зоны стыковых матчей — всего четыре очка, однако с такой результативностью есть ощущение, что едва ли динамовцы будут претендентами на вылет.