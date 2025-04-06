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Фулхэм — Ливерпуль — 3:2, обзор матча 31-го тура АПЛ, голы: Мак Аллистер, Сесеньон, Айуоби, Мунис, Диас, статистика, 6 апреля 2025

«Ливерпуль» выдал свой худший тайм. И проиграл в АПЛ впервые за семь месяцев!
Григорий Телингатер
Отчёт «Фулхэм» — «Ливерпуль» — 3:2
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Тот случай, когда есть вопросы ко всем защитникам сразу.

Уже по первым минутам было понятно, что с обороной «Ливерпуля» не всё в порядке. И если раньше слабым местом в защите называли Трента, то теперь дело было явно не в нём, потому что он не вышел из-за травмы. Снова правого защитника вынужденно сыграл Джонс. И даже он оказался далеко не главным виновником происходящего.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 14'     1:1 Сесеньон – 23'     2:1 Айуоби – 32'     3:1 Мунис – 37'     3:2 Диас – 72'    

«Ливерпуль» открыл счёт благодаря дальнему удару Мак Аллистера, а потом «Фулхэм» забил три за 14 минут. Джонс не лучшим образом вынес мяч, и Сесеньон забил из-под ван Дейка. Вскоре достаточно глупо у своих ворот обрезался Робертсон, от которого мяч рикошетом ещё и зашёл в ворота. Ещё через пять минут уже Мунис перекинул и обежал ван Дейка, чтобы забить с близкой дистанции.

Родриго Мунис из «Фулхэма» празднует гол в ворота «Ливерпуля»

Родриго Мунис из «Фулхэма» празднует гол в ворота «Ливерпуля»

Фото: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Пожалуй, худший первый тайм «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ. И дело не только в голах (там повлияла крутая реализация «Фулхэма»). Важно, что команда Слота всё это время смотрелась нервно. Например, Келлехер зачем-то шёл в обводку в своей штрафной, а Конате нелепо обрезался прямо у своих ворот, пытаясь исполнить финт Зидана. То есть оборона в целом смотрелась невнятно.

После перерыва «Ливерпуль» немного пришёл в себя. На 48-й минуте Жота вышел один на один с Лено, но пробил во вратаря. Слот достаточно рано воспользовался заменами: уже на 55-й минуте на поле появились Диас и Эллиотт вместо Гакпо и Собослаи. А ещё через 12 минут тренер «Ливерпуля» выпустил Брэдли и Нуньеса вместо Конате и Жоты. В результате в центре обороны оказался вообще Гравенберх. В такой конфигурации «Ливерпуль» стал смотреться солиднее и забил. Сделал это Диас, после того как Брэдли протащил мяч и скатил под удар колумбийцу. Он же потом претендовал на пенальти, однако своим падением не убедил ни главного судью, ни VAR.

Луис Диас

Луис Диас

Фото: Harry Murphy — Danehouse/Getty Images

Ближе к концу матча Эллиотт пробил в перекладину. Боковой судья показал, что в этой атаке был офсайд, но, судя по повторам, это не так — гол засчитали бы, если бы мяч зашёл в ворота. Второй тайм получился у «Ливерпуля» значительно лучше, однако этого не хватило даже для ничьей. Впрочем, интрига в гонке за титулом едва ли обострилась, с учётом того, что и «Арсенал» сыграл вничью в этом туре. За семь туров до конца преимущество «Ливерпуля» составляет 11 очков.

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