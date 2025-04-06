«Спартак» смял «Ростов»! После удаления и чуда Денисова царила только команда Станковича

Сутормин подставил команду первой красной в карьере. А игру украсили проход Барко и гол Умярова, который наверху переиграл Осипенко.

«Спартак» победил в Ростове-на-Дону и снова догнал в таблице «Зенит». Команде Деяна Станковича помогло дожать ростовчан удаление экс-зенитовца. Отставание от «Краснодара» – пять очков. Интересно, за какой результат будут болеть в следующем туре красно-белые в матче чемпиона с лидером РПЛ?

Станкович неожиданно оставил на скамейке Угальде и поставил на позицию центрфорварда Гарсию. Это можно было бы объяснить желанием больше играть длинными передачами на непростом поле в Ростове-на-Дону, но на взгляд со стороны оно стало намного лучше. Кроме того, у «Спартака» отсутствовали два центральных защитника – дисквалифицированный Бабич и травмированный Дуарте. Место в основе получил подзабытый Абена. Суринамец не появлялся на поле в РПЛ с середины октября.

В первые полтайма команды действительного много играли длинными пасами. «Спартак» и «Ростов» высоко встречали друг друга, включали прессинг при любой удобной возможности, и максимальная быстрая, пусть и упрощённая, доставка мяча вперёд была хорошим способом выйти из-под давления. Следствием такого футбола стало огромное количество единоборств, игры один в один. У «Спартака» Денисов испытывал проблемы, оставаясь против иранского дриблёра Мохеби. Впрочем, Мохаммад не сыграл даже полчаса: на ровном месте получил повреждение, неудачно приземлившись, и ушёл в раздевалку.

Голкипер «Ростова» Ятимов показал на первых минутах, что излишне волнуется, напрасно выскочив из-за штрафной после длинной передачи «Спартака» и столкнувшись со своим партнёром Мелёхиным. Но потом как будто собрался. Когда травмировался Мохеби, «Спартак» в большинстве создал свой лучший шанс забить до перерыва – Барко тончайшим пасом вывел на убойную позицию Маркиньоса. «Ростов» спас сейв Ятимова.

«Спартак», начиная атаки от вратаря, вытягивал ростовчан на себя, а к Гарсии поднимались Мартинс и по ситуации ещё один-два игрока. Несколько раз красно-белые пользовались свободным пространством и проводили атаки «три в три» или «четыре в четыре». Опасные моменты загубили плохим исполнением Маркиньос и Бонгонда. Помимо того, до перерыва один раз встретился в чужой штрафной с мячом и неточно пробил тринидадский центрфорвард «Спартака». Молодой опорник «Ростова» Шанталий опускался пятым в линию защиты при позиционном наступлении соперника, вот только в этом эпизоде прозевал Гарсию.

Во второй половине тайма команда Станковича больше владела мячом и территорией. «Ростов» мало угрожал воротам Максименко – запомнился прежде всего удар Комарова после ловкого финта у полукруга. А на 45-й минуте хозяева остались вдесятером. Сутормин въехал прямой ногой в ногу Маркиньосу. Судья Москалёв показал защитнику жёлтую карточку, однако VAR помог ему исправиться: посмотрев повтор, рефери достал красную.

«Ростов» — «Спартак» Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Между тем и сам Маркиньос не вышел на второй тайм. Его заменил Солари. По всей видимости, повреждение оказалось несовместимым с игрой в футбол. Хотя и брака у бразильца хватало: девять потерь владения до перерыва – больше набралось только у Денисова. Тренер «Ростова» Джонатан Альба выпустил вместо хавбека сборной России Комарова защитника Сако. Теперь у хозяев план мог быть лишь один – отбиться вдесятером и удержать нулевую ничью.

«Ростов» оборонялся, держа пять человек в задней линии. Разве что в новых обстоятельствах пятым в линии защиты становился Роналдо. «Спартак» придавил хозяев, заработал серию стандартов, но хозяев ещё дважды выручил Ятимов. В редких контрвыпадах ростовчане надеялись на пару Комличенко – Голенков. И эти двое едва не соорудили гол на исходе часа матча! Комличенко, оказавшись на газоне, придумал абсолютно гениальное решение с пасом пяткой в центр штрафной. Голенков бил почти в пустые ворота, тем не менее умудрился попасть в стоявшего на линии Денисова. Впрочем, отдадим должное и самому спартаковцу за сейв.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Если бы «Ростов» реализовал свой голевой момент, мог бы сотворить сенсацию. А в итоге хозяева превзошли гостей разве что по грубым фолам. Эмоции накалились, удивительно, что дело не дошло до настоящей драки. «Спартак» наказал по-другому – голом на 65-й минуте. Барко идеально подал угловой слева, а Умяров сумел выиграть верх у центрбека сборной России Осипенко. Неслабо!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё через три минуты «Спартак» снял все вопросы об исходе встречи. Осипенко, видимо, не отошёл от неудачного эпизода и проиграл ещё одно ключевое единоборство в своей штрафной. После кросса слева он позволил Мартинсу принять мяч и ударить. В пользу красно-белых сыграл также рикошет. Ятимову оставалось лишь развести руками.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке «Ростов» раскрылся и нарвался на третью голевую атаку «Спартака». Всё-таки вышедший на замену Угальде зацепился за мяч и раскрутил контрвыпад пасом на Барко. А аргентинец забил, ловко уйдя в штрафной от двоих.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Крупная победа «Спартака» при более чем двукратном превосходстве по ударам (21:10).