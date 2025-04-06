«Сити» будто не хочет в Лигу чемпионов. Такую игру с «Юнайтед» тяжело объяснить

Матч, который вы никогда не будете пересматривать.

«МЮ» против «Сити» – крутое дерби, в котором куча эмоций и опасных моментов. Точнее, таким оно казалось изначально, а на деле получилось самую малость иначе.

В первом тайме игра складывалась весьма спокойно. «Сити» больше владел мячом, но не сказать, что при этом создавал хорошие моменты. В центре нападения вместо травмированного Холанда опять вышел Мармуш. Игра строилась уже меньше через навесы и больше — через проникающие передачи низом. Хотя действительно опасных подходов у «Сити» в первом тайме не было.

В свою очередь, у «МЮ» хватало брака в передачах. В простых ситуациях мяч теряли Угарте, Магуайр и Онана. Последний ещё и ошибся на выходе. До Хойлунда мяч толком не доходил. Правда, хотя бы полумоменты у хозяев имелись. Примерно с угла вратарской бил Гарначо, а затем и Угарте. Оба раза – мимо. Гвардиола недовольно покачивал головой и местами весьма эмоционально о чём-то жестикулировал. Статистика на Sky Sports указывала, что у «Сити» в первом тайме было лишь 28% выигранных единоборств – худший показатель сезона.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Второй тайм получился хотя бы чуть-чуть веселее. Особенно когда Доку вышел коллекционировать обводки. Правда, из этого не удалось извлечь чего-то больше, чем жёлтая для Дало. Лучшие (какие уж есть) моменты «Сити» оказались связаны с Мармушем. Он сначала не лучшим образом пробил со штрафного – ближе к центру ворот, чем к углу. Затем мощно приложился из-за штрафной, но Онана и тут справился.

Концовка встречи осталась скорее за «МЮ». Угарте тоже неплохо пробил из-за штрафной. Затем вышедший на замену Зиркзее получил лучший момент в матче после прострела Доргу, но Эдерсон потащил. И практически в следующей атаке Каземиро просил пенальти, однако судья не увидел фола в действиях Ковачича.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Carl Recine/Getty Images

В результате встреча закончилась вничью. «Сити» упустил возможность запрыгнуть в топ-4, а «МЮ» остался на своём 13-м месте. Команду Аморима понять проще – у неё турнирной мотивации больше в Лиге Европы. Ну а к «Сити» есть большие вопросы по этой игре.