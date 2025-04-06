Что за атака ЦСКА в снежном дерби! Дивеев, Глебов и Гуарирапа изящно «прибили» «Динамо»

ЦСКА победил «Динамо» в московском дерби и обошёл бело-голубых в таблице. Армейцы всего на три очка отстают от «Спартака» и «Зенита». Почему бы не помечтать об участии в «золотой» гонке с таким мощным ходом, ведь красно-синие ещё сыграют дома с «Краснодаром»?

«Динамо» вывел на заснеженное поле с капитанской повязкой Бальбуэна. Марцел Личка сомневался, что парагваец восстановится от травмы к дерби, но его всё же поставили на ноги. Бальбуэна и Кутицкий противостояли паре форвардов ЦСКА Мусаев – Койта: тренер армейцев Марко Николич поставил малийца в основу впервые с матча в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

Перед первым ударом по мячу газон выглядел так, словно на нём оставили послание инопланетяне – зелёный круг на белом фоне, загадочный треугольник, какие-то непонятные линии. Подумалось, а выдадут ли команды Лички и Николича «инопланетный» футбол? Московское «Динамо» это может, да и ЦСКА после перехода на новую, более атакующую схему стал менее предсказуем. Но первого голевого момента пришлось ждать четверть часа. Зато он закончился голом!

Личка за час до встречи говорил, что для успешного противостояния ромбу армейцев его команда должна выигрывать борьбу в центре поля, забрать мяч. При счёте 0:0 динамовцы действительно не уступали в единоборствах, однако бело-голубых подвёл Скопинцев. Видимо, не с той ноги Дмитрий вышел на поле. Уже на третьей минуте присел на раннюю жёлтую карточку из-за того, что помешал сопернику выбросить аут, а потом сотворил автогол. Между прочим, этот гол организовала пара форвардов ЦСКА – большое событие для Николича! Койта зацепился за мяч и воспользовался тем, что Глебов напрасно оставил Мусаева. Малиец отпасовал на Тамерлана, тот стал обыгрывать Бальбуэну, а Скопинцев неудачно выбил мяч из-под ног соперника. Прямо в ворота. Нападающие красно-синих забивают по праздникам, так что левый защитник «Динамо» сделал это за них.

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Впрочем, Скопинцев помог и бело-голубым отыграться – команда Лички тоже реализовала первый же момент. Дмитрий бежал вперёд исправляться, вырезал кросс слева, а Касерес попытался вернуть мяч в штрафную ЦСКА справа. Теперь не повезло уже Мусаеву. Мяч попал в руку нападающему, и Карасёв назначил пенальти. Карраскаль классным ударом с «точки» под перекладину забил своей бывшей команде и испортил праздник Акинфееву. Капитан красно-синих проводил 900-й матч в карьере, включая выступления за сборную России.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Больше голов до перерыва не было. Хотя по игре ЦСКА в целом выиграл тайм и мог забить ещё (7:3 по ударам). Например, благодаря своему самому опасному оружию – стандартам. Верный шанс загубил Дивеев. Динамовцы допускали многовато брака, а сильнее всех удивлял Лунёв. Голкипер явно нервничал, несколько раз чудил, владея мячом.

«Динамо» пыталось использовать недостатки схемы с ромбом. Активно задействовало фланги – Скопинцев с Касересом до перерыва стали лучшими по касаниям мяча. Но на второй тайм Дмитрий не вышел, Личка поменял его на Лаксальта. ЦСКА как будто тоже задержался с выходом из раздевалки. Уже на 1-й минуте бело-голубым удалась классная атака веером: Глебов остался один в один против Акинфеева, но дебютный гол экс-ростовчанина за «Динамо» отменил Гаич. Сербский защитник остановил летевший в сетку мяч.

Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости

В остальном с точки зрения содержания игры вторая половина уступала первой. Команды продолжали бороться за инициативу, было много единоборств, а остроты – мало. Свежие нападающие, казалось, потерялись. Николич выпустил Гуарирапу и своего Глебова, Личка – Маухуба. В одном из эпизодов марокканец убегал к воротам ЦСКА, а Дивеев в блестящем подкате выбил мяч. Судья Карасёв ошибся, решив, что защитник сфолил, и показал ему жёлтую карточку.

Тем самым рефери только разозлил Игоря. Вскоре Дивеев очередным классным отбором у Карраскаля раскрутил контратаку, и новый дуэт нападающих армейцев тоже создал гол! Глебов покатил на Гуарирапу, а венесуэлец, опередив Бальбуэну, пробил. Лунёв пропустил в свой угол. Хотя без рикошета, похоже, не обошлось.

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В концовке у «Динамо» не получилось устроить штурм ворот Акинфеева. Главной фигурой последних минут стали Карасёв и армеец Глебов. Форварду ЦСКА повезло избежать удаления за грубый фол на Нгамалё, а в компенсированное время Кирилл заработал пенальти. Карасёв и тут не разглядел нарушения со стороны Кутицкого – рефери помог VAR. 11-метровый хладнокровно реализовал Обляков.

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Армейцы продлили беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, победную – до четырёх. Николич действительно превратил ЦСКА в реальную силу.