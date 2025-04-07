363 дня Соболева без голов в РПЛ — аномалия. Как он шёл к первому мячу за «Зенит» в лиге

Александр Соболев был близок к тому, чтобы провести год без забитых мячей в РПЛ. Круглой даты не случилось – нападающий «Зенита» в прошедшем туре забил «Локомотиву» (1:1). Сухая серия в чемпионате России продлилась 363 дня – до года не хватило двух дней.

Почему гола пришлось ждать так долго?

Трансфер в «Зенит» был самым ожидаемым в чемпионате России за прошедшее лето. Казалось, форвард делает шаг вперёд в плане развития карьеры. Тогда даже стоял вопрос о его мотивации играть за «Спартак».

Роман Зобнин полузащитник «Спартака» «В «Спартаке» нужны футболисты, которые хотят играть за «Спартак», которые любят клуб и мотивированны. Если футболист не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту, наверное, не место в «Спартаке».



После долгих переговоров и бесконечного потока новостей, что трансфер вот-вот случится, Соболев перешёл в «Зенит» 30 августа. А уже 14 сентября дебютировал за новую команду. То был матч с ЦСКА, и с тех пор нападающий не пропустил ни одной игры в РПЛ. Соболев стабильно выходил на поле – каждый раз начиная с 8-го тура. Правда, чаще на замену в середине второго тайма. До 23-го тура у футболиста набралось 485 минут на поле. И при этом – 0 голов и 0 ассистов.

До этого тура последний раз Соболев отличался 7 апреля 2024 года в дерби «Динамо» – «Спартак», когда оформил дубль. Правда, за этот период были голы в Кубке России (3). А ещё солидный перформанс в товарищеских матчах за «Зенит» в зимнюю паузу — 6 мячей. Впрочем, эти голы воспринимались скорее как повод для стёба.

Максим Глушенков нападающий «Зенита» «Просто надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберёт [до 20 голевых действий]. И ещё можно тренировки считать».



Александр Соболев (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А теперь давайте разбираться, почему Соболев столько времени не мог забить в РПЛ, ведь за последний год у него не было травм. За 363 дня нападающий нанёс 25 ударов по воротам в 24 матчах РПЛ (девять – за «Спартак» и 15 – за «Зенит»). Первое, на что обращаешь внимание – это точность. Соболев бил в створ в 52% случаев (13 из 25), что достаточно крутой показатель для любого профессионального футболиста. Можно сравнить с претендентами на «Золотой мяч» в этом сезоне: у Рафиньи – 38,6%, у Мохамеда Салаха – 45,9%, у Килиана Мбаппе – 52,2%, у Усмана Дембеле – 53,1%. Если взять 50 лучших бомбардиров в топ-5 лигах Европы, то у подавляющего большинства процент точных ударов будет хуже, чем у Соболева.

Такая точность объясняется относительно небольшой выборкой. 25 ударов за год – это немного. Всё же Соболев сыграл меньше половины из возможных минут на поле. Повлияло, что со 2-го по 6-й тур включительно «Спартак» отстранил футболиста, но ещё важнее, что за «Зенит» он не провёл ни одного полного матча, а больше 60 минут отыграл лишь дважды.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Сашу Соболева заменил, потому что, когда нападающий не забивает один момент, второй, уверенность тоже пропадает. Как говорят – не совсем пошло».



Карта ударов от РУСТАТ показывает, откуда бил форвард. Чёрным цветом отмечены точные удары, а прозрачные точки – это удары мимо. Обычно ещё есть красные точки (голы), но не в этом случае. Размер этих кружочков указывает на качество момента – чем больше, тем опаснее. 20 из 25 ударов форвард нанёс из штрафной – из достаточно удобных для правши позиций (больше бил с левой части поля).

Карта ударов Александра Соболева Фото: Кадр трансляции

Если посмотреть нарезку 25 ударов подряд без голов, то первая мысль: насколько же нападающему не везло . Пускай даже половина ударов «мусорная», когда изначально было мало шансов забить. Впрочем, даже один из таких ударов почти стал голом. В матче с «Акроном» Соболев зарядил в перекладину с дальней дистанции.

Удар Александра Соболева в матче с «Акроном» Фото: Кадр трансляции

Александр Соболев нападающий «Зенита» «Уважаемые болельщики, я понимаю, что у большинства из вас, наверное, ко мне присутствует негатив, потому что я всё-таки пришёл, все мы знаем, из какой команды. И я не прошу вас меня поддержать, прошу дать мне шансик такой небольшой, а я постараюсь им воспользоваться».



Из этих 25 ударов как минимум три были по-настоящему убойными, когда проще забить, чем не забить. Например, в матче с «Локомотивом» в первом круге Соболев без сопротивления бил в падении через себя с двух метров, находясь прямо перед воротами, но не попал. Шикарный момент был и в матче с «Акроном», когда форвард ударил с линии вратарской. Ну и, конечно, стоит вспомнить последний матч Соболева без гола – в ворота «Рубина» он не попал из вратарской.

Удар Александра Соболева в матче с «Локомотивом» Фото: Кадр трансляции

Удар Александра Соболева в матче с «Акроном» Фото: Кадр трансляции

Удар Александра Соболева в матче с «Рубином» Фото: Кадр трансляции

Когда мы говорим об ударах, то здесь ключевая метрика – xG. По данным РУСТАТ у Соболева за этот период накопилось 4,32 ожидаемого гола. Не забить ни разу, имея столько моментов, – аномалия . Прямо сейчас в топ-5 лигах Европы нет ни одного футболиста без голов с таким же или бо́льшим xG. Ближе всего нападающий французского «Анже» Джим Аллевина, у которого ни одного мяча при 3,7 ожидаемого гола.

Иногда в подобных случаях форварду уступают право исполнить пенальти, чтобы на него не давил «ноль», но в случае с Соболевым это было невозможно. «Зенит» в этом сезоне РПЛ исполнил их лишь два. Первый забил Матео Кассьерра, когда Соболев ещё не завершил трансфер. А во втором случае пенальти бил Густаво Мантуан – тогда россиянина не было на поле.

В тексте использованы цитаты «Футбола России», «Матч ТВ», ФК «Зенит» и ХК СКА.