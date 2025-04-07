Сборная 23-го тура РПЛ. Спаситель «Краснодара», звёзды «Спартака» и топы Махачкалы

Завершился 23-й тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию символическую сборную героев уикенда. В команду лучших игроков попали представители «Спартака», «Краснодара», махачкалинского «Динамо», «Оренбурга», ЦСКА, «Локомотива» и «Факела». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-5-2. А тренер – армейский.

Вратарь: Виталий Гудиев («Факел»)

Этот тур получился скупым на крутые вратарские сейвы – ни один из голкиперов не выдал по-настоящему яркий матч. Можно отметить Гудиева из «Факела», чья игра «на ноль» помогла новому тренеру Игорю Шалимову не испортить свой дебют в Воронеже – 0:0. «Ахмат» нанёс 14 ударов по его воротам и трижды попал в створ, но Виталий не дрогнул и пару раз выручил команду.

Правый центральный защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА)

Дивеев – один из главных героев московского дерби, именно с его перехвата и классной передачи вперёд началась победная атака ЦСКА. Даже в том эпизоде, где Игорь получил жёлтую карточку, он на самом деле сыграл классно и чисто выбил мяч в подкате у Маухуба – ошибся судья. Защитник армейцев выиграл почти все единоборства (четыре из пяти), совершил 10 успешных оборонительных действий и сделал семь точных длинных пасов.

Центральный защитник: Кайо («Краснодар»)

«Краснодару» добыли победу в матче с «Акроном» (1:0) защитники. Кайо стал автором единственного гола, успешно сходив на стандарт и нанеся точный удар головой, а кроме того, сумел нейтрализовать злого гения «быков» Артёма Дзюбу. Бразилец выиграл 8 из 12 единоборств, также у него 15 успешных оборонительных действий (включая три отбора и восемь перехватов), 93% точных передач и даже одна обводка.

Левый центральный защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

Левый защитник «Краснодара» также поучаствовал в победном голе команды – именно уругваец идеально закрутил мяч с углового в нужную точку – туда, где находился Кайо. С прямыми обязанностями Оласа тоже справился фактически безупречно и помог «быкам» добыть «сухарь». У Лукаса семь успешных оборонительных действий, четыре выигранных единоборства из шести, три паса под удар (больше всех в составе хозяев) и один обыгрыш.

Центральный полузащитник: Наиль Умяров («Спартак»)

Проводящий лучший сезон в карьере Умяров продолжает удивлять, хотя чему удивляться, если мы уже привыкли к классным матчам в исполнении опорника «Спартака»? В Ростове-на-Дону Наиль забил победный гол, сумев переиграть в воздухе защитника сборной России Максима Осипенко. Умяров выиграл 10 из 15 единоборств (лучший результат в составе обеих команд), совершил 12 успешных оборонительных действий и нанёс два удара.

Центральный полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Ещё один топовый матч в исполнении аргентинского плеймейкера «Спартака». Именно Барко сделал идеальную подачу с углового на Умярова, а венцом его трудов стал третий гол после отличного прохода в контратаке. На счету Эсекьеля три удара и шесть передач под удар, он выиграл 6 из 10 единоборств, заработал на себе четыре фола и пасовал с точностью в 87%.

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Молодой герой «Локомотива» обогнал по системе «гол+пас» спартаковца Манфреда Угальде (правда, днём позже костариканец сравнялся с россиянином), забив мяч, который едва не принёс команде победу над чемпионом. Скорость принятия решения и исполнение в этом эпизоде – топ-класс от Батракова. Всего же Алексей в матче с «Зенитом» (1:1) нанёс два удара и создал ещё один голевой момент.

Правый полузащитник: Брайан Мансилья («Оренбург»)

«Оренбург» выиграл на выезде важнейший матч в борьбе за выживание у «Пари НН» (2:1) во многом благодаря своим фланговым игрокам атаки. Капитан Мансилья забил победный мяч головой после подачи углового. В этой встрече аргентинец отлично вёл борьбу, выиграв 10 из 17 единоборств, совершил девять успешных оборонительных действий, нанёс шесть ударов, заработал на себе три фола и отдал один пас под удар.

Левый полузащитник: Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»)

Турецкий вингер ассистировал в обеих голевых атаках «Оренбурга». В первом случае он ловко ушёл от соперника и завершил отличный проход пасом на Артёма Касимова, а во втором точно подал с углового на ближнюю штангу на Мансилью. Сам Эмирджан пробил в Нижнем Новгороде один раз и пасовал с довольно высокой для атакующего игрока точностью – 83%.

Нападающий: Эгаш Касинтура («Динамо» Мх)

Атакующие игроки махачкалинского «Динамо» оторвались на «Химках», внеся решающий вклад в крупную победу – 4:1. Касинтура забил первый гол команды, а затем ассистировал Мохаммаду Хоссейннежаду и Гамиду Агаларову. Всего же Эгаш сделал четыре передачи под удар, нанёс два удара и заработал на себе пару фолов, а вдобавок к своим 1+2 поучаствовал в эпизоде с заработанным южанами пенальти.

Нападающий: Гамид Агаларов («Динамо» Мх)

Центрфорвард махачкалинского «Динамо» Агаларов оформил дубль в ворота «Химок» – реализовал пенальти в первом тайме и забил с игры ударом в дальний угол в концовке матча. Помимо этого, Гамид стал автором голевой передачи в эпизоде с голом Касинтуры. В статистике нападающего хозяев по итогам встречи с химчанами – пять ударов и две передачи под удар.

Главный тренер: Марко Николич (ЦСКА)

В 23-м туре пять тренеров стали победителями. Крупно выиграли со своими командами Хасанби Биджиев из махачкалинского «Динамо» и Деян Станкович из «Спартака», минимально – Мурад Мусаев из «Краснодара» и Владимир Слишкович из «Оренбурга». Однако на общем фоне выделяется успех Марко Николича в дерби с московским «Динамо». Сербский тренер переиграл своего коллегу Марцела Личку в деталях, например, у него лучше сработали замены. Николич вообще выдаёт сумасшедшую весну – его новая тактика позволила армейцам оформить победную серию.

Сборная 23-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 23-го тура Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Есть ещё целая группа футболистов, достойно сыгравших в 23-м туре РПЛ, но не попавших в сборную тура. В этом списке, например, защитники Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Артём Касимов («Оренбург»), Даниил Денисов и Олег Рябчук (оба – «Спартак»), полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА), Мохаммад Хоссейннежад («Динамо» Мх) и Лечи Садулаев («Ахмат»), нападающие Иван Сергеев («Крылья Советов») и Сауль Гуарирапа (ЦСКА). Да и одноклубник венесуэльца Кирилл Глебов пусть и провёл на поле всего полчаса, но заслужил комплиментов за свою игру. Кого мы забыли добавить? Пишите в комментариях.