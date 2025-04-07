Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?

Большинство матчей 23-го тура РПЛ получились яркими. А где яркость – там и герои. Кто-то классно оборонялся, кто-то — здорово ассистировал, кто-то — мастерски завершал атаки. По традиции вам нужно выбрать достойнейшего среди достойных.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат идеален. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Эсекьель Барко, «Спартак»
Аргентинец внёс весомый вклад в борьбу за звание самого результативного игрока сезона РПЛ, оформив гол+пас. Всего у него 10+7 — круче пока только одноклубник Манфред Угальде (16+3) и железнодоожник Алексей Батраков (12+7). Барко, во-первых, изящно подал с углового на Умярова. Во-вторых, эффектно завершил разгром «Ростова»: сместившись с левого фланга в центр, ушёл от двоих и неотразимо исполнил в дальний угол. Умеет ли он забивать некрасиво? Пожалуй, нет. А сколько раз Эсекьель выводил на удар Маркиньоса и других одноклубников, сложно даже сосчитать. Если бы они лучше пользовались шансами, одним ассистом Барко точно не ограничился бы. Рейтинг Sofascore 9,1 — абсолютный топ.
Наиль Умяров, «Спартак»
Все уже давно свыклись с тем, что Умяров в нынешнем сезоне преобразился и стал лидером «Спартака». Что он царит в центре поля, прекрасен в отборе и построении атак. Но иногда Наиль всё равно удивляет. Вот как он мог переиграть на втором этаже высоченного Максима Осипенко после подачи Эсекьеля Барко с углового?! Так случился первый гол в ворота «Ростова», ставший предвестником разгрома. Спартаковский опорник в целом был неудержим наверху, забрав шесть из семи единоборств. 85% точных передач и три перехвата — тоже в копилке. Очередной образцовый тур от Умярова. Рейтинг Sofascore 8,0 — в качестве доказательства. Кстати, забивал ростовчанам он и в первом круге. У него три гола за 122 матча в РПЛ. Два из них — «Ростову»!
Кирилл Глебов, ЦСКА
Как удачно выйти на замену? Болельщики со стажем могут поинтересоваться у Уле-Гуннара Сульшера. Кто помоложе — у Чичарито. Но, если что, готов ответить и Глебов. В дерби с «Динамо» Кирилл ворвался на 66-й минуте. Половины второго тайма суперъюниору хватило, чтобы прострелом на ближнюю штангу оформить ассист на Сауля Гуарирапу и заработать пенальти для Ивана Облякова. Было 1:1 — стало 3:1. Ещё Глебов заработал жёлтую для Луиса Чавеса и совершил два перехвата. В общем, предоставленной возможностью воспользовался по максимуму. Чем не повод выйти в старте на следующий матч?
Иван Сергеев, «Крылья Советов»
Сергеев упорно доказывает — в «Зените» его списали зря. Ранее весной были блестящая голевая передача в матче с «Краснодаром» и дубль в ворота «Локомотива». Теперь пострадал и «Рубин». Между прочим, в 100-й игре Ивана в Премьер-Лиге. Он отметил юбилей как следует и подправил в ворота полуудар-полупрострел Томаса Гальдамеса. Плюс заработал вторую жёлтую для Егора Тесленко. Удивительно, что именно после этого «Крылья» упустили победу, но Сергеев сделал для неё максимум, заодно дважды отдав партнёрам под удар. Sofascore оценил старания на 7,7 — лучший рейтинг в матче.
Игорь Дивеев, ЦСКА
ЦСКА пропустил в «братском» дерби с «Динамо» один раз. Дивеев к этому отношения не имеет — Тамерлан Мусаев неловко развёл руки и «привёз» пенальти. А вот если бы не Игорь, голов в ворота армейцев могло быть куда больше. Однажды он здорово подкатился под Маухуба и не дал тому выбежать один на один с Игорем Акинфеевым. Сыграл чисто в мяч, но Сергей Карасёва решил иначе и дал жёлтую. В другом эпизоде Игорь цепко обезмячил Карраскаля и тут же дальней передачей сконструировал контрвыпад, который завершился голом Сауля Гуарирапы. Восемь выносов, две из двух успешные воздушные дуэли и даже удачная попытка дриблинга. Сейчас в кинотеатрах крутят фильм «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом. Такое звание подходит и Дивееву.
Дмитрий Баринов, «Локомотив»
Баринов из-за травмы мениска пропустил месяц. Без него центр поля в «Локомотиве» натурально страдал. Возвращение стало триумфальным, причём в самом статусном противостоянии тура с «Зенитом»! Да, есть три отбора и два перехвата, два выноса и один заблокированный удар. Но всё затмил бешеный подкат под Вендела. Дмитрий прочитал эпизод после быстрого ввода мяча в игру Евгением Латышонком и молниеносно накрыл бразильца. Алексею Батракову оставалось только классно пробить верхом, пока вратарь выбежал из ворот. А юниор «Локо» это делать умеет. Москвичи едва не победили чемпионов. Но и ничья не так уж плохо.
Гамид Агаларов, «Динамо» Махачкала
То, что Агаларов умеет много забивать, мы узнали ещё в сезоне-2021/2022. После чахлого периода в Грозном он напоминает об этом всё чаще и чаще. Гамид растерзал «Химки» дублем. Уже третьим за последние три тура! Во-первых, чётко реализовал пенальти. Во-вторых, на скорости убежал от защитников и технично реализовал выход один на один, переиграв одного из лучших вратарей весны Никиту Кокарева. С начала октября у дагестанского нападающего 10 результативных действий в РПЛ! Больше за этот период насобирал только Манфред Угальде (12). Ещё был ассист головой на Эгаша Касинтуру. Вот вам и рейтинг 8,7 от Sofascore.
Эгаш Касинтура, «Динамо» Махачкала
Касинтура, как и Агаларов, оформил в матче с «Химками» три результативных действия. Только они распределились чуть иначе: один гол и два ассиста. Именно Эгаш открыл счёт, играючи убрав с пути не кого-нибудь, а Георгия Джикию. Затем анголец грамотной скидкой помог отличиться Джаваду. Позже — увидел отставленную руку соперника и прострелил прямо в неё, тем самым заработав пенальти. Ну и в самом финале сделал всё, чтобы Гамид выбежал в контратаку и поставил жирную разгромную точку. Sofascore не пожалел за такое высоченной оценки 9,1. Полузащитник, к слову, два предыдущих сезона провёл в Первой лиге.
Кто-то другой
Возможно, кого-то мы не отметили отдельно несправедливо? Если вашего главного героя – смело голосуйте за данный вариант. Эмирджан Гюрлюк из «Оренбурга», например, отдал две голевые передачи во встрече с «Пари НН». «Рубиновый» Мирлинд Даку на дриблинге заработал пенальти и не позволил победить «Крыльям». Антон Митрюшкин отблагодарил тренерский штаб «Локо» за доверие и показал, что способен качественно заменить Илью Лантратова. Александр Черников и Лукас Оласа провели очередной качественный матч за «Краснодар». Тот, чьё имя нельзя называть (по крайней мере, сделать это непросто) – махачкалинец Мохаммад Джавад Хоссейннежад – здорово разобрался с обороной «Химок» и украсил красивые действия голом.
Ещё нули скатали «Факел» и «Ахмат». Если вы любите идти против системы, можете отыскать лучшего футболиста тура там. Великолепен был и спартаковец Даниил Денисов: вынес мяч из пустых ворот, не дав отличиться «Ростову». А Сауль Гуарирапа красиво забил за ЦСКА в дерби с «Динамо». Не только же армейским защитникам так делать.
Брайан Мансилья, «Оренбург»
«Оренбург» перед сезоном и во время зимней паузы лишился нескольких лидеров. Промежуточный итог такого прощания — последнее место. Зато остался Мансилья, и именно он во многом тащит команду из зоны вылета. В игре с «Пари НН» аргентинский моторный полузащитник растерзал правый фланг и привычно был безумно нацелен на ворота. А какой голешник он положил после подачи с углового, стоя спиной к воротам пробив головой в дальний угол! Брайан мог закончить вообще всё хлёстким ударом в ближний угол, но угодил в штангу. Так бы рейтинг Sofascore был выше 7,9. Впрочем, и без этого оренбуржцы добились важнейшей победы, оживив интригу внизу таблицы.
Кайо Панталеан, «Краснодар»
У «Краснодара» лучшая атака в РПЛ. Но иногда дела не клеятся даже у неё. Моментов в матче с «Акроном» хватало, однако забить по правилам (Джону Кордобе помешал офсайд) никак не удавалось. И вот на помощь пришёл Кайо. Центральный защитник прибежал на подачу Лукаса Оласы с углового и замкнул её головой. Непосредственные обязанности он выполнил также великолепно: сделал восемь перехватов, три отбора, пять раз из семи выиграл борьбу за позицию и оказался успешен в трёх из пяти воздушных дуэлей. Есть и оценка Sofascore 8,6, и пятиочковый отрыв от «Спартака» и «Зенита».
Максим Глушенков, «Зенит»
В прошлом сезоне Глушенков выступал за «Локомотив» и стал лучшим диспетчером РПЛ. Трибуны «РЖД Арены» встретили выход на замену бывшего любимца свистом. Тот лишь улыбался. А потом сумасшедшим проходом спас для «Зенита» ничью. И заодно принёс первый за год гол в Премьер-Лиге Александру Соболеву, который сыграл на добивании. Максим раскачал тёзку Ненахова и легчайше с ним разобрался, не дал догнать себя Владиславу Сарвели и пальнул в дальнюю штангу. Как верно отметил Михаил Галактионов: «Индивидуальное мастерство нашего бывшего футболиста повлияло». И на результат матча, и на чемпионскую гонку: отставание в шесть очков было бы для петербуржцев совсем уж печальным.