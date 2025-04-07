Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?

Большинство матчей 23-го тура РПЛ получились яркими. А где яркость – там и герои. Кто-то классно оборонялся, кто-то — здорово ассистировал, кто-то — мастерски завершал атаки. По традиции вам нужно выбрать достойнейшего среди достойных.

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