«Овечкин — в одном ряду с Пеле и Марадоной». Футбол России в экстазе от рекорда Александра

Александр Овечкин вчера прикоснулся к вечности. Во втором периоде хоккейного матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) российский нападающий забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. И побил рекорд Уэйна Гретцки, который тот установил в 1994 году.

Овечкин уже получил и продолжает получать массу поздравлений от звёзд спорта и шоу-бизнеса. Отметились в том числе и российские футболисты и тренеры. Ведь рекорд был установлен вчера прямо во время матча ЦСКА и «Динамо». Об этом объявили на стадионе, болельщики стали скандировать «Ови-Ови!», а после о рекорде заговорили действующие лица.

Игорь Акинфеев давно знаком с Овечкиным и по случаю рекорда записал поздравления хоккеисту в своём телеграм-канале.

«Друзья, ну что, вот и завершилось московское дерби, снежное московское дерби. Всех армейцев с победой. Ну и, конечно же, хотим поздравить всей нашей командой и лично от себя Александра Овечкина с рекордом. Пусть не останавливается на достигнутом и побьёт много-много рекордов, которые ещё у него впереди, но главное — ещё сделать небольшой задел от Уэйна Гретцки. Саша, мы тебя любим, поздравляем», — сказал Акинфеев в видеообращении.

Его поддержал и главный тренер ЦСКА Марко Николич: «Это мировое достижение. В моей стране нет хоккея, другой климат. Но здесь следим. Это очень приятно. Каждому русскому нужно гордиться этим. Как его воспринимают там — это большая и важная история. Я горжусь им, несмотря на то что это хоккей», — сказал серб.

Не обошёл стороной рекорд и Марцел Личка — давний любитель хоккея и главный тренер совсем не чужого для Овечкина московского «Динамо».

«Есть хоккей, футбол, лёгкая атлетика. Это разные виды спорта. Был такой пловец Майкл Фелпс, он выиграл феноменальное количество золотых медалей на Олимпиаде. Нельзя смешивать разные виды спорта. В хоккее Гретцки, Ягр, Овечкин — игроки топ. Марадона и Пеле в футболе. Овечкин стоит в одном ряду с этими спортсменами. Отсутствие у Овечкина золота Олимпийских игр? Не всегда всем удаётся выигрывать всё. На последнем чемпионате мира Месси удалось победить, а так бы он не был чемпионом мира. Но разве без этого он не был бы лучшим? Он сделал многое за всю карьеру, был бы лучшим и без кубка чемпионов мира», — отметил тренер.

Другие действующие футболисты РПЛ тоже наблюдали за рекордом. «Рекорд Овечкина я оценил, как и вся Россия! Очень рад за него! Лично его никак не поздравишь. Я захожу в соцсети, там все радуются. Это такая национальная победа! Все только за него!» — сказал защитник «Спартака» Даниил Денисов.

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко тоже следил: «Все переживаем и болеем за нашего соотечественника! Овечкин становится в один ряд с великими и величайшими спортсменами. И гордость, что русский мужик за океаном творит такую историю! Вообще топ!»

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Бывшие футболисты оказались чуть сентиментальнее. Денис Глушаков, например, наблюдал за рекордом со слезами на глазах.

«Смотрю трансляцию сейчас. Поздравлю Овечкина, безумно рад за него! Знаю Сашу давно. Ждал этого рекорда. Смотришь такие моменты – и слёзы пробиваются. Русский простой парень ставит рекорды и добивается великих результатов! Думаю, не я один — вся страна гордится Сашей, что рекорд побит. Все за него радуются», — сказал Глушаков.

Андрей Аршавин бывший футболист сборной России «Закончился матч, «Вашингтон» проиграл, но самое важное произошло — Овечкин забросил 895‑ю шайбу. Атмосфера была крутая, матч был остановлен. Были показаны поздравления на экране. Александр поблагодарил всех, русских — отдельно. Я присутствовал при этом. Запомните: 6 апреля 2025 года великий Александр Овечкин побил рекорд не менее великого Уэйна Гретцки».

«Овечкин — человек, на века вбивший своё имя, — подчеркнул Егор Титов. — Нет никаких сомнений, что этот рекорд долго не будет побит. Понимаю, что все канадцы и американцы смотрят и завидуют, что это сделал наш русский парень! Хотел бы поздравить всех россиян, что это сделал Овечкин, русский человек!»

«Это фантастика, можно и кучу других слов высочайших использовать. Был «вечный» рекорд Гретцки, который не могли побить больше 30 лет, вдруг Александр это сделал, это фантастический результат. Думаю, что этот рекорд не смогут побить тоже лет 30, а то и больше. Мы все думали, что получится в следующем сезоне, а уже в этом получилось. Саше под 40 лет, он установил рекорд в сильнейшей лиге», — и куда же без Александра Мостового.

Находились и те, кто вообще не в теме происходящего. Например, полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оказался не в курсе рекорда и даже такого хоккеиста: «Я не знаю, кто это».

Ну а точку поставил председатель правления «Зенита» Александр Медведев: «Александр Великий! Alexander Тhe Great! Уверен, что его никто не догонит в этом тысячелетии, если только не поменяют правила игры в хоккей с шайбой!»

* в материале использованы цитаты «Матч ТВ».