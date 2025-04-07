«Реал» впервые обыграет «Арсенал», а «Барса» опять накажет удобного соперника? Интриги ЛЧ

У Индзаги есть шанс улучшить статистику с «Баварией», а у Эмери — напомнить о себе «бывшей».

Лига чемпионов возвращается после перерыва. На очереди первые четвертьфиналы. Четыре пары — каждая из них интересна по-своему.

«Реал» на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов высадил двух сильных соперников — «Манчестер Сити» и «Атлетико». Итоговая победа в противостоянии с соседями получилась драматичной. После такого всегда идут разговоры о диком везении «Реала» в самом престижном клубном турнире Европы. «Арсенал», в свою очередь, пропустил первый раунд плей-офф, поскольку хорошо выступил на общем этапе. В 1/8 финала команда Микеля Артеты не пощадила ПСВ — 9:3 по сумме двух встреч.

«Реал» и «Арсенал» сыграли друг с другом всего два раза (речь об официальных матчах). В 2006 году они встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. И тогда итоговая победа досталась лондонскому клубу. «Арсенал» засушил «Реал» и в Мадриде (1:0, единственный мяч забил Тьерри Анри), и в Лондоне (0:0). После этого банда Арсена Венгера добралась до финала, где уступила «Барселоне» (1:2).

Команды Анчелотти 13 раз встречались с «Арсеналом». Итальянский тренер одержал семь побед, потерпел пять поражений, а ещё одна игра завершилась вничью. Если брать Лигу чемпионов, то здесь Анчелотти дважды одолел «Арсенал» при одной ничьей и одном поражении. Артета ни разу в своей тренерской карьере (речь о работе главным) не встречался с «Реалом». Но при этом дважды уступил Анчелотти в трёх матчах.

«Бавария» не попала в топ-8 по итогам общего этапа, поэтому играла в первом раунде плей-офф. Там она не без проблем прошла «Селтик» (2:1, 1:1). А вот в 1/8 финала команда Венсана Компани справилась с «Байером». 5:0 по сумме двух матчей — такую большую разницу в счёте можно признать неожиданной. «Интер» на общем этапе почти не пропускал. «Байер» — единственный клуб, который огорчил команду Симоне Индзаги. В 1/8 финала чёрно-синие дважды обыграли «Фейеноорд» (2:0 и 2:1). Пропустили, кстати, только с пенальти.

У Симоне Индзаги большие проблемы в матчах с «Баварией» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Соперники встречались друг с другом девять раз в истории. «Бавария» одержала пять побед, «Интер» — три (одну из них — в финале ЛЧ в 2010 году). Правда, итальянский клуб не забил ни одного мяча в ворота немецкого гранда в двух предыдущих встречах (0:2 и 0:2). В то же время «Интер» прошёл «Баварию» (0:1, 3:2) в 1/8 финала ЛЧ. Это единственный случай, когда соперники встречались в плей-офф турнира при формате двух матчей. До этого они четыре раза играли на групповом этапе и один раз — в финале. У Симоне Индзаги печальная статистика с «Баварией» — четыре поражения в четырёх встречах. По два раза проиграл с «Лацио» и «Интером».

Унаи Эмери против бывшей команды. «ПСЖ» с трудом прошёл в плей-офф, но там смотрится очень прилично. Парижане снесли «Брест» (3:0, 7:0), а потом одолели «Ливерпуль» в серии пенальти (спасибо Джанлуиджи Доннарумме). «Астон Вилла» пропустила первый раунд плей-офф, а в 1/8 финала не оставила никаких шансов «Брюгге» — 3:1 и 3:0. «ПСЖ» уже стал чемпионом Франции и победителем Суперкубка страны. Плюс команда пробилась в финал Кубка. У неё есть возможность завоевать сразу четыре трофея за сезон.

Луис Энрике довольно часто обыгрывал Унаи Эмери Фото: David Ramos/Getty Images

Команды Луиса Энрике и Унаи Эмери встречались друг с другом 10 раз. Статистика на стороне нынешнего тренера «ПСЖ». Энрике одержал семь побед, а проиграл всего два раза. Кстати, команды испанских тренеров встречались в плей-офф ЛЧ в 2017 году. И это запомнил весь футбольный мир. Эмери тогда работал с «ПСЖ», Энрике — с «Барселоной». Именно тогда каталонский клуб организовал знаменитый камбэк и прошёл в четвертьфинал. Сине-гранатовые победили дома 6:1 после того, как «сгорели» в Париже 0:4.

«Барселона» по-прежнему претендует на требл. Как «Реал», «Интер» и «ПСЖ». Сине-гранатовые успешно выступили на общем этапе, а потом выбили из турнира «Бенфику» (1:0 и 3:1). «Боруссия» прошла уже два раунда плей-офф. В обоих случаях она добилась успеха за счёт гостевой победы. Сначала немецкий клуб остановил «Спортинг» (3:0, 0:0), а потом — «Лилль» (1:1, 2:1).

Ханс-Дитер Флик знает рецепт успеха в матчах с «Боруссией». У него идеальная статистика — шесть побед в шести встречах. Кстати, соперники играли друг с другом на общем этапе ЛЧ, и тогда сине-гранатовые оказались сильнее (3:2). До этого Флик одолел «Боруссию» пять раз с «Баварией». Все матчи, за исключением одного, получились достаточно результативными. Ещё один важный нюанс — «Боруссия» ни разу в своей истории не обыгрывала «Барселону» (две ничьих, три поражения).