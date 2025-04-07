Конец самой странной серии сезона и роковое поражение Калешина. «Жирный» тур Первой лиги

«Балтика» самостоятельно пыталась прервать свою беспроигрышную серию, но не смогла, «Арсенал» наконец-то победил, «Торпедо» потерпело самое обидное поражение в сезоне, а «Родина» сыграла с «Сочи» в футбол на снегу. Очередной тур Мелбет Первой лиги был слишком хорош, чтобы рассказать о всех событиях в подводке.

«Урал» — «КАМАЗ»

Первый опасный момент в матче создал «КАМАЗ», но затем — неразбериха между своими игроками при подаче с углового и пропущенный мяч. Если в эпизоде с опасным ударом гостей спас Денис Щербицкий (Селихов пропускал матч из-за простуды), то к действиям Артура Анисимова и обороны при первом голе есть вопросы.

Никаких вопросов к Анисимову (но не к обороне) не было в эпизоде со вторым пропущенным: Артур спас дважды после добивания в упор, однако с ударом всё того же Итало, оформившего дубль, справиться было невозможно.

Под конец матча команды устроили потасовку: Бондарев в достаточно рядовом подкате выбил мяч у Султонова, а за своего одноклубника заступился Абдуллаев. Итог: четыре жёлтых на две команды и удаление тренера вратарей «КАМАЗа» Куликова.

Челнинцы в конце матча атаковали, но забили на последних секундах всего один.

«Урал» проиграл всего один матч из шести после возобновления чемпионата, однако и одержал лишь две победы. «Шмели» отстают от топ-4 на одно очко. «КАМАЗ» весной пока не делит очки (три победы, три поражения). Клуб из Набережных Челнов — в восьми очках от зоны вылета.

«Алания» — «Шинник»

Продолжаем восхищаться самоотдачей игроков и тренерского штаба «Алании», продолжающих биться за место в лиге после существенного сокращения бюджета и зарплат. Из Владикавказа зимой уехало множество футболистов, но не главный тренер Гогниев, который со своими игроками раз за разом показывает на личном примере, что значит «биться за эмблему».

Не меньше восхищений и в адрес «Шинника» Побегалова (по факту — Булойчика, у 32-летнего белоруса нет нужной лицензии). Новый тренерский штаб пришёл в команду после неудачной первой части сезона, которую ярославцы закончили в шаге от зоны вылета. Теперь — комфортные «+9» и видимые шансы по итогам сезона оказаться ещё выше.

Третий абзац – восхищение голом Дато Черткоева, перед этим положившего на газон соперника. Владикавказцы создали в разы больше опасных моментов, однако гости расторопно сыграли в двух эпизодах и вырвали победу. Страшное едва не произошло по истечении часа игрового времени: в недавно вышедшего Гогниева, бежавшего к воротам, влетел вратарь «Шинника» Опарин. Но, к счастью, оба футболиста продолжили игру.

«Алания» проиграла впервые за два матча (победа, ничья) и вернулась в зону вылета. «Шинник» уступил лишь в одной из шести встреч после возобновления чемпионата (три победы, две ничьих).

«Тюмень» — «Уфа»

Тяжело сказать, кто больше выиграл от этой ничьей — «Тюмень», спасшаяся на последних секундах и не отпустившая зону спасения на большее количество очков, или «Уфа», у которой поровну очков «Аланией».

Как стремительно влетел мяч в ворота после удара Бочерова, так же преимущество перехватила «Тюмень», атаковавшая чуть чаще. До 93:44 все моменты подчищал вратарь Баклов, однако в эпизоде с ответным голом любой был бы бессилен: мяч через всю штрафную пролетел к Ивану Гулько, который занёс его в ворота.

«Тюмень» за шесть матчей весенней части набрала восемь очков — 40% (20) от их общего количества. Но по-прежнему идёт на последнем месте. «Уфа» прервала серию из трёх поражений, однако по-прежнему не побеждает – уже на протяжении восьми матчей (три ничьих, пять поражений).

«Нефтехимик» — «Чайка»

Команды на двоих забили трижды, но самое интересное произошло задолго до первого гола. Пивоваров в одном из единоборств влетел в Емельянова, за своего одноклубника вступился Маляров-младший (старший играет в «Чайке»), за что Пивоваров боднул его в голову. Опейкина показала прямую красную карточку, и гости играли в меньшинстве уже с восьмой минуты.

Нижнекамцы открыли счёт, однако уже через 11 минут пропустили от Муслима Бамматгереева. Полузащитник навесил в штрафную, и мяч, никого не коснувшись, занырнул в ворота.

Отдадим «Чайке» должное: команда удерживала ничейный счёт до 87-й минуты, пока мяч предательски не нырнул под вратарём Штепой. К слову, этот гол может стать последним в карьере Калешина в «Чайке». По сообщениям Сергея Ильёва, владелец команды принял решение уволить главного тренера.

«Нефтехимик» победил впервые за три тура (ничья, два поражения) и идёт в 10 очках от зоны вылета. «Чайка» не побеждает на протяжении 10 матчей (пять ничьих, пять поражений), находясь в семи очках от Второй лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Балтика»

Продолжение мощной беспроигрышной серии «Балтики» началось с комичного пропущенного мяча. Андраде в стиле Стивена Джеррарда поскользнулся около своей штрафной, а повторивший это следом Гонгадзе встал на ноги быстрее и затем перебросил мяч через Бориско. Забегая вперёд, вторую дуэль Бориско у Гонгадзе выиграл.

«Балтика» уместила два гола в 10 минут игрового времени на стыке первого и второго таймов и довела матч до победы.

«СКА-Хабаровск» проиграл два из шести матчей после возобновления чемпионата (четыре победы), хабаровчане — в шести очках от топ-4. «Балтика» не проигрывает на протяжении уже 17 матчей (13 побед, четыре ничьих).

«Енисей» — «Черноморец»

Мало кому из соперников поддаётся манежная крепость в Красноярске, но тяжело добиться результата, когда больше часа играешь вдесятером. Кирилл Ушатов успел получить две жёлтые карточки к 24-й минуте, что поспособствовало увеличению количества моментов у соперника.

То, что хозяева не пропускали больше часа и в целом не пропустили больше трёх — заслуга вратаря Антипина. Только из его спасений можно составить топ сейвов тура, однако и он трижды был бессилен. В двух соперник бил без сопротивления, в третьем — проявилось мастерство Акбашева, попавшего по мячу в стиле Зидана.

Не остался без дела и Солдатенко, который несколько раз спас команду, в том числе после удара с середины поля.

«Енисей» проиграл второй матч кряду, до этого — шесть игр без поражений. Красноярцы в 10 очках от топ-4. «Черноморец» в последних 10 матчах проиграл лишь раз (семь побед, две ничьих).

«Арсенал» — «Сокол»

Чудовищная серия туляков без побед, протянувшаяся с 10-го тура, наконец-то завершилась. Команда Сторожука начала сезон с четырёх побед кряду и, казалось, станет одним из главных претендентов на выход в РПЛ. Но потом «оружейники» победили ещё дважды и на целых 16 матчей забыли, что это такое.

К слову, серия могла спокойно продолжиться и после этого матча, однако «Сокол» не реализовал несколько супермоментов и остался в зоне вылета.

«Арсенал» победил впервые за 16 матчей (11 ничьих, пять поражений) и идёт в 11 очках от топ-4. «Сокол» не побеждает на протяжении 10 матчей (три ничьих, семь поражений) и расположился в одном очке от зоны спасения.

«Торпедо» — «Ротор»

Аномальная московская (почти) погода сыграла на руку гостям, а не формальным хозяевам поля. Удивительную россыпь моментов от «Торпедо» гости перекрыли одним обычным ударом, с которым ввиду разных обстоятельств не справился Виталий Ботнарь.

«Торпедо» проиграло второй матч в сезоне, отпустив идущую на первом месте «Балтику» на восемь очков. «Ротор» победил впервые за шесть туров и расположился в 11 очках от топ-4.

«Родина» — «Сочи»

Включив трансляцию матча, зрители могли подумать, что на дворе декабрь, а не апрель. Как ни пытались подготовить поле, футболистам всё равно пришлось играть в гуще снега. Ко второму тайму поле стало больше напоминать футбольное, но за 45 минут оно снова оказалось завалено снегом.

Тот случай, когда слова не нужны. Этот обзор нужно посмотреть.

«Родина» после серии из четырёх поражений не проигрывает уже пять матчей (три победы, две ничьих). Команда в 12 очках как от топ-4, так и от зоны вылета. «Сочи» проиграл лишь шесть матчей в сезоне, два из них — в последних трёх турах. Сочинцы идут третьими.