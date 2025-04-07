«Объяснить работу Карасёва в дерби просто невозможно». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ

23-й тур РПЛ обещал огня самим расписанием. Тут и московское дерби ЦСКА с «Динамо», и важнейший выезд «Зенита» к «Локомотиву», и традиционно принципиальное противостояние «Ростова» и «Спартака», пускай оно теперь и обходится без Валерия Карпина. У судей в таких условиях было полно работы. И справились с ней далеко не все.

Специально для «Чемпионата» судейство в 23-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Пари НН» — «Оренбург» — 1:2

Хорошая работа Бобровского на VAR — в двух эпизодах помог Шафееву. Сам Шафеев не показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» за симуляцию. Очевидный момент: игрок пытался обмануть судью без какого-либо контакта. Учитывая установку руководства, жалеть никого не надо.

Сложный момент для Шафеева на 45+3-й минуте. Скопление игроков, мяч попал в руку футболиста «Оренбурга». Бобровский позвал к монитору, и Шафеев верно назначил 11-метровый удар. Эксперты ошибочно сравнивают это с моментом Дивеева, когда судил Черемных. Но это вообще не так. Там рука была внизу, а здесь — изначально вверху. Судьи проверяли, сыграл ли игрок «Оренбурга» головой. На повторе видно, что нет.

Во время матча Шафеев получил травму — повредил икроножную мышцу. Было видно, что с середины второго тайма он перестал двигаться. На 90+7-й минуте был момент с наступом, а Шафеев просто остановился между штрафной и центром поля. Зафиксировал фол, но не показал красную. Бобровский правильно позвал его к монитору, и решение было исправлено. Вывод простой: не надо быть героем на поле. Если что-то произошло и ты понимаешь, что не можешь выполнять обязанности, нет ничего страшного в том, чтобы поменяться с резервным арбитром. Так и клубы от ошибок спасёшь, и свою травму не усугубишь.

Оценка Шафеева — 7,8.

Рафаэль Шафеев Фото: ФК «Оренбург»

«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:1

Хорошая работа Левникова. Непростая игра с простыми моментами, в которых арбитр разобрался. Ничего не выдумывал, не играл с планкой единоборств, все рекомендации выполнил.

Правильно показал вторую жёлтую игроку «Рубина». Начали снова искать, что было попадание через мяч. Но это лишнее. Здесь просто была огромная скорость и убийственный прыжок. Мяч здесь ни при чём.

87-я минута — открытый эпизод. Сложный для болельщиков «Крыльев», но в плане правил игры он простой. Игрок «Крыльев» держал за руку соперника и одёргивал его, когда тот пытался ударить по воротам. Левников назначил 11-метровый без показа жёлтой, хотя можно было наказать за срыв перспективной атаки. Однако притягивать здесь за карточки нет смысла — общая картина хорошая.

Оценка Левникова — 8,4.

«Факел» — «Ахмат» — 0:0

Абросимов порадовал. В том туре он не двигался из-за большого счёта. А здесь бегать приходилось. Старался, справлялся, понравился.

Но не показал жёлтую игроку «Ахмата» за грубую игру на пятой минуте. В этом эпизоде ответственен и резервный арбитр. Камилов прямо просил жёлтую и в итоге её получил. Но момент простой, и в нём надо принимать верное решение.

Оценка Абросимова — 8,3.

Иван Абросимов Фото: ФК «Факел»

«Локомотив» — «Зенит» — 1:1

Чистяков ничего не испортил — не было ключевых эпизодов, включения VAR. Обсуждают отбор Баринова перед голом «Локомотива», но там всё нормально. Два игрока тянутся к мячу, у обоих одинаковые шансы, правильный подкат, небольшой контакт, однако это борьба. В планку Чистякова вписывается с запасом.

Но надо было показывать жёлтые в 100-процентных эпизодах. На шестой минуте — игроку «Зенита» за грубую игру. Да, начало матча, защитник, но надо. То же самое с игроком «Локомотива» на 17-й минуте. И это не относится к планке единоборств.

На 69-й минуте Чистяков не показал жёлтую игроку «Локо» за грубую игру. И в аналогичном эпизоде правильно показал вторую карточку футболисту «Зенита».

Оценка Чистякова — 8,2.

«Краснодар» — «Акрон» — 1:0

Простая игра для Мешкова, несмотря на счёт. Всё спокойно, ровно и правильно. Надо было давать жёлтые — давал. Поговорить — говорил.

На 44-й минуте второй ассистент Шаламберидзе зафиксировал офсайд при голе — это лёгкий момент для него. Семечки просто.

Оценка Мешкова — 8,4.

Виталий Мешков (справа) Фото: ФК «Краснодар»

«Динамо» Махачкала — «Химки» — 4:1

Несложный эпизод с 11-метровым на 44-й минуте. Чебан самостоятельно назначил его за игру рукой. Открытый эпизод как для него, так и для ассистента.

Оценка Чебана — 8,4.

«Ростов» — «Спартак» — 0:3

Здесь можно говорить только о красной карточке Сутормину. Москалёв отсудил хорошо, но этот момент — пограничный, и такое бывает. Не могу сказать, что арбитр сделал что-то не так, когда подошёл к монитору. Если бы он оставил своё решение и смог его объяснить — вопросов нет. Изменил — тоже. Кукуян звал на явную ошибку, но также слушал объяснение Москалёва. И если картинка не совпадает с объяснением, то судью зовут к монитору. Возможно, Москалёв сказал про касание голеностопа, а Кукуян ответил: иди, смотри. Нога на весу — это плюс. Минус — большая скорость, шипы. Особых проблем у Маркиньоса, на котором был фол, я не обнаружил. Моё личное мнение — жёлтая. Но приписывать ошибку Москалёву здесь нельзя.

В остальном ровно и одинаково по отношению к обеим командам. Мне работа Москалёва понравилась.

Оценка Москалёва — 8,4.

Владимир Москалёв Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

ЦСКА — «Динамо» — 3:1

Здесь всё началось с 74-й минуты. До этого было ровно, одинаково и правильно. Что потом случилось с Карасёвым — непонятно. На 22-й минуте правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой. Вёл игру, показывал жёлтые, говорил с игроками. Но на 74-й минуте, вместо того чтобы спринтовать и нестись за Дивеевым, почему-то остановился в центре поля и зафиксировал фол, хотя футболист ЦСКА играл в мяч. Если бы момент был чуть ближе к центру, пришлось бы показывать красную — полез бы VAR. Дивеев правильно сыграл в мяч, а Карасёв ошибочно зафиксировал фол и показал жёлтую.

На 88-й минуте Карасёв был в правильной позиции, когда игрок ЦСКА на большой скорости полетел в соперника без игры в мяч и попал в опорную ногу. В этом разница с моментом Сутормина — нога была не на весу. Я бы ещё понял, если бы Карасёв дал жёлтую. Но он развёл руками. О чём они могли говорить с Сухим на VAR? Что нет додавливания? Его и не надо — скорости достаточно. В такие моменты арбитр на VAR обязан звать главного к монитору. В этом туре всплыла неодинаковая трактовка по жёлтым и красным карточкам. И это главная проблема.

На 90+1-й минуте Карасёв был в хорошей позиции и не назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Назначил только через VAR. За ним водится много таких эпизодов — сам решение не принимает и ждёт вызова к монитору. И почему Карасёв не назначил пенальти сразу — непонятно. Сухой влез, и решение исправили.

Сейчас решающая стадия сезона, и объяснить работу Карасёва просто невозможно. Арбитры такими действиями сами дают повод для критики.

Оценка Карасёва — 7,3.