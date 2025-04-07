Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Реал» в ЛЧ, Панарин против Кучерова и регулярка НБА

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Посмотреть все события 8 апреля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: зацепится ли «Рейнджерс» за последний шанс?

«Рейнджерс» проваливают нынешний сезон и почти наверняка уже не попадут в плей-офф, так как «Монреаль», идущий выше, сейчас на полном ходу. Но шансы есть – значит, надо цепляться. «Тампа» сейчас не будет рвать жилы – команда Купера смирилась, кажется, со вторым-третьим местом в дивизионе. А вот Никите Кучерову нужны очки, чтобы обогнать Маккиннона в гонке бомбардиров. Сколько наберёт российский бомбардир?

🏀 2:00: «Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «поршни» поборются за пятое место Востока?

«Детройт Пистонс» гарантировал себе участие в плей-офф впервые с 2019 года. Тем не менее «поршни» могут потеснить в турнирной таблице «Милуоки», который опережает клуб из Мичигана на одно очко. «Детройту» ещё дважды предстоит встретиться с «оленями» под конец регулярки, но на очереди игра с «Сакраменто». «Кингз» всеми силами цепляются за девятую строчку Запада, обеспечивающее плей-ин. Кому удастся победить?

🏒 2:30: «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Сент-Луис» обновит рекорд франшизы?

«Сент-Луис» в концовке этого сезона набрал монструозную форму – 12 побед подряд, рекорд франшизы, уверенное положение в турнирной таблице. «Виннипег» же постарается забрать Президентский кубок, который нужен команде не столько ради ощущения хоть какого-то трофея. Дело в том, что получить «Колорадо» в первом раунде плей-офф – обречь себя на провал. Смогут ли «Джетс» одержать важную победу?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, седьмой матч

Интрига: сыграет ли в решающем матче Джош Ливо?

Шестой матч между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» получился одним из самых горячих во всём первом раунде. Обе команды бились до последнего, а также потеряли своих игроков из-за травм. Новосибирцы лишились Климовича и Рассказова (а Яковлев сломал нос), а уфимцы — Джоша Ливо. В этой серии побеждают только домашние команды: означает ли это, что Уфа пройдёт дальше?

🏐 18:30: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», Суперлига (ж), финал, первый матч

Интрига: кто выйдет вперед в финальной серии?

Путь команд к финалу был разным. «Динамо-Ак Барс» не отдало ни одного сета «Заречью», «Локомотиву» же потребовались все пять матчей, чтобы пройти «Ленинградку». Зато команда Андрея Воронкова в игровом тонусе. Кто начнёт финал с победы?

🏐 20:00: «Зенит» СПб — «Белогорье», Суперлига (м), 1/2 финала, третий матч

Интрига: продлят ли «львы» серию?

«Зенит» сделал огромный шаг к финалу, одолев соперников два раза на их площадке. Причём оба раза петербуржцам пришлось отыгрываться с 1:2 по сетам, а в первой встрече у «Белогорья» было два матчбола. Теперь серия переезжает в Петербург, где команде Владимира Алекно нужно побеждать всего в одном матче. Но «львы» не намерены сдаваться. Будет ли здесь четвёртая встреча?

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, 1/4 финала, второй матч

Интрига: остановит ли «Арсенал» соперника на этот раз?

Возможно, вы удивитесь, но «Реал» ни разу не обыгрывал «Арсенал». Команды встречались всего дважды в официальных матчах. Это было в 2006 году, когда «Арсенал» прошёл «Реал» в 1/8 финала и не пропустил ни одного мяча (1:0, 0:0). Мадридская команда прилетит в Лондон в плохом настроении, поскольку проиграла «Валенсии» (1:2) в чемпионате Испании. Более того, лучший клуб Европы пропустил в добавленное время. «Арсенал» тоже потерял очки во встрече АПЛ — расписал ничью с «Эвертоном» (1:1).

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⚽️ 22:00: «Бавария» — «Интер», Лига чемпионов, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сможет ли Индзаги впервые в карьере обыграть «Баварию»?

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ни разу не обыгрывал «Баварию». У него было по две попытки с «Лацио» и миланским клубом. Итог: четыре поражения в матчах плей-офф. Кажется, сейчас у него есть шанс улучшить статистику. «Интер» пропустил всего два мяча в 10 встречах Лиги чемпионов. Как вам такое? «Бавария», в свою очередь, в прошлом раунде разобралась с «Байером» (3:0 и 2:0). Кто сделает важный шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов?