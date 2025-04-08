Спасение в горах и лучшее место работы. Фотограф-легенда «Чемпионата» — о 20-летии

Ещё немного – и во время ЧМ-2014 появились бы новости о пропаже группы российских журналистов. Новый эпизод сериала «Легенды Чемпионата».

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

В начале 2007 года закрылась газета «Весь хоккей», в которой я тогда работал. В полный рост встала перспектива остаться безработным накануне чемпионата мира по хоккею в Москве. Настроение паршивое: Есть аккредитация на ЧМ, а картинки отдавать некому. Вот в это время мне и пришли два предложения по работе. Первое – от одной из спортивных газет, а второе – от сайта «Чемпионат.ру».

Александр Сафонов Фото: Из личного архива Александра Сафонова

Что такое спортивный сайт, я в тот момент представлял слабо, а как там работать, вообще не понимал. Всё это казалось несерьёзным, временным. Игрушки какие-то. Но после общения с Сергеем Королёвым, который тогда был главредом, и Димой Сергеевым, который этот сайт и придумал, решение было принято. Вот так в мае 2007 года я стал сотрудником «Чемпа». С тех пор о своём решении не пожалел ни разу. Всегда говорил и повторю ещё раз: это лучший проект, в котором я когда-либо работал.

Александр Сафонов Фото: Из личного архива Александра Сафонова

За 18 лет работы в «Чемпионате» мне посчастливилось побывать на многих спортивных соревнованиях. Пять Олимпиад, два ЧМ по футболу, несколько ЧЕ по футболу, несколько ЧМ по хоккею… Понятно, что в этих поездках мы с коллегами попадали в различные ситуации. Чаще всего – в комичные. Об одном случае расскажу.

«Заправок нет, машин попутных – тоже. Спина потеет…»

2014 год, чемпионат мира по футболу в Бразилии. Как и на любом футбольном чемпионате, переездов и перелётов было много. Хотелось посетить побольше матчей и посмотреть побольше разных бразильских городов. Работали мы в Бразилии втроём: два пишущих корреспондента – Денис Целых и Игорь Рабинер, ну и я как фотограф.

Александр Сафонов Фото: Из личного архива Александра Сафонова

В нашем распоряжении был маленький «опелёк», на котором мы в основном и перемещались. Как и большинство машин в Бразилии, ездил наш автомобиль на этаноле – топливе, изготовленном из сахарного тростника. Стоило это топливо 1,3-1,6 их денег за литр. Бразилия – страна очень красивая, но не всегда безопасная. Поэтому, по совету местных, мы ездили заправляться на заправки «Грааль». На них проверенное топливо, приличная охрана и очень вкусная еда. Чаще всего заправка авто и обед у нас совпадали.

В один из дней мы на своей машинке отправились из Сан-Паулу в Рио. Ехать около пяти часов. Дорога красивая, через горы. Водителей двое. Одним словом, сплошной релакс.

Атмосфера на чемпионате мира 2014 года Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Едем – за рулём Денис, я рядом. На заднем сидении Игорь что-то пишет. Смотрю на показатель топлива – полбака. Навигатор показывает заправку «Грааль» через пару километров.

– Денис, может, заедем, дольём бак до полного?

– Да нет, Сань, есть пока не хочется. Давай позже, ещё много будет заправок.

Едем дальше. Смотрю на топливо – меньше полубака. На навигаторе «Грааль» скоро.

– Денис, заедем, заправимся?

– Да нет, я не голоден.

Так было ещё пару раз.

Атмосфера на чемпионате мира 2014 года Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И вот мы уже в горах. Красота. Движение организовано так, что встречного потока нет, он идёт по какой-то параллельной дороге. Да и попутных машин совсем мало. Едем около часа, стрелка топлива всё ближе к нулю. Заправок нет. Ехать ещё долго – наверное, заправка впереди. Едем дальше, стрелка на нуле, но лампочка пока не загорелась. Заправок нет, машин попутных – тоже. Спина потеет. Может, от жары – кондиционер для экономии уже выключили. Стараемся ехать накатом.

Денис нервничает, я тоже. Рабинер на заднем сидении что-то пишет. Видим впереди то ли магазин, то ли склад. Подъезжаем. Стоит машина, мужичок грузит ящики. Вот оно – СПАСЕНИЕ! Выходим с Денисом из машины, идём к мужичку. Выясняем, что он говорит только на португальском. При помощи рук и слов из разных языков спрашиваем, как далеко заправка. Он понял. Заправка далеко. Просим отлить немного бензина из его машины. Невозможно, у него тоже бензина мало. Ни одной машины мимо не проехало. Стоим с Денисом, смотрим друг на друга. Что делать – непонятно.

«Мужичок показывает на какие-то литровые бутылки с прозрачной жидкостью…»

Вдруг подходит мужичок и показывает, что надо идти внутрь здания. Это оказался магазин со всякой всячиной. Он показывает на какие-то литровые бутылки с прозрачной жидкостью. За прилавком стоят две женщины. Просим дать нам бутылку. Мужичок показывает, что содержимое надо влить в машину. На бутылке ничего не написано, только какие-то рисунки.

Прошу мужичка подойти к машине. Выходим – он, я с бутылкой, Денис и две продавщицы. Подходим к автомобилю, я жестами спрашиваю – если налью эту жидкость в бензобак, всё ли будет хорошо? Мужичок машет руками, показывает большой палец. Я веду мужичка к его автомобилю. За мной идут Денис и две продавщицы. Рабинер на заднем сидении что-то пишет. Я выясняю, что если мы нальём эту жидкость в его машину, то тоже будет хорошо.

Атмосфера на чемпионате мира 2014 года Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мы с Денисом немного успокаиваемся, понимаем, что есть какое-то решение проблемы. Думаем, сколько бутылок надо купить. В это время одна из продавщиц пытается забрать у меня бутылку – я не отдаю. Она показывает, что тогда надо платить. Идём всей компанией в магазин. Там между мужичком и продавщицами разгорается дискуссия, в результате которой мы узнаём, что надо купить две бутылки, то есть двух литров нам должно хватить до заправки.

С опасением заливаем жидкость в бак. Пахнет, как этанол, только стоит 10 с чем-то их денег за литр. Заводим. Работает машинка. Поблагодарили мужичка, поехали. Стараемся ехать накатом. Обсуждаем ситуацию, думаем, что надо было купить ещё пару бутылок, Рабинер на заднем сидении что-то пишет.

Вокруг чемпионата мира 2014 года Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Через некоторое время видим заправку. Одна колонка, девушка с компьютером на стуле и большой яркий тент от солнца. Заезжаем. Есть этанол? Да, конечно – 5,6 за литр. Ого, как всё подорожало! Ну, что делать, давайте полный бак. Уезжаем – спина не потеет, кондиционер хорошо работает.

Едем – красота, природа. Обсуждаем, как резко и сильно подорожало топливо. Спускаемся с гор, объезжаем утёс и видим заправку «Грааль». Решаем заехать пообедать. Этанол по 1,45.

Из машины выходит Рабинер. Написал текст, устал, очень хочет есть…