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Арсенал — Реал Мадрид: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 8 апреля 2025

Редкое противостояние в 1/4 финала Лиги чемпионов! «Арсенал» намерен задавить «Реал». LIVE
Кирилл Закатченко
«Арсенал» — «Реал». LIVE
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Лондонцы сделают шаг к трофею или мадридцы снова включат магию? Следим за ЛЧ вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов начинается самое интересное — сегодня, 8 апреля, стартует 1/4 финала. И в первый же день нас ждёт, пожалуй, главное противостояние на этой стадии. «Арсенал» зарубится с «Реалом».

Как ни странно, эти частые участники главного еврокубка раньше практически не пересекались. Единственный раз жеребьёвка свела команды в плей-офф в сезоне-2005/2006. Расклады тогда были совсем другие: «Реал» с галактическим составом не мог добраться даже до полуфинала, а «Арсенал» благодаря красивому голу Тьерри Анри в Мадриде прошёл дальше и добрался до парижского финала. Трофей взять, впрочем, не вышло — «Барселона» выдала камбэк в решающем матче.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас «Реал» настолько подмял под себя Лигу чемпионов, что представить его вылет куда сложнее, чем 19 лет назад. Однако проблемы — в первую очередь кадровые — у него всё равно имеются. Есть они и у «Арсенала», но кто сказал, что команда Артеты неспособна добыть преимущество в первой встрече на своём поле?

Интриг полно, поэтому пропускать такое зрелище точно нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Реал». Присоединяйтесь!

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