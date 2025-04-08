Редкое противостояние в 1/4 финала Лиги чемпионов! «Арсенал» намерен задавить «Реал». LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов начинается самое интересное — сегодня, 8 апреля, стартует 1/4 финала. И в первый же день нас ждёт, пожалуй, главное противостояние на этой стадии. «Арсенал» зарубится с «Реалом».

Как ни странно, эти частые участники главного еврокубка раньше практически не пересекались. Единственный раз жеребьёвка свела команды в плей-офф в сезоне-2005/2006. Расклады тогда были совсем другие: «Реал» с галактическим составом не мог добраться даже до полуфинала, а «Арсенал» благодаря красивому голу Тьерри Анри в Мадриде прошёл дальше и добрался до парижского финала. Трофей взять, впрочем, не вышло — «Барселона» выдала камбэк в решающем матче.

Сейчас «Реал» настолько подмял под себя Лигу чемпионов, что представить его вылет куда сложнее, чем 19 лет назад. Однако проблемы — в первую очередь кадровые — у него всё равно имеются. Есть они и у «Арсенала», но кто сказал, что команда Артеты неспособна добыть преимущество в первой встрече на своём поле?

Интриг полно, поэтому пропускать такое зрелище точно нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Реал». Присоединяйтесь!