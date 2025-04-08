Где сейчас звёзды «Баварии» и «Интера» из финала ЛЧ-2010. Двое работают в топ-клубах РПЛ!

15 лет назад «Интер» завоевал свой последний еврокубок. В финале Лиги чемпионов «нерадзурри» победили «Баварию» со счётом 2:0. И вот теперь миланцы и мюнхенцы снова попали друг на друга в плей-офф ЛЧ. Есть повод вспомнить участников главного матча сезона-2009/2010. Тем более некоторые из них связаны с Россией и даже сейчас работают в РПЛ.

Игроки стартового состава «Интера»

Жулио Сезар, 45 лет

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Бразильский голкипер отыграл семь сезонов за «Интер». Ушёл в 2012 году в английский «Куинз Парк Рейнджерс», а затем выступал в МЛС за «Торонто», в Португалии за «Бенфику» и в Бразилии за «Фламенго». Завершил карьеру в 2018-м.

После этого Жулио Сезар попробовал себя в качестве агента футболистов, появлялся на телевидении как комментатор и погрузился в мир финансов – стал послом инвестиционно-консалтинговой компании. В Бразилии широко обсуждалась тема его развода с женой, актрисой и моделью Сюзанной Вернер.

Майкон, 43 года

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Бразильский правый защитник отдал «Интеру» шесть лет карьеры. В 2012 году был продан в «Манчестер Сити», затем выступал за «Рому», а перед тем, как окончательно повесить бутсы, попылил за «Аваи», «Крисиуму» и «Вила-Нову» в Бразилии. В 40 лет внезапно всплыл в малоизвестном итальянском клубе «Сона» и закончил в «Тре Пенне» из Сан-Марино. Случилось это летом 2021-го.

Впрочем, об уходе из футбола Майкон объявил только спустя два года. Сыграл прощальный матч в Крисиуме, на который прилетел даже Роналдиньо. Майкон занялся бизнесом. Он стал соучредителем компании Brucode Technology, которая специализируется на решениях в области искусственного интеллекта.

Лусио, 46 лет

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Ещё один бразилец, поднявший чемпионский кубок над головой. Лусио провёл в «Интере» три сезона, перейдя как раз из «Баварии». Потом на полгода залетел в «Ювентус» и вернулся на родину, где выступал за «Сан-Паулу», «Палмейрас», «Гаму» и «Бразильенсе». Ещё центральный защитник поиграл в Индии, приняв предложение «Гоа».

Финиш его карьеры – футбол для души. В январе 2020 года Лусио решил, что пора покинуть зелёное поле навсегда. Во время пандемии коронавируса экс-игрок «Интера» рассказывал, что отошёл от спорта и занимается семьёй и делами, в которые инвестировал деньги.

Вальтер Самуэль, 47 лет

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У аргентинского центрального защитника была очень долгая карьера в «Интере» – целых девять сезонов. Самуэль защищал цвета «нерадзурри» до 2014-го, потом ушёл свободным агентом в «Базель» и последние два года играл в стране сыра, шоколада и часов.

Но любовь к футболу оставила его в профессии. Вальтер стал тренером. Он вернулся в «Интер» на роль помощника Стефано Пиоли в сезоне-2016/2017. Потом ассистировал в швейцарском «Лугано» Пьерлуиджи Тами и (не говорите это Александру Мостовому!) Гильермо Абаскалю. С 2018-го Самуэль работает в штабе Лионеля Скалони в сборной Аргентины. Так что он тоже чемпион мира – 2022.

Кристиан Киву, 44 года

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Румынский универсал вышел в финале Лиги чемпионов на позиции левого защитника. В «Интере» Киву отыграл семь сезонов и завершил карьеру в 2014 году.

Кристиан тоже решил остаться в футболе, выбрав для этого тренерскую профессию. Пока учился, поработал аналитиком для УЕФА. В 2018-м состоялось возвращение румына в «Интер»: он возглавлял юношеские команды U17, U18 и U19. Миланцы под руководством Киву выиграли чемпионат Италии по своему возрасту. А в феврале 2025-го Кристиан принял «Парму». Пытается спасти её от Серии В (до зоны вылета всего четыре очка). В шести матчах – одна победа, одно поражение и четыре подряд ничьих.

Хавьер Санетти, 51 год

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Аргентинец – настоящая легенда «Интера». Санетти провёл в миланском клубе 19 сезонов на позициях флангового защитника и центрального полузащитника, был капитаном в том финале с «Баварией». Закончил в 2014 году.

После ухода Хавьера из профессионального футбола «Интер» изъял из обращения его четвёртый номер. Санетти получил должность вице-президента миланского клуба, которую занимает по сей день. Сейчас аргентинец – один из членов команды «Интера», сражающегося за победу в Лиге чемпионов.

Эстебан Камбьяссо, 44 года

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Центр поля в «Интере» держали на своих плечах аргентинцы – рядом с Санетти в полузащите действовал его соотечественник Камбьяссо. Эстебан тоже отдал миланскому клубу много лет, выступая за «нерадзурри» на протяжении 10 сезонов. Но «Интер» не стал его последней командой. В 2014-м Камбьяссо перешёл в «Лестер», а ещё через год отправился в Грецию.

До того как объявить о завершении карьеры, аргентинец отыграл два сезона за «Олимпиакос». В новой жизни Эстебан решил тренировать – стал ассистентом Хосе Пекермана в сборной Колумбии. Затем вернулся в Италию, устроился экспертом на телевидении, работал для Sky.

Уэсли Снейдер, 40 лет

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«Десятка» из Нидерландов выступал за «Интер» три с половиной сезона. В финале с «Баварией» стал автором голевой передачи в эпизоде с победным, первым голом. В январе 2013-го Снейдера продали в «Галатасарай», а после Турции он поиграл во Франции за «Ниццу» и в Катаре за «Аль-Гарафу».

Летом 2019-го завязал с большим футболом. Ещё через год стал стратегическим советником в любительском клубе из Утрехта – помогал финансово и как руководитель. Параллельно учился на тренера, однако затем взял паузу, а в 2024-м после завершения проекта в Утрехте снова решил вернуться к обучению на курсах федерации. Кроме того, Снейдер работает аналитиком на телевидении.

Самуэль Это’О, 44 года

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Это’О – автор второго голевого паса в финале с «Баварией». Уже после двух лет в миланском клубе он отправился в Россию. «Интер» продал нападающего внезапно разбогатевшему «Анжи» Сулеймана Керимова за € 27 млн. Камерунец отыграл ещё восемь сезонов: два — в Махачкале, полтора — в Англии за «Челси» и «Эвертон», а остальные четыре с половиной — в Италии за «Сампдорию», в Турции за «Антальяспор» и «Коньяспор» и в Катаре за одноимённый клуб.

Попрощавшись с профессиональным спортом в сентябре 2019-го, Самуэль захотел рулить футболом в своей стране. В декабре 2021-го был избран президентом федерации. В этой роли Это’О попал в несколько скандалов, его подозревали даже в организации договорных матчей.

Горан Пандев, 41 год

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Македонец Пандев начинал зарубежную карьеру как раз в «Интере», но по молодости не потянул и после пары аренд перешёл в «Лацио». В январе 2010-го вернулся в Милан зрелым футболистом и отыграл за «нерадзурри» полтора сезона. Затем была аренда в «Наполи» с последующей продажей. Из Неаполя Горан отправился в Стамбул – его подписал «Галатасарай». Последними клубами Пандева стали итальянские «Дженоа» и «Парма».

Летом 2022-го форвард понял, что пора дать телу хороший отдых. Экс-форвард «Интера» занимался своей командой «Академия Пандева», выступавшей в высшей лиге чемпионата Северной Македонии. В 2023-м клуб был продан и поменял название на «Брера». А в декабре 2024-го Горан занял должность спортивного директора сборных страны.

Диего Милито, 45 лет

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Аргентинский нападающий – главный герой финала с «Баварией». Он забил оба гола «Интера». Милито провёл пять сезонов в миланском клубе. Летом 2014-го покинул команду и вернулся на родину, чтобы отыграть ещё два года за воспитавший его «Расинг» из Авельянеды.

Затем Диего стал руководителем в футболе. В декабре 2017-го его назначили спортивным директором «Расинга». Успешная работа экс-форварда помогла клубу из Авельянеды завоевать чемпионский титул в сезоне-2018/2019. Тем не менее в декабре 2020-го Милито оставил пост из-за разногласий с главой «Расинга». Но полгода назад вернулся уже на должность президента, выиграв выборы.

Тренер — Жозе Моуринью, 62 года

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Моуринью всегда на виду, так что вспомнить его карьеру после «Интера» не составит труда. Выиграв Лигу чемпионов, Особенный тут же ушёл в «Реал». Три года возглавлял «Мадрид», потом вернулся в «Челси» и отработал в Лондоне два с половиной сезона. С июля 2016-го по декабрь 2018-го португалец тренировал «Манчестер Юнайтед». С ноября 2019-го по апрель 2021-го – «Тоттенхэм». После этого снова оказался в Италии, где в течение двух с половиной лет рулил «Ромой».

А с нынешнего сезона возглавляет «Фенербахче» и не даёт забыть о себе скандалами. Недавно схватил за нос тренера «Галатасарая» Окана Бурука, заработав дисквалификацию. Моуринью завоёвывал трофеи и после «Интера», но Лигу чемпионов больше не брал.

Игроки стартового состава «Баварии»

Ханс-Йорг Бутт, 50 лет

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Голкипер Бутт, пропустивший два мяча от Милито в финале Лиги чемпионов, провёл в «Баварии» четыре сезона на закате карьеры. В 2012 году он ушёл из мюнхенского клуба и одновременно из профессионального спорта.

Едва Ханс-Йорг повесил на гвоздь перчатки, как получил новую роль в «Баварии». Возглавил молодёжный департамент. Однако уже через месяц покинул его, признавшись, что недооценил эту работу и не получает удовольствия. Бутт устроился в семейную компанию по производству погрузочных систем в Ольденбурге – отвечает за продажи и маркетинг.

Филипп Лам, 41 год

Тогда Сейчас

Правый защитник – легенда «Баварии». Лам почти всю карьеру провёл в воспитавшем его клубе, только в молодости уходил на пару сезонов в аренду в «Штутгарт».

Связи со «швабами» пригодились Филиппу в послефутбольной жизни. Закончив играть в 2017 году, Лам сначала отправился со сборной Германии на ЧМ-2018 в качестве посла и эксперта для телеканала ARD. Кроме того, бывший игрок был активно вовлечён в бизнес, инвестировал средства в различные компании. Например, владел фирмой Sixtus Werke – производителем средств личной гигиены. Лам также занимается общественной деятельностью, выступает как колумнист в СМИ. В 2022-м он стал советником правления в «Штутгарте», а когда Германия получила Евро-2024, Филиппа назначили директором турнира.

Даниэль ван Бюйтен, 47 лет

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Бельгиец отдал «Баварии» восемь лет карьеры. Выступал до тех пор, пока не закончил с профессиональным футболом. Случилось это в 2014 году.

Центральный защитник вернулся на родину и получил должность в «Стандарде» из Льежа. Ван Бюйтена назначили вице-президентом и советником руководителя клуба. В феврале 2017-го Даниэль ушёл из-за конфликта со спортивным директором. Он также увлёкся дизайном одежды и основал собственный бренд Stars made. Иногда выступает экспертом в СМИ. В 2022-м «Бавария» договорилась с ван Бюйтеном о роли представителя клуба.

Мартин Демикелис, 44 года

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Аргентинский центральный защитник выступал за «Баварию» на протяжении семи с половиной сезонов. В январе 2011-го перешёл в «Малагу», а оттуда – в «Атлетико». Потом принял предложение «Манчестер Сити», но доигрывать вернулся в Испанию. После года в «Эспаньоле» и «Малаге» Демикелис завершил карьеру летом 2017-го.

Далее Мартин пошёл стандартной дорогой, выбрав профессию тренера. Начинал ассистентом в «Малаге». Летом 2019-го вернулся в «Баварию», где работал с юношами и затем с фарм-клубом. В январе 2023-го его позвал аргентинский гранд – «Ривер Плейт», с которым Демикелис выиграл три трофея, включая чемпионский титул. А с августа 2024-го Мартин возглавляет мексиканский «Монтеррей».

Хольгер Бадштубер, 36 лет

Тогда Сейчас

Универсальный защитник, игравший как в центре, так и на левом фланге, был выпускником академии «Баварии». Выступал за мюнхенский клуб до 2017 года. Потом отправился в аренду в «Шальке», а после её окончания перебрался в «Штутгарт». Финиш у Бадштубера-футболиста был в Швейцарии – до декабря 2021-го он зарабатывал на жизнь в «Люцерне».

Уйдя из спорта, Хольгер посвятил время путешествиям и личностному развитию. Стал учиться на тренера и получил лицензию B, но осенью 2024-го признавался, что видит себя скорее в сфере управления.

Марк ван Боммел, 47 лет

Тогда Сейчас

Нидерландец был капитаном «Баварии» в финале с «Интером». Харизматичный опорный полузащитник выступал за мюнхенскую команду пять лет. В январе 2011-го его отпустили в «Милан», ещё через полтора сезона ван Боммел оказался в ПСВ, а год спустя покинул футбольное поле навсегда.

Но теперь Марк – возле поля. Экс-хавбек стал тренером. Его первые шаги – роль ассистента в сборной Нидерландов U17. Потом ван Боммел помогал Берту ван Марвейку в сборной Саудовской Аравии, после этого работал с юношами в ПСВ, а в январе 2018-го воссоединился с ван Марвейком в сборной Австралии. С лета 2018-го тренирует самостоятельно: полтора сезона возглавлял ПСВ, около четырёх месяцев — немецкий «Вольфсбург» и два года — «Антверпен», с которым выиграл три трофея (в том числе чемпионский титул). С июня 2024-го Марк без клуба.

Бастиан Швайнштайгер, 40 лет

Тогда Сейчас

Швайнштайгер – ещё один футболист, чьё имя прочно ассоциируется с «Баварией». Воспитанник мюнхенского клуба отыграл за родную команду 13 сезонов. Потом около двух лет провёл в «Манчестер Юнайтед», а перед завершением карьеры три года выступал за «Чикаго Файр» из МЛС.

В январе 2020-го немец объявил о прощании с профессиональным спортом. Бастиан известен также как муж бывшей первой ракетки мира Аны Иванович. У пары трое детей, они обосновались в Тироле. Швайнштайгер стал экспертом на телеканале ARD.

Арьен Роббен, 41 год

Тогда Сейчас

У вингера из Нидерландов была прекрасная карьера в «Баварии» – 10 сезонов с 2009 по 2019 год. Потом Роббен, которого замучили травмы, ушёл из клуба и вообще из спорта, но на сезон-2020/2021 вернулся и немного поиграл за «Гронинген».

Завершив выступления, Арьен стал учиться на тренера, поработал в качестве стажёра с юношами «Би Квик 1887» и «Гронингена» в сезоне-2023/2024. Кроме того, увлёкся падел-теннисом, который помогает экс-звезде футбола поддерживать хорошую форму. Интересно, увидим ли мы Роббена в качестве главного тренера на высоком уровне?

Хамит Алтынтоп, 42 года

Тогда Сейчас

Экс-полузащитник сборной Турции, родившийся и выросший в Германии, был игроком «Баварии» четыре сезона. В 2011-м Алтынтоп перебрался в «Реал», однако уже через год мадридский клуб продал его в «Галатасарай». Последней командой Хамита стал немецкий «Дармштадт», за который он выступал до января 2018-го.

Потом Алтынтол получил руководящую должность в Федерации футбола Турции – работал там с лета 2019-го. Участвовал в назначении тренеров, привлекал в сборную игроков с турецкими корнями из других стран. Хамит был не самой популярной фигурой и ушёл летом 2024-го.

Томас Мюллер, 35 лет

Тогда Сейчас

Мюллер – единственный из футболистов обеих команд, игравших с первых минут, кто продолжает карьеру. Воспитанник «Баварии» – человек одного клуба. Нынешний сезон стал для атакующего полузащитника/форварда 16-м в составе мюнхенцев. На сегодняшний день Томас провёл 743 матча за «Баварию», забил 247 мячей и сделал 273 голевые передачи. Завоевал множество трофеев, включая 12 чемпионских титулов и два кубка Лиги чемпионов.

Впрочем, на днях стало известно, что летом Мюллер всё-таки уйдёт из «Баварии». Контракт с ветераном не продлят. Осталось узнать, какие планы на будущее у самого Томаса.

Ивица Олич, 45 лет

Тогда Сейчас

Экс-нападающий ЦСКА стал игроком «Баварии» в июле 2009-го и отыграл за мюнхенцев три сезона. После этого Олич выступал в Германии за «Вольфсбург», «Гамбург» и «Мюнхен 1860».

Завершил карьеру летом 2017-го. Принял решение стать тренером. Возглавлявший сборную Хорватии Златко Далич включил Ивицу в свой штаб. В марте 2021-го Олич вернулся в Россию, согласившись принять ЦСКА. Но, как вы помните, не задержался надолго. В отношениях с руководством у бывшего форварда возникли трения, поэтому летом 2021-го он покинул армейский клуб. Ивица оставался ассистентом Далича, а в июле 2024-го стал главным тренером молодёжной сборной Хорватии. Под его руководством у команды пять побед, одна ничья и три поражения в девяти матчах.

Тренер — Луи ван Гал, 73 года

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Ван Гал отработал с «Баварией» почти два сезона. В первом – выиграл Бундеслигу и дошёл до финала Лиги чемпионов. По ходу второго был отправлен в отставку в апреле 2011-го, так как результаты ухудшились. С лета 2012-го до ЧМ-2014 Луи возглавлял сборную Нидерландов, с которой взял бронзу чемпионата мира. Потом оставил национальную команду ради «Манчестер Юнайтед», где продержался два сезона. Ушёл в отставку сразу после того, как завоевал Кубок Англии в мае 2016-го.

В течение следующих пяти лет ван Гал никого не тренировал, а в августе 2021-го вернулся в сборную Нидерландов. Возглавлял её и на ЧМ-2022, несмотря на то что проходил лечение от рака простаты. Поражение в четвертьфинале от Аргентины по пенальти – его последняя на данный момент игра в качестве тренера. Луи получил должность советника в «Аяксе», а недавно появлялась информация о его возможном назначении на пост спортивного директора Федерации футбола Индонезии.

Бонус. Станкович, Тимощук и другие звёзды, оставшиеся в запасе

«Интер» vs «Бавария» Фото: Getty Images

На скамейке запасных финал Лиги чемпионов 2010 года начали ещё несколько игроков, о которых точно стоит вспомнить. Например, у победителей вышли на замену нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович и чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци. По окончании карьеры защитник попробовал себя в роли тренера в Индии, но не остался в этой профессии и ушёл в бизнес – управляет своим брендом одежды (открыл собственный магазин Space 23), занялся виноделием, инвестировал средства в другие проекты. А вот «великий и ужасный» Марио Балоттелли, до сих пор продолжающий карьеру в составе «Дженоа», так и не появился в тот вечер на поле.

У «Баварии» за полчаса до конца вышел лучший бомбардир в истории сборной Германии и чемпионатов мира Мирослав Клозе. Ныне это главный тренер «Нюрнберга» – середняка Второй Бундеслиги. А на скамейке до самого финального свистка просидел Анатолий Тимощук, входящий с 2017-го в тренерский штаб «Зенита». Многократный чемпион России. Наверняка у вас уже возник вопрос, что же в том финале делал Франк Рибери — многолетний партнёр Роббена и будущий претендент на «Золотой мяч». Француз пропускал решающий матч из-за дисквалификации. А вдруг его «Баварии» и не хватило?