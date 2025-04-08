Историческое чемпионство «Црвены Звезды»! Теперь под угрозой рекорд Станковича

«Црвена Звезда» – одна из самых доминирующих команд Европы. Даже «Зенит», «Бавария» и все остальные привычные для этого образа клубы не так круты. Недавно команда Владана Милоевича выиграла восьмой титул в чемпионате Сербии подряд и переписала очередной рекорд.

Впервые в истории сербской лиги титул был взят за семь туров до конца сезона. Но вы только посмотрите на цифры: после 30 матчей «Црвена Звезда» набрала 86 очков! Это 28 побед и всего две ничьих. «Партизан» официально перестал быть преследователем, а цифры этой команды куда скромнее – всего 63 очка после 30 туров. Дальше – и вовсе пропасть.

Всего же для «Црвены Звезды» это 36-я победа во внутреннем чемпионате. Машина доминирования.

Игроки «Црвены Звезды» Фото: crvenazvezdafk.com

Титул выиграли в том числе благодаря действующим и бывшим игрокам РПЛ. А ещё засветился россиянин

Вообще, такое преимущество над «Партизаном» не особо удивляет. Если вспомнить последние годы, то реальная борьба между клубами шла разве что в сезоне-2021/2022. Тогда второй по силе сербский клуб был максимально близок к завоеванию трофея, а финальное преимущество «Црвены Звезды» составило всего два очка. Сейчас же шансов у соперника не было изначально. Достаточно посмотреть на трансферную стоимость состава: у чемпионов она почти € 71 млн, а у «Партизана» – € 27,6 млн. Так что борьба была формальной. Хотя именно в очной встрече этих соперников была зафиксирована ничья – 3:3. Одна из двух в этом сезоне.

Интересно, что трофей в составе команды взяли несколько бывших игроков РПЛ – кубок подержат в руках экс-защитник «Зенита» Милан Родич и экс-полузащитник «Ростова» Гелор Канга. А если мы откроем заявку ещё и первой части сезона, то увидим больше знакомых лиц. Например, осень в «Црвене Звезде» провели два нынешних игрока «Зенита» – Огнен Мимович и Ванья Дркушич. Первый был основным правым защитником, потом трансфером перебрался сначала в «Фенербахче», а дальше – арендой в Петербург. Второй находился там как раз на правах аренды, играл не так много, после чего был досрочно возвращён в Россию.

Ванья Дркушич и Огнен Мимович Фото: Getty Images

Также полгода в команде провёл бывший защитник «Краснодара» Урош Спаич. Но зимой трансфером перебрался в Китай. Ещё одна интересная фамилия – Егор Пруцев – младший брат полузащитника «Спартака». Он выступает за «Црвену Звезду» с 2022 года, однако часто отбывал в аренды. В этот раз половину сезона провёл в Сербии и даже выходил на поле в матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Но так и не смог стать игроком старта и зимой вновь уехал в «Целе», где проводит остаток сезона.

То есть, даже несмотря на зимние изменения в составе, команда всё равно убедительно докатила до титула. А теперь и вовсе может установить ещё один рекорд.

Наибольшее количество очков с «Црвеной» набирал Станкович. Что для этого нужно?

Да-да, именно нынешний главный тренер «Спартака» зафиксировал для себя такой рекорд. В сезоне-2020/2021 под руководством Деяна Станковича команда выбила 108 очков, однако после 38 туров. Тогда число команд-участников лиги было больше, плюс отсутствовал плей-офф. То есть 35 побед и три ничьих. «Партизан», кстати, в том сезоне тоже был неплох, отстав в итоговой таблице на 13 очков. Удивительно, но, даже когда ты имеешь в статистике 31 победу, две ничьих и пять поражений – это совсем не гарантия титула.

Сейчас у команды Владана Милоевича есть все шансы переписать это достижение. Или как минимум повторить. Но сложность в том, что у команды теперь на один матч меньше (сократилось число участников), плюс в чемпионате появился плей-офф. Первая восьмёрка отделится от второй и сыграет по одной встрече друг с другом. Понятно, что соперники там будут чуть повыше уровнем, плюс фактор мотивации. Борьба за первые два места уже завершена, а вот за бронзу ожидается серьёзная конкуренция. И среди претендентов – почти все команды, попавшие в решающий раунд.

Для обновления рекорда команде Владана Милоевича нужно выиграть все семь оставшихся матчей. Тогда у «Црвены Звезды» будет 110 очков, что станет абсолютным рекордом лиги. И, с учётом отсутствия еврокубков и полноценных недельных циклов, есть ощущение, что команде это вполне под силу.