Теперь больше всех от арбитров в РПЛ страдает «Динамо». Таблица ошибок судей

Судьи РПЛ провели достаточно приличный отрезок — ни одной грубой ошибки в марте. Но в начале апреля всё изменилось. «Чемпионат» обновил данные в таблице ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Единственную серьёзную ошибку в туре совершил опытный Сергей Карасёв. Он работал на московском дерби ЦСКА — «Динамо». На 88-й минуте судья должен был показать красную карточку армейцу Кириллу Глебову.

Игорь Федотов

экс-арбитр РПЛ

«На 88-й минуте Карасёв был в правильной позиции, когда игрок ЦСКА на большой скорости полетел в соперника без игры в мяч и попал в опорную ногу. В этом разница с моментом Сутормина — нога была не на весу. Я бы ещё понял, если бы Карасёв дал жёлтую. Но он развёл руками. О чём они могли говорить с Сухим на VAR? Что нет додавливания? Его и не надо — скорости достаточно. В такие моменты арбитр на VAR обязан звать главного к монитору».