Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Таблица ошибок судей РПЛ после 23 туров, против кого арбитры ошибаются чаще всего: Спартак, Зенит, Краснодар, ЦСКА, Динамо

Теперь больше всех от арбитров в РПЛ страдает «Динамо». Таблица ошибок судей
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ после 23 туров
Аудио-версия:
Комментарии
На этот раз со знаком минус отметился Сергей Карасёв.

Судьи РПЛ провели достаточно приличный отрезок — ни одной грубой ошибки в марте. Но в начале апреля всё изменилось. «Чемпионат» обновил данные в таблице ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 23-м туре

Единственную серьёзную ошибку в туре совершил опытный Сергей Карасёв. Он работал на московском дерби ЦСКА — «Динамо». На 88-й минуте судья должен был показать красную карточку армейцу Кириллу Глебову.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«На 88-й минуте Карасёв был в правильной позиции, когда игрок ЦСКА на большой скорости полетел в соперника без игры в мяч и попал в опорную ногу. В этом разница с моментом Сутормина — нога была не на весу. Я бы ещё понял, если бы Карасёв дал жёлтую. Но он развёл руками. О чём они могли говорить с Сухим на VAR? Что нет додавливания? Его и не надо — скорости достаточно. В такие моменты арбитр на VAR обязан звать главного к монитору».

Разбор судейства в остальных матчах тура:
«Объяснить работу Карасёва в дерби просто невозможно». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Объяснить работу Карасёва в дерби просто невозможно». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 23 туров РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М30-3
«Крылья Советов»31-2
«Акрон»20-2
«Оренбург»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Химки»10-1
«Ахмат»220
«Ростов»220
«Рубин»000
ЦСКА01+1
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Факел»02+2
«Пари НН»03+3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android