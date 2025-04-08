Теперь больше всех от арбитров в РПЛ страдает «Динамо». Таблица ошибок судей

Судьи РПЛ провели достаточно приличный отрезок — ни одной грубой ошибки в марте. Но в начале апреля всё изменилось. «Чемпионат» обновил данные в таблице ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 14-го тура.
- Таблица ошибок судей после 15-го тура.
- Таблица ошибок судей после 16-го тура.
- Таблица ошибок судей после 17-го тура.
- Таблица ошибок судей после 18-го тура (была актуальной до 23-го тура).
Ошибки судей в 23-м туре
Единственную серьёзную ошибку в туре совершил опытный Сергей Карасёв. Он работал на московском дерби ЦСКА — «Динамо». На 88-й минуте судья должен был показать красную карточку армейцу Кириллу Глебову.
«На 88-й минуте Карасёв был в правильной позиции, когда игрок ЦСКА на большой скорости полетел в соперника без игры в мяч и попал в опорную ногу. В этом разница с моментом Сутормина — нога была не на весу. Я бы ещё понял, если бы Карасёв дал жёлтую. Но он развёл руками. О чём они могли говорить с Сухим на VAR? Что нет додавливания? Его и не надо — скорости достаточно. В такие моменты арбитр на VAR обязан звать главного к монитору».
Таблица ошибок судей после 23 туров РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|3
|0
|-3
|«Крылья Советов»
|3
|1
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|2
|2
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|1
|+1
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|3
|+3