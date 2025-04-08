«В 15 он играл как 30-летняя звезда». Почему Эдегор так и не стал своим в «Реале»?

Мартин Эдегор – ключевой футболист «Арсенала». Без норвежца тяжело представить команду Микеля Артеты. Впереди у лондонцев два матча в четвертьфинале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». И если бы история повернулась чуть иначе, то Эдегор мог сыграть за испанцев против «Арсенала». Однако в Мадриде перспективный полузащитник так и не получил шанс.

За Эдегором бегала вся Европа. Перес выиграл гонку за норвежца с помощью Зидана и сумасшедших условий

В 2009 году Эдегор оказался в системе «Стрёмсгодсета». Там же он провёл первый сезон (2014/2015) на взрослом уровне. И моментально привлёк внимание топ-клубов Европы. «Я помню предсезонную подготовку, когда ему было 15 лет, он был с нами в Марбелье и играл с венгерской командой. Мартин вышел на позиции опорника и полностью доминировал. Я помню, как тренеры и игроки говорили: «То, что мы только что пережили, никогда больше не повторится в нашей жизни. В 15 лет он играл как 30-летняя суперзвезда», – рассказывал исполнительный директор клуба Магне Джордан Нильсен.

Магне Джордан Нильсен исполнительный директор «Стрёмсгодсета» «У нас было 63 электронных письма от иностранных клубов. «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал», некоторые итальянские команды — все топы хотели Эдегора. Но больше всего впечатляли не его техника, а способность Мартина и его семьи оставаться с холодной головой. Он попадал на первые полосы каждый день, СМИ были у них дома, стучали в дверь — все хотели кусочек Эдегора. Он же просто оставался спокойным и сосредоточился, чтобы стать лучшим игроком».

Самым проворным, естественно, оказался «Реал». «Арсеналу» не помогло общение Арсена Венгера с Эдегором, «МЮ» оказался неинтересен даже после беседы с Луи ван Галом, а путешествие Мартина по Каталонии не заставило перебраться в «Барселону». Зато хитрый Флорентино Перес придумал целую стратегию, чтобы заманить юного норвежца.

«Реал» отправил частный самолёт за семьёй Эдегора, чтобы доставить её на переговоры в Мадрид. Перес уже ожидал всех на «Сантьяго Бернабеу». А когда Мартин и его родители прибыли, то к беседе присоединился тогдашний тренер «Кастильи» Зинедин Зидан. Он пообещал игроку участвовать в его развитии. А Перес заверил отца Мартина, что предоставит тому работу в команде «Реала» U11 с зарплатой около € 1 млн в год! Ещё: «Стрёмсгодсет» получил за своего воспитанника € 4 млн. А 15-летний норвежец в «Реале» – зарплату в размере € 2,25 млн в год. Позже сам Эдегор объяснил, что выбрал Мадрид из-за наличия второй команды, в которой он мог продолжать развитие. «Реал» пообещал, что Мартин будут тренироваться с основным составом, а играть – за «Кастилью».

Эдегор уже в 16 лет тренировался с Роналду. Но путь в основу оказался закрыт

Повышенное внимание к Эдегору началось с его первого дня в клубе – 22 января 2015 года. Но 16-летний подросток оказался не готов к такому давлению. Уже на первой пресс-конференции Мартин выглядел испуганным. Он стеснялся говорить даже на родном норвежском языке, а позже признался, что «мечтал бы переодеться в тот момент, чтобы не выглядеть как школьник».

Затем для Эдегора стартовала уже футбольная история в «Реале». Мартин тренировался рядом с Криштиану Роналду, Серхио Рамосом и Лукой Модричем, выступая при этом за «Кастилью». В феврале 2015 года он дебютировал во второй команде в Сегунде Б и забил первый гол, а чуть позже его даже включили в заявку основы на плей-офф Лиги чемпионов.

Однако Эдегор не преуспевал нигде: из-за недостатка тренировок с партнёрами по «Кастилье» он выпадал из игры. А в основе у подростка не было ни единого шанса выиграть конкуренцию у Модрича, Каземиро, Тони Крооса, Иско, Хамеса и Сами Хедиры. Тренерский штаб пытался убедить семью Эдегора чаще работать со второй командой, но получал отказ.

К апрелю «Кастилья» под руководством Зинедина Зидана потерпела четыре поражения подряд, Мартин потерял место в основе, а с первой командой тренировался всё реже. Чтобы вернуть уверенность молодому таланту, Перес убедил тренера основы Карло Анчелотти включить его в заявку на встречи Примеры. «Президент решил, что Эдегор сыграет три матча за первую команду в качестве мероприятия по организации общественного мнения. Он мог быть лучшим игроком в мире, но мне было всё равно, потому что он не был тем футболистом, которого я просил. Этот трансфер был совершён для пиара», — позже рассказывал Анчелотти в своей автобиографии.

И всё же итальянец позволил Эдегору дебютировать за основу. Норвежец вышел на поле 23 мая 2015 года в последнем матче сезона-2014/2015 с «Хетафе» (7:3). Мартин появился на поле под номером 41, заменив Криштиану Роналду. Норвежец стал самым молодым игроком в истории «Реала», дебютировавшим в чемпионате Испании. На тот момент возраст полузащитника составил 16 лет 156 дней.

Бенитес также не видел Эдегора в основе. Началась эра аренд

Следующий сезон Эдегор также проводил в «Кастилье». Он постепенно адаптировался к Испании, стал одним из лидеров второй команды и помог ей выиграть свою группу в Сегунде Б. Но новый тренер «Реала» Рафаэль Бенитес не сильно рассчитывал на Эдегора в основе. Из молодёжи он чаще обращал внимание на Борху Майораля и Маркоса Льоренте. Хотя 30 ноября 2016 года Мартин всё же дебютировал в старте «Реала» — спустя 679 дней после подписания контракта. Он отыграл все 90 минут во встрече Кубка Испании с «Культураль Леонеса» (6:1). Однако уже в следующем раунде остался вне заявки. Marca сообщила, что Мартин попросил отпустить его в аренду.

У Эдегора началась богатая история переездов: он съездил в нидерландские «Херенвен» (2017/2018) и «Витесс» (2018/2019), а затем оказался в «Реале Сосьедад» (2019/2020). Первая поездка в Нидерланды оказалась не совсем успешной. А в «Витессе» Мартин расцвёл. Помог ему в этом Леонид Слуцкий, тренировавший клуб в то время.

Леонид Слуцкий бывший главный тренер «Витесса» «Эдегор очень силён психологически, обладает большой уверенностью в себе и может стабильно играть долгое время. Он заботится о себе, правильно питается и гиперпрофессионален. Почти как робот. У Мартина один из самых высоких уровней профессионализма, который я когда-либо видел».

По окончании сезона-2019/2020 Эдегор убедил Зинедина Зидана (возглавлял тогда основу), что необходим «Реалу». Мартин провёл топовый год в «Сосьедаде»: клуб завоевал Кубок Испании, а норвежец совершил 16 (7+9) голевых действий. Однако в Мадриде Эдегор так и не закрепился: в первой части сезона-2020/2021 провёл лишь девять матчей.

Почему Эдегор не заиграл в «Реале»?

Молодой футболист в системе «Реала» обязан быть сильнейшим здесь и сейчас, чтобы выиграть конкуренцию у основных игроков. Иначе занять место в старте сложно. Да, Эдегор – большой талант. Но тогда он ещё не находился на пике, при этом конкурировал с Модричем, Кроосом, Иско, Асенсио, Себальосом и Вальверде. Тяжело получить игровое время в такой компании. А шансы для Мартина на поле прилетали не так часто. В итоге Эдегор оказался для «Реала» скорее PR-акцией. Логичным решением стало расставание. Зимой 2021 года его отдали в аренду «Арсеналу», а летом лондонцы выкупили норвежца за € 35 млн.

В марте 2021-го Мартин признался, что переход в «Реал» в 16 лет оказался странным решением: «Честно говоря, это было немного безумно… В то время я этого не понимал, потому что был очень молод. Но когда за тобой гонится мадридский «Реал», всегда есть большое желание. Мои ожидания от себя выше, чем у кого-либо другого». Однако через пару лет норвежец всё же признал важность мадридского этапа карьеры.

Мартин Эдегор полузащитник «Арсенала» «Моё время в Мадриде оказалось хорошим. Это позитивный этап. Я научился быть взрослым, но мне нужно было играть больше. Доволен решением уйти и тем, где оказался в итоге. Если бы не перешёл в «Реал», то не достиг бы того уровня, на котором нахожусь сегодня. Это самый большой клуб в мире, и давление там тоже велико».

Вместе с «Реалом» Эдегор так и не выиграл Лигу чемпионов, хотя за время нахождения в системе клуб взял трофей трижды (2016, 2017, 2018). Зато теперь Мартин ведёт «Арсенал» к исторической победе в турнире. А ещё есть шанс огорчить Карло Анчелотти, не видевшего норвежца в «Реале».