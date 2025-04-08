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Полузащитник Арсенала Мартин Эдегор, трансфер в Реал в 2015-м, условия, почему не заиграл, аренды, Зидан, Анчелотти

«В 15 он играл как 30-летняя звезда». Почему Эдегор так и не стал своим в «Реале»?

Никита Паглазов
Автор:
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Почему Эдегор так и не стал своим в «Реале»?
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Хотя Мартин уже в 16 лет тренировался в первой команде с Роналду. А ради трансфера норвежца подключили Зидана.

Мартин Эдегор – ключевой футболист «Арсенала». Без норвежца тяжело представить команду Микеля Артеты. Впереди у лондонцев два матча в четвертьфинале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». И если бы история повернулась чуть иначе, то Эдегор мог сыграть за испанцев против «Арсенала». Однако в Мадриде перспективный полузащитник так и не получил шанс.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
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П2

За Эдегором бегала вся Европа. Перес выиграл гонку за норвежца с помощью Зидана и сумасшедших условий

В 2009 году Эдегор оказался в системе «Стрёмсгодсета». Там же он провёл первый сезон (2014/2015) на взрослом уровне. И моментально привлёк внимание топ-клубов Европы. «Я помню предсезонную подготовку, когда ему было 15 лет, он был с нами в Марбелье и играл с венгерской командой. Мартин вышел на позиции опорника и полностью доминировал. Я помню, как тренеры и игроки говорили: «То, что мы только что пережили, никогда больше не повторится в нашей жизни. В 15 лет он играл как 30-летняя суперзвезда», – рассказывал исполнительный директор клуба Магне Джордан Нильсен.

Магне Джордан Нильсен
Магне Джордан Нильсен
исполнительный директор «Стрёмсгодсета»

«У нас было 63 электронных письма от иностранных клубов. «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал», некоторые итальянские команды — все топы хотели Эдегора. Но больше всего впечатляли не его техника, а способность Мартина и его семьи оставаться с холодной головой. Он попадал на первые полосы каждый день, СМИ были у них дома, стучали в дверь — все хотели кусочек Эдегора. Он же просто оставался спокойным и сосредоточился, чтобы стать лучшим игроком».

Самым проворным, естественно, оказался «Реал». «Арсеналу» не помогло общение Арсена Венгера с Эдегором, «МЮ» оказался неинтересен даже после беседы с Луи ван Галом, а путешествие Мартина по Каталонии не заставило перебраться в «Барселону». Зато хитрый Флорентино Перес придумал целую стратегию, чтобы заманить юного норвежца.

«Реал» отправил частный самолёт за семьёй Эдегора, чтобы доставить её на переговоры в Мадрид. Перес уже ожидал всех на «Сантьяго Бернабеу». А когда Мартин и его родители прибыли, то к беседе присоединился тогдашний тренер «Кастильи» Зинедин Зидан. Он пообещал игроку участвовать в его развитии. А Перес заверил отца Мартина, что предоставит тому работу в команде «Реала» U11 с зарплатой около € 1 млн в год! Ещё: «Стрёмсгодсет» получил за своего воспитанника € 4 млн. А 15-летний норвежец в «Реале» – зарплату в размере € 2,25 млн в год. Позже сам Эдегор объяснил, что выбрал Мадрид из-за наличия второй команды, в которой он мог продолжать развитие. «Реал» пообещал, что Мартин будут тренироваться с основным составом, а играть – за «Кастилью».

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Эдегор уже в 16 лет тренировался с Роналду. Но путь в основу оказался закрыт

Повышенное внимание к Эдегору началось с его первого дня в клубе – 22 января 2015 года. Но 16-летний подросток оказался не готов к такому давлению. Уже на первой пресс-конференции Мартин выглядел испуганным. Он стеснялся говорить даже на родном норвежском языке, а позже признался, что «мечтал бы переодеться в тот момент, чтобы не выглядеть как школьник».

Мартин Эдегор

Затем для Эдегора стартовала уже футбольная история в «Реале». Мартин тренировался рядом с Криштиану Роналду, Серхио Рамосом и Лукой Модричем, выступая при этом за «Кастилью». В феврале 2015 года он дебютировал во второй команде в Сегунде Б и забил первый гол, а чуть позже его даже включили в заявку основы на плей-офф Лиги чемпионов.

Однако Эдегор не преуспевал нигде: из-за недостатка тренировок с партнёрами по «Кастилье» он выпадал из игры. А в основе у подростка не было ни единого шанса выиграть конкуренцию у Модрича, Каземиро, Тони Крооса, Иско, Хамеса и Сами Хедиры. Тренерский штаб пытался убедить семью Эдегора чаще работать со второй командой, но получал отказ.

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К апрелю «Кастилья» под руководством Зинедина Зидана потерпела четыре поражения подряд, Мартин потерял место в основе, а с первой командой тренировался всё реже. Чтобы вернуть уверенность молодому таланту, Перес убедил тренера основы Карло Анчелотти включить его в заявку на встречи Примеры. «Президент решил, что Эдегор сыграет три матча за первую команду в качестве мероприятия по организации общественного мнения. Он мог быть лучшим игроком в мире, но мне было всё равно, потому что он не был тем футболистом, которого я просил. Этот трансфер был совершён для пиара», — позже рассказывал Анчелотти в своей автобиографии.

И всё же итальянец позволил Эдегору дебютировать за основу. Норвежец вышел на поле 23 мая 2015 года в последнем матче сезона-2014/2015 с «Хетафе» (7:3). Мартин появился на поле под номером 41, заменив Криштиану Роналду. Норвежец стал самым молодым игроком в истории «Реала», дебютировавшим в чемпионате Испании. На тот момент возраст полузащитника составил 16 лет 156 дней.

Криштиану Роналду и Мартин Эдегор

Бенитес также не видел Эдегора в основе. Началась эра аренд

Следующий сезон Эдегор также проводил в «Кастилье». Он постепенно адаптировался к Испании, стал одним из лидеров второй команды и помог ей выиграть свою группу в Сегунде Б. Но новый тренер «Реала» Рафаэль Бенитес не сильно рассчитывал на Эдегора в основе. Из молодёжи он чаще обращал внимание на Борху Майораля и Маркоса Льоренте. Хотя 30 ноября 2016 года Мартин всё же дебютировал в старте «Реала» — спустя 679 дней после подписания контракта. Он отыграл все 90 минут во встрече Кубка Испании с «Культураль Леонеса» (6:1). Однако уже в следующем раунде остался вне заявки. Marca сообщила, что Мартин попросил отпустить его в аренду.

У Эдегора началась богатая история переездов: он съездил в нидерландские «Херенвен» (2017/2018) и «Витесс» (2018/2019), а затем оказался в «Реале Сосьедад» (2019/2020). Первая поездка в Нидерланды оказалась не совсем успешной. А в «Витессе» Мартин расцвёл. Помог ему в этом Леонид Слуцкий, тренировавший клуб в то время.

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
бывший главный тренер «Витесса»

«Эдегор очень силён психологически, обладает большой уверенностью в себе и может стабильно играть долгое время. Он заботится о себе, правильно питается и гиперпрофессионален. Почти как робот. У Мартина один из самых высоких уровней профессионализма, который я когда-либо видел».

По окончании сезона-2019/2020 Эдегор убедил Зинедина Зидана (возглавлял тогда основу), что необходим «Реалу». Мартин провёл топовый год в «Сосьедаде»: клуб завоевал Кубок Испании, а норвежец совершил 16 (7+9) голевых действий. Однако в Мадриде Эдегор так и не закрепился: в первой части сезона-2020/2021 провёл лишь девять матчей.

Почему Эдегор не заиграл в «Реале»?

Молодой футболист в системе «Реала» обязан быть сильнейшим здесь и сейчас, чтобы выиграть конкуренцию у основных игроков. Иначе занять место в старте сложно. Да, Эдегор – большой талант. Но тогда он ещё не находился на пике, при этом конкурировал с Модричем, Кроосом, Иско, Асенсио, Себальосом и Вальверде. Тяжело получить игровое время в такой компании. А шансы для Мартина на поле прилетали не так часто. В итоге Эдегор оказался для «Реала» скорее PR-акцией. Логичным решением стало расставание. Зимой 2021 года его отдали в аренду «Арсеналу», а летом лондонцы выкупили норвежца за € 35 млн.

Мартин Эдегор

В марте 2021-го Мартин признался, что переход в «Реал» в 16 лет оказался странным решением: «Честно говоря, это было немного безумно… В то время я этого не понимал, потому что был очень молод. Но когда за тобой гонится мадридский «Реал», всегда есть большое желание. Мои ожидания от себя выше, чем у кого-либо другого». Однако через пару лет норвежец всё же признал важность мадридского этапа карьеры.

Мартин Эдегор
Мартин Эдегор
полузащитник «Арсенала»

«Моё время в Мадриде оказалось хорошим. Это позитивный этап. Я научился быть взрослым, но мне нужно было играть больше. Доволен решением уйти и тем, где оказался в итоге. Если бы не перешёл в «Реал», то не достиг бы того уровня, на котором нахожусь сегодня. Это самый большой клуб в мире, и давление там тоже велико».

Вместе с «Реалом» Эдегор так и не выиграл Лигу чемпионов, хотя за время нахождения в системе клуб взял трофей трижды (2016, 2017, 2018). Зато теперь Мартин ведёт «Арсенал» к исторической победе в турнире. А ещё есть шанс огорчить Карло Анчелотти, не видевшего норвежца в «Реале».

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