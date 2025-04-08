Рассказал «Чемпионату», почему не любит VAR, вспомнил, как брал Аленичева на руки, и узнал о Лисаковиче.

«Сейчас уже не футбол, а другой вид спорта». Легендарный Тотти — в Москве

В Москву приехал Франческо Тотти! Легендарный футболист, всю карьеру проведший в «Роме», вместе с которой выигрывал чемпионат и Кубок Италии, а ещё со сборной Италии побеждавший на чемпионате мира в 2006 году.

Тотти уже бывал в России, а на этот раз приехал для участия в Премии РБ, которая запланирована на сегодня, 8 апреля. График итальянца оказался расписан буквально по минутам. Само собой, к такому человеку у нас было много вопросов, но пришлось уложиться в отведённые 15 минут.

«Почему не ушёл из «Ромы» в «Реал»? Любовь победила»

– У вас сегодня минимум шесть интервью. Страшно представить, сколько получается за год.

– Честно, даже не представляю. Иногда бывает и 10 штук в день, хотя обычно лишь одно-два в неделю, не больше. При этом вопросы часто повторяются.

– Вот вещь, о которой вас раньше не спрашивали. Бывший игрок «Рубина» Виталий Лисакович однажды отметил гол, повторив ваше знаменитое празднование и сделав селфи на телефон. Затем его команда пропустила дважды и по итогам матча вылетела из Российской Премьер-Лиги, а футболиста критиковали. Насколько важно для особенных празднований находить подходящий момент?

– Когда ты забиваешь, то отмечаешь так, как считаешь нужным. И когда я делал селфи, и в случае, когда его команда вылетела, мы не могли знать, как закончится игра, празднуя гол.

Селфи Тотти Селфи Лисаковича

– Тотти, Мальдини, Пуйоль, Каррагер, Гиггз, Скоулз… Сейчас футболисты всё реже проводят всю карьеру в одной команде.

– Грустно, что нет таких игроков. Это ведь были большие футболисты. Даже великие. Увы, сейчас очень-очень мало таких.

– Стало тяжелее всю жизнь провести в одной команде?

– Да, раньше были другие времена. Мне кажется, было больше любви по отношению к своей команде.

– За время вашей карьеры кто активнее всего хотел вас переманить из «Ромы»?

– Мадридский «Реал» в 2004-м, но как раз любовь победила.

– Кто-то из современных футболистов вам напоминает вас?

– Нет таких. Увы, никто.

«Тоти? Из четырёх букв? Не слышал о нём»

– Как думаете, почему у сборной Италии такие проблемы с попаданием на чемпионаты мира?

– Да, уже два турнира пропустили. Значит нужно делать что-то большее. Италия не может себе позволить пропускать чемпионаты мира.

– А есть такое, что уровень команды упал?

– По сравнению с тем, что было раньше – да. Хотя хорошие игроки есть и сейчас. Италия – это всегда Италия.

– Хотел бы показать вам одну фотографию на планшете. Помните, как вы взяли на руки Аленичева?

– Конечно. Это был матч «Рома» – «Фиорентина». Мы уступали – 0:1, потом Аленичев сравнял счёт, а я забил победный в компенсированное время. Почему взял Дмитрия? Так он же маленький (улыбается). Вообще же, запомнил его прекрасным и скромным человеком. И футболист тоже феноменальный – исполнял и правой ногой, и левой.

Франческо Тотти и Дмитрий Аленичев (на руках) Фото: asroma.com

– У Алексея Миранчука в чемпионате Италии не всё сложилось. Как считаете, почему он не стал основным в «Аталанте»?

– У каждого футболиста есть своя ответственность в таких вещах. Возможно, меняя город, меняя страну, тяжелее найти себя. При этом он остаётся хорошим игроком.

– Показалось, что у Миранчука не сложилась «химия» с главным тренером.

– В этом плане как раз и тяжело, когда другой язык и другая культура. Особенно молодым непросто.

– Итальянский тренер Массимо Каррера в России имеет статус практически легенды…

– Легенды?

– Он выиграл со «Спартаком» чемпионство, которого ждали 16 лет. Но в Италии об этом тренере особо не говорят?

– Если ты выигрываешь, тем более титул, то, естественно, получаешь такой статус. Это нормально.

– Сейчас в английском «Вулверхэмптоне» есть футболист Тоти. Знаете о нём?

– Нет. Как его имя? Из четырёх букв? Не слышал о нём.

Тоти Фото: Jack Thomas/Getty Images

«Сейчас мало техничных футболистов»

– Как воспринимаете современный футбол и все новшества?

– Игра очень изменилась. Раньше упор был на технику, а теперь – на физическую подготовку. И это я говорю не только про итальянский футбол, а вообще про мировой. Раньше тактика базировалась на мастерстве футболистов, а сейчас мало техничных игроков.

– Технологий в футболе стало больше…

– Да, к сожалению.

– Почему так говорите?

– Футбол – это не про технологии, а про шоу, удовольствие, эмоции.

– Если говорить про VAR, то он убрал минимум половину судейских ошибок. Это того не стоит?

– Без VAR было лучше. Другой темп. Было здорово, когда всё происходило в реальном времени. Сейчас же можно потерять 5-10 минут. Это уже не футбол, а другой вид спорта. Я бы лучше вернул старые времена. Тот футбол было интереснее смотреть.