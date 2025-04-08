Вы зря считаете «Реал» фаворитом в матчах с «Арсеналом» в ЛЧ

Так сложилось, что «Арсенал» и «Реал», два больших клуба, пересекались в Лиге чемпионов только однажды. Это был 2006 год, 1/8 финала. Тьерри Анри забил великий гол на «Сантьяго Бернабеу», и лондонцы выиграли 1:0 по сумме двух матчей.

В том сезоне «Арсенал» дошёл до финала ЛЧ, где уступил «Барселоне» (1:2). С того момента команда ни разу не забиралась так высоко. В какой-то период «канониры» и вовсе не играли в Лиге чемпионов, это было не так давно. А «Реал» после 2006 года, напротив, вернул себе статус короля чемпионской лиги и поставил ещё несколько «ушастых» кубков у себя в музее.

Теперь «Арсенал» и «Реал» встречаются в четвертьфинале. Опыт и победные традиции целиком и полностью на стороне «Мадрида». Плюс у «Арсенала» есть проблемы с составом: выбыл основной центральный защитник Габриэл Магальянс, не будет ни Кая Хаверца, ни Габриэла Жезуса. Да и в принципе к игре команды Микеля Артеты в этом сезоне частенько возникают вопросы.

Но не спешите записывать «Реал» в фавориты! Бесспорно, мадридцы сильны. Однако и у них перед первым матчем с «Арсеналом» есть целый ряд заметных проблем.

Вратарский вопрос

В матче с «Валенсией» в минувшие выходные в воротах «Реала» дебютировал 19-летний Фран Гонсалес. Он пропустил два мяча, «Мадрид» сенсационно проиграл. Но винить молодого голкипера не в чем. В эпизодах, когда забивала «Валенсия», не спасли бы ни Тибо Куртуа, ни Андрей Лунин – даже если бы защищали ворота вдвоём.

У Куртуа травма. За последний месяц он провёл всего один матч – с «Вильярреалом» 15 марта. До игры с «Валенсией» его подменял Лунин – и подменял не всегда удачно. Андрею, в частности, не удался ответный полуфинал Кубка с «Реалом Сосьедад». Он пропустил четыре мяча и особенно неудачно сыграл в моменте с последним голом, когда ошибся на выходе. Мадридцам пришлось потеть в дополнительное время.

Лунин был в заявке на матч с «Валенсией», но на поле не вышел – травма. Накануне игры с «Арсеналом» испанские СМИ сообщали, что Карло Анчелотти не уверен, кого из голкиперов выпускать. Дескать, всё будет зависеть от состояния Куртуа. Если Тибо будет готов, сыграет он. Если нет – выйдет Лунин.

Куртуа вместе с Анчелотти пришёл на предматчевую пресс-конференцию. Чаще всего туда приходят футболисты, которые выходят в старте. Если так, то в воротах «Реала» будет основной голкипер. Однако в какой он форме – вопрос. Последнее, что нужно «Мадриду» в четвертьфинале ЛЧ – это ненадёжный, не до конца готовый вратарь.

Что будет сзади?

Орельена Тчуамени не раз критиковали за игру в центре обороны. Это не родная для него позиция, и были моменты, когда это сказывалось. В частности первая часть нынешнего сезона французу не удалась. В том числе по этой причине Анчелотти дал шанс Раулю Асенсио, и тот с блеском им воспользовался.

В 2025-м Тчуамени сильно прибавил. Он не пропустил ни одного важного матча. Анчелотти выпускал его и в опорной зоне, и в центре защиты. И на обеих позициях француз выглядел здорово. Во второй части сезона Тчуамени и Антонио Рюдигер – это основная связка в центре обороны «Реала».

С «Арсеналом» француз не сыграет из-за перебора карточек. Он мог бы пригодиться и в середине поля. Но, кажется, для центра защиты это более серьёзная потеря. Асенсио никуда не делся, наверняка в паре с Рюдигером выйдет именно он. Рауль хорош и для дебютанта проводит отличный сезон. Однако уж больно хорош был Тчуамени в последних матчах.

Он вышел на пик формы – и тут эта дисквалификация. Обидно за игрока, который пропустит важный матч. И тревожно за «Реал». Команда и так не отличается бетонной обороной, даже с Тчуамени на поле. А что будет без него, да ещё и когда напротив Мартин Эдегор, Букайо Сака, Леандро Троссард и прочие Нванери с Мартинелли – очень интересно посмотреть.

Бойся углового!

«Реал» – короли Лиги чемпионов. А «Арсенал» в последние сезоны – короли стандартов. Особенно – угловых. Они у лондонцев абсолютно смертоносны. Болельщики и журналисты пускай и шутя, но при этом совершенно справедливо предлагают номинировать тренера «Арсенала» по стандартам Николя Жовера на приз лучшему тренеру года.

У «Реала» и близко нет бетонной обороны. В том числе это касается действий на стандартах. Начиная с 1 марта «Мадрид» пропустил после подач со штрафных и угловых от «Бетиса», «Вильярреала», «Сосьедада» и «Валенсии». Причём в последнем матче с «Валенсией» с угловых мог пропустить не один мяч, а два. У защитника «летучих мышей» Муктара Дьякаби было два отличных шанса: в первом случае он забил, во втором – промахнулся.

«Реал» нельзя назвать низкорослой командой. Там и Рюдигер, и Джуд Беллингем, и Асенсио. Феде Вальверде не такой гигант, но потолкаться на стандарте у своих ворот очень даже способен. Однако у «Арсенала» – Вильям Салиба, Якуб Кивёр (скорее всего, выйдет вместо Габриэла), Микель Мерино, Деклан Райс, Юрриен Тимбер. Плюс Сака с его радиоуправляемой подачей. Это страшный микс для любого соперника.

Не будет Габриэла, и для «Арсенала» это гигантская потеря и в обороне, и в атаке. Бразилец – самый опасный на стандартах. С момента его перехода в «Арсенал» ни один защитник в АПЛ не забил так много. Но и без Габриэла лондонцам есть кем угрожать на штрафных и угловых.

Новый кризис Винисиуса

Кажется, Винисиус переживает очередную волну экзистенциального (или как его правильно назвать?) кризиса. Он не забил два важных пенальти подряд – «Атлетико» в Лиге чемпионов и «Валенсии» в Ла Лиге. Теперь бразилец, судя по всему, ещё и должен денег Георгию Мамардашвили. А пенальти, видимо, бить не должен. В испанских медиа появилась информация, что после матча с «Валенсией» Карло Анчелотти назначил штатным пенальтистом Килиана Мбаппе.

Вини снова не слишком удачно съездил в сборную. Он оформил 1+1 в победном матче с Колумбией, однако дальше были 1:4 от Аргентины. Больше всех после той игры досталось, конечно, Рафинье. Но всё равно вряд ли Винисиус получил большое удовольствие от выступлений за сборную. Бразилия переживает затяжной кризис, и у Вини совсем не получается проявить себя в национальной команде.

Наконец, в «Реале» прямо сейчас он не главная прима. На проектную мощность вышел Мбаппе, и в последних матчах именно француз – главное лицо в мадридской атаке. И дело не только в голах. Килиан в принципе оказывает на игру команды более серьёзное влияние, чем Винисиус.

На публике бразилец старается соблюдать политес. Он говорит о команде, о том, какие у них с Мбаппе прекрасные отношения. Однако в глубине души нынешнее положение дел вряд ли устраивает Вини. Команда командой, но ему важно быть первым – везде и во всём. Такова его природа, он маньяк в плане побед и достижений, абсолютный максималист.

Вы скажете – эгоизм. Да, конечно. Куда же без него? Однако из эгоизма Винисиуса во многом проистекают его успехи. Наши недостатки – это продолжение достоинств. И наоборот.

Во встрече с «Арсеналом» Винисиус может собрать волю и накопившийся негатив в кулак и выдать матч жизни. Он уже не раз так делал, он это умеет. Но точно так же он может скукситься и вместо футбола бросить все силы на гнев, вскидывания руки и споры с судьёй. «Арсенал» – очень циничная команда. И способна играть жёстко. А Винисиус очень этого не любит. Нет сомнений, что футболисты «Арсенала» будут стараться вывести бразильца из себя.

Вини может в одиночку сделать игру. А может – точно так же её уничтожить. И никогда нельзя знать заранее, кто в его голове окажется сильнее – ангел или демон.

Как закрыть Саку?

У врачей «Арсенала» была суперответственная задача – подготовить Саку к матчам с «Реалом». У него была довольно серьёзная травма, он не выходил на поле с декабря. Но врачи справились. Аккурат к матчам с мадридцами Сака вернулся. Он вышел на замену против «Фулхэма» и сразу забил. Затем его на тайм выпустили в игре с «Эвертоном». И теперь – «Мадрид».

Букайо наверняка не в оптимальной форме. Однако даже в таком состоянии Сака очень опасен. Он лидер «Арсенала». Сам факт его наличия на поле даёт +100 к уверенности всей команде. Плюс Букайо – великолепный подающий. Его навесы – важнейший элемент страшных стандартов «Арсенала».

У «Реала» не сыграет Ферлан Менди. Кто тогда будет действовать против Саки? Основной вариант – Фран Гарсия. Он очень быстр, в противостоянии с Букайо это важно. Но Фран частенько увлекается атакой и не всегда успевает назад. А вот этого в рубке с оппонентом лучше не допускать.

Можно выпустить на левый фланг обороны Эдуарду Камавинга. У него есть опыт игры на этой позиции. Как персональщик он проявлял себя здорово. Однако есть важный нюанс: Камавинга нередко выходил слева в обороне в позапрошлом сезоне. С тех пор Анчелотти почти не использовал его на этой позиции. А четвертьфинал ЛЧ – всё же не лучшее время, чтобы по новой привыкать к не совсем привычному амплуа.

Плюс, если Камавинга всё же выйдет слева, он, что логично, не сможет сыграть в центре поля. Соответственно, у «Реала» там минус игрок. Нет Дани Себальоса, Тчуамени дисквалифицирован, Луке Модричу, как бы гениален он ни был, почти 40. А ещё, возможно, на правый фланг обороны отправят Вальверде. Если так, в центре поля ещё минус игрок. Так что большой вопрос, где Камавинга с «Арсеналом» нужен больше – слева в защите или в середине поля.

Есть ещё один вариант, о нём пишут испанские СМИ. Анчелотти якобы может выпустить левым защитником Давида Алабу. Но тут как с Камавинга: Алаба давно стабильно не играет слева. В Мадриде он окончательно переквалифицировался в центрального защитника.

Да, в матче с «Валенсией» австрийца в концовке выпустили на левый фланг обороны. Однако в первую очередь потому, что он отлично пасует левой ногой. То есть эта замена была в атаку, а не в оборону. И, кстати, в обороне Давид как раз не справился. Он с самой лучшей точки наблюдал за тем, как «Валенсия» забивала второй мяч.

Кроме того, видно, что австриец только набирает форму после очень длительного восстановления. Он пропустил год и вернулся только в январе 2025-го. Анчелотти постепенно даёт ему игровую практику. Алаба потихоньку добавляет, но ошибок у него пока предостаточно. И выпускать его под Саку (даром что Букайо тоже после травмы) в четвертьфинале ЛЧ – идея очень рискованная.