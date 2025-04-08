Топ-матчи среды: «Барса» — «Боруссия», Рублёв и Медведев — в Монте-Карло, «Зенит» — в ЕЛ

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Посмотреть все события 9 апреля в Матч-центре
- 🏒2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 7) — Гаэль Монфис (Франция), Монте-Карло, второй круг
- 🎾 16:30*: Даниил Медведев (Россия, 9) — Александр Мюллер (Франция), Монте-Карло, второй круг
- 🏐 19:00: «Ленинградка» — «Заречье-Одинцово», Суперлига (ж), серия за третье место, второй матч
- 🏀 19:00: «Зенит» — «Парма», регулярный чемпионат Единой лиги
- ⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Астон Вилла», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
- ⚽️ 22:00: «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
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Время в материале указано по Москве.
🏒2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сможет ли «Питтсбург» взять реванш?
«Пингвины» и «ястребы» всего день назад встретились на льду последних, и тогда сильнее оказались как раз таки представители «Блэкхоукс». Дубль в том матче оформил российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев, который сначала стал автором победной шайбы, а потом и закрепил успех своей команды, поразив пустые ворота. По какому сценарию пойдёт предстоящая игра?
🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «Флорида» потерпит шестое поражение подряд?
«Пантеры» неожиданно слабо проводят концовку регулярного чемпионата – действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели уже пять поражений подряд и теперь рискуют опуститься в зону уайлд-кард. «Помочь» им в этом могут лидеры Атлантического дивизиона из «Торонто», которые меньше недели назад уже обыгрывали «Флориду» на своей площадке. А как закончится их встреча на этот раз?
🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: кто кому помешает достичь целей?
«Бостон Селтикс» продолжает борьбу за первую строчку на Востоке, отставая от «Кливленда» на четыре очка. «Нью-Йорк Никс» всеми силами пытается удержать третье место, а команде на пятки наступает «Индиана». Каждый под конец регулярки решает свои задачи, но уступать не хочет никто. «Кельты» в этом сезоне безупречно играют с «Никс» — три победы. Сумеют ли они добыть четвёртую?
🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: лидер Запада поквитается за разгром?
Немногие верили в «Лос-Анджелес Лейкерс» во встрече с лидером Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер». Тем не менее Леброну Джеймсу, Луке Дончичу и Остину Ривзу удалось не просто обыграть лучшую команду чемпионата, но и буквально разгромить соперника — 126:99. Шей Гилджес-Александер впервые с 2021 года ни разу не встал на линию штрафных бросков, что уже является нонсенсом. Удастся ли «Оклахоме» показать, кто тут главный?
🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 7) — Гаэль Монфис (Франция), Монте-Карло, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: справится ли Рублёв с французским ветераном?
Андрей Рублёв как высоко сеянный начинает борьбу на «Мастерсе» в Монте-Карло со второго круга. Его первым соперником будет 38-летний Гаэль Монфис, который уже установил по ходу турнира рекорд всех времён, став самым возрастным победителем матча, потерявшим первый сет. Теннисисты ранее играли трижды, и счёт пока 2-1 в пользу Рублёва. В частности, Андрей выиграл их последний поединок на US Open — 2023. Отметим, что для россиянина это будет первый матч одиночного разряда под руководством Марата Сафина. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Флавио Коболли — Артюр Фис.
🎾 16:30*: Даниил Медведев (Россия, 9) — Александр Мюллер (Франция), Монте-Карло, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: доберётся ли Медведев до де Минора?
Даниил Медведев выдержал непростую битву на старте «Мастерса» в Монте-Карло с соотечественником Кареном Хачановым, и теперь ему придётся сражаться с французом Александром Мюллером. Теннисисты ранее играли дважды — на «челленджере» в Сен-Реми-2016 и на Уимблдоне-2024 сильнее оказался Медведев. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Томаш Махач — Алекс де Минор.
🏐 19:00: «Ленинградка» — «Заречье-Одинцово», Суперлига (ж), серия за третье место, второй матч
Интрига: хватит ли сил у «Ленинградки»?
В первом матче петербурженки победили, однако нагрузка на них выпала серьёзная, ведь они в своём полуфинале оставили кучу сил и эмоций. «Заречье» же готовилось целенаправленно к играм за бронзовые медали. Смогут ли хозяйки развить успех первой встречи?
🏀 19:00: «Зенит» — «Парма», регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: сине-бело-голубые продолжат бить рекорды?
«Зенит» перед плей-офф разыгрался не на шутку. Команда выиграла 18 матчей кряду, обновив клубный рекорд по победам подряд в регулярном чемпионате. Для «Пармы» предстоящая встреча важна прежде всего из-за борьбы за шестую строчку, которая позволяет напрямую выйти в плей-офф. Составы преследуют свои цели в Единой лиге, поэтому в Санкт-Петербурге состоится очень интересная встреча.
⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Астон Вилла», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
Интрига: Эмери совершит сенсацию в игре с бывшим клубом?
«ПСЖ» остаётся одним из главных фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов. В четвертьфинале французам досталась не самая ужасающая «Астон Вилла». Однако недооценивать бирмингемцев не стоит. Тем более команду тренирует Унаи Эмери, ранее работавший с «ПСЖ». Испанец наверняка мечтает испортить настроение «бывшим» и пройти в полуфинал. А хороший результат в первой игре в Париже добавит «Астон Вилле» шансов. Важнейшая игра для обеих команд.
⚽️ 22:00: «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
Интрига: «Барса» не испытает проблем с удобным соперником?
«Барселона» идёт за треблом! Команда лидирует в Примере, вышла в финал Кубка Испании и рубится в четвертьфинале ЛЧ. Впереди — два матча с дортмундской «Боруссией». Немцы — очень удобный соперник для «Барсы». Каталонцы ни разу в истории не уступали дортмундцам (три победы, две ничьих). А тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обыграл «Боруссию» шесть раз в шести очных встречах. Интересно, что команды встретились в нынешнем общем этапе ЛЧ: «Барса» одолела соперника в гостях — 3:2. Теперь каталонцам нужна победа уже в матче плей-офф.