Лучший спорт 9 апреля: «ПСЖ» Сафонова в ЛЧ, «Питтсбург» Малкина и «Флорида» Бобровского — в НХЛ, регулярка НБА и волейбол. Не пропустите!

Топ-матчи среды: «Барса» — «Боруссия», Рублёв и Медведев — в Монте-Карло, «Зенит» — в ЕЛ

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Время в материале указано по Москве.

🏒2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Питтсбург» взять реванш?

«Пингвины» и «ястребы» всего день назад встретились на льду последних, и тогда сильнее оказались как раз таки представители «Блэкхоукс». Дубль в том матче оформил российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев, который сначала стал автором победной шайбы, а потом и закрепил успех своей команды, поразив пустые ворота. По какому сценарию пойдёт предстоящая игра?

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🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Флорида» потерпит шестое поражение подряд?

«Пантеры» неожиданно слабо проводят концовку регулярного чемпионата – действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели уже пять поражений подряд и теперь рискуют опуститься в зону уайлд-кард. «Помочь» им в этом могут лидеры Атлантического дивизиона из «Торонто», которые меньше недели назад уже обыгрывали «Флориду» на своей площадке. А как закончится их встреча на этот раз?

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🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто кому помешает достичь целей?

«Бостон Селтикс» продолжает борьбу за первую строчку на Востоке, отставая от «Кливленда» на четыре очка. «Нью-Йорк Никс» всеми силами пытается удержать третье место, а команде на пятки наступает «Индиана». Каждый под конец регулярки решает свои задачи, но уступать не хочет никто. «Кельты» в этом сезоне безупречно играют с «Никс» — три победы. Сумеют ли они добыть четвёртую?

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер Запада поквитается за разгром?

Немногие верили в «Лос-Анджелес Лейкерс» во встрече с лидером Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер». Тем не менее Леброну Джеймсу, Луке Дончичу и Остину Ривзу удалось не просто обыграть лучшую команду чемпионата, но и буквально разгромить соперника — 126:99. Шей Гилджес-Александер впервые с 2021 года ни разу не встал на линию штрафных бросков, что уже является нонсенсом. Удастся ли «Оклахоме» показать, кто тут главный?

🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 7) — Гаэль Монфис (Франция), Монте-Карло, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Рублёв с французским ветераном?

Андрей Рублёв как высоко сеянный начинает борьбу на «Мастерсе» в Монте-Карло со второго круга. Его первым соперником будет 38-летний Гаэль Монфис, который уже установил по ходу турнира рекорд всех времён, став самым возрастным победителем матча, потерявшим первый сет. Теннисисты ранее играли трижды, и счёт пока 2-1 в пользу Рублёва. В частности, Андрей выиграл их последний поединок на US Open — 2023. Отметим, что для россиянина это будет первый матч одиночного разряда под руководством Марата Сафина. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Флавио Коболли — Артюр Фис.

🎾 16:30*: Даниил Медведев (Россия, 9) — Александр Мюллер (Франция), Монте-Карло, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: доберётся ли Медведев до де Минора?

Даниил Медведев выдержал непростую битву на старте «Мастерса» в Монте-Карло с соотечественником Кареном Хачановым, и теперь ему придётся сражаться с французом Александром Мюллером. Теннисисты ранее играли дважды — на «челленджере» в Сен-Реми-2016 и на Уимблдоне-2024 сильнее оказался Медведев. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Томаш Махач — Алекс де Минор.

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Заречье-Одинцово», Суперлига (ж), серия за третье место, второй матч

Интрига: хватит ли сил у «Ленинградки»?

В первом матче петербурженки победили, однако нагрузка на них выпала серьёзная, ведь они в своём полуфинале оставили кучу сил и эмоций. «Заречье» же готовилось целенаправленно к играм за бронзовые медали. Смогут ли хозяйки развить успех первой встречи?

🏀 19:00: «Зенит» — «Парма», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сине-бело-голубые продолжат бить рекорды?

«Зенит» перед плей-офф разыгрался не на шутку. Команда выиграла 18 матчей кряду, обновив клубный рекорд по победам подряд в регулярном чемпионате. Для «Пармы» предстоящая встреча важна прежде всего из-за борьбы за шестую строчку, которая позволяет напрямую выйти в плей-офф. Составы преследуют свои цели в Единой лиге, поэтому в Санкт-Петербурге состоится очень интересная встреча.

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Астон Вилла», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Интрига: Эмери совершит сенсацию в игре с бывшим клубом?

«ПСЖ» остаётся одним из главных фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов. В четвертьфинале французам досталась не самая ужасающая «Астон Вилла». Однако недооценивать бирмингемцев не стоит. Тем более команду тренирует Унаи Эмери, ранее работавший с «ПСЖ». Испанец наверняка мечтает испортить настроение «бывшим» и пройти в полуфинал. А хороший результат в первой игре в Париже добавит «Астон Вилле» шансов. Важнейшая игра для обеих команд.

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⚽️ 22:00: «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Интрига: «Барса» не испытает проблем с удобным соперником?

«Барселона» идёт за треблом! Команда лидирует в Примере, вышла в финал Кубка Испании и рубится в четвертьфинале ЛЧ. Впереди — два матча с дортмундской «Боруссией». Немцы — очень удобный соперник для «Барсы». Каталонцы ни разу в истории не уступали дортмундцам (три победы, две ничьих). А тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обыграл «Боруссию» шесть раз в шести очных встречах. Интересно, что команды встретились в нынешнем общем этапе ЛЧ: «Барса» одолела соперника в гостях — 3:2. Теперь каталонцам нужна победа уже в матче плей-офф.