Коварная пара «Барселоны» в ЛЧ! «Боруссия» повторит прошлогоднюю сенсацию? LIVE

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Друзья, всем привет! Лига чемпионов продолжает радовать. 9 апреля подарит нам ещё два четвертьфинальных матча. Здесь сконцентрируемся на противостоянии «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».

«Барса» в этом сезоне прекрасна. В плей-офф ЛЧ вышли уверенно, в чемпионате лидируют, а в Кубке уже добрались до финала. Кажется, в еврокубках тоже всё должно быть замечательно: команда попала в удачную сторону сетки и пока не видит преград. В противостоянии с «Боруссией» многие не видят интриги, но ведь она есть! Дортмундцы и год назад были аутсайдерами, тем не менее выбили «Атлетико» с «ПСЖ» и доползли до финала. Кто сказал, что сказка не может повториться?

«Чемпионат» будет следить за встресей «Барселона» — «Боруссия» в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!