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Барселона — Боруссия Дортмунд: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 9 апреля 2025

Коварная пара «Барселоны» в ЛЧ! «Боруссия» повторит прошлогоднюю сенсацию? LIVE
Георгий Илющенко
«Барселона» — «Боруссия». LIVE
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Дортмундцы умеют внезапно огорчить испанцев. Следим за Лигой чемпионов вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Лига чемпионов продолжает радовать. 9 апреля подарит нам ещё два четвертьфинальных матча. Здесь сконцентрируемся на противостоянии «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».

«Барса» в этом сезоне прекрасна. В плей-офф ЛЧ вышли уверенно, в чемпионате лидируют, а в Кубке уже добрались до финала. Кажется, в еврокубках тоже всё должно быть замечательно: команда попала в удачную сторону сетки и пока не видит преград. В противостоянии с «Боруссией» многие не видят интриги, но ведь она есть! Дортмундцы и год назад были аутсайдерами, тем не менее выбили «Атлетико» с «ПСЖ» и доползли до финала. Кто сказал, что сказка не может повториться?

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за встресей «Барселона» — «Боруссия» в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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Новости. Футбол
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