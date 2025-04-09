Первый летний трансфер РПЛ. «Краснодар» подписал ещё одного бразильца!

За два месяца до открытия летнего окна «Краснодар» неожиданно объявил о первом новичке межсезонья. Лидер РПЛ подписал Густаво Сантоса из греческой «Ламии». 24-летний вингер заключил контракт до июля 2029-го. По данным Transfermarkt, бразилец достанется клубу Сергея Галицкого бесплатно, так как по окончании нынешнего сезона становится свободным агентом. А вот греческий сайт Sport24 утверждает, что краснодарцы всё же заплатят за Сантоса € 500 тыс. Знакомимся с будущим «быком».

Сантос провёл в «Ламии» всего один сезон. Прошлым летом этот клуб тоже подписал Густаво как свободного агента. Бразильский универсал, способный действовать на любом из флангов и даже в роли центрфорварда, сыграл в 18 матчах чемпионата Греции (стартовом составе – 17), забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу. Ещё сильнее впечатляет его дисциплина – девять жёлтых карточек и одна красная! Выходит, в среднем Сантос получал предупреждение в каждом втором матче.

В «Краснодаре» рискнули взять игрока из слабейшей команды греческой Суперлиги. Первую часть чемпионата «Ламия» завершила на последнем, 14-м месте, одержав всего три победы в 26 турах. Дальше участники турнира делятся на группы и продолжают борьбу за еврокубки и за выживание. За восемь туров до финиша «Ламия» отстаёт на девять очков от спасительной 12-й строчки. К слову, в России эта команда известна тем, что в ней завершил карьеру по ходу прошлого сезона Алан Дзагоев.

Сантос – звезда безнадёжного аутсайдера. Он лидер команды по ударам (48), попаданиям в створ (20), пасам под удар (24) успешным обводкам (36) и заработанным на себе фолам (43). Лучший перформанс Густаво выдал в недавнем матче с «Панатинаикосом»: бразильский левша оформил дубль в ворота топ-команды и принёс «Ламии» сенсационную победу со счётом 3:1.

«У этого бразильца большой талант, – говорил про Сантоса экс-тренер «Ламии» Маринос Сациас. – Моей задачей было сделать его более дисциплинированным в игре. Он быстрый и взрывной. Отлично играет один в один. Нацелен на ворота и может действовать на более высоких скоростях. Думаю, лучшая позиция для Густаво – правый вингер. Ему по силам заиграть в большой команде. Но он должен оставаться скромным и приземлённым, не позволять своему разуму блуждать».

Сантос – уроженец Рио-де-Жанейро, но воспитывался в португальском футболе. Прошёл через академию «Витории Гимарайнш», однако не пригодился первой команде и в 19 лет остался без работы. Начинал с португальских низов, выступая в сезоне-2020/2021 за «Мария да Фонте». Летом 2021-го Густаво предложил контракт «Трофенсе» из второго дивизиона. В этом клубе он оформил 3+2 в 31 матче. Несмотря на скромную статистику, год спустя Сантосом заинтересовался «Панатинаикос». Так вингер оказался в Греции.

ГУСТАВО САНТОС Фото: Из личного архива Густаво Сантоса

В «Панатинаикосе» бразильца для начала отправили в фарм-клуб, но, очевидно, рассчитывали, что он раскроется и поможет в основе. Старт сезона-2022/2023 Густаво пропустил из-за перелома руки, а потом стал стабильно играть во втором дивизионе чемпионата Греции. Оформил 2+2 в 18 матчах. В концовке чемпионата снова выбыл из-за повреждения.

Прошлый сезон получился для Сантоса более результативным. В 27 матчах вингер забил семь мячей, правда, голевых передач не отдавал. Однако сыграть за первую команду «Панатинаикоса» бразильцу так и не дали. В итоге летом Густаво ушёл в «Ламию». Понятно, почему у него был такой настрой на «Панатинаикос», вылившийся в дубль. В афинском клубе ему отказались давать новый контракт на € 80 тыс. в год и перестали обращать на вингера внимание. Причём до такой степени, что однажды команда уехала после матча без Сантоса – бразильцу пришлось догонять автобус.

«Панатинаикос» управлял фарм-клубом по-дилетантски, поэтому неудивительно, что они не смогли должным образом оценить Густаво, – писало греческое издание Sportime. – Других игроков они отдали в аренды, а в его случае даже этим не занялись. Некоторые посчитали сдерживающим фактором то, что ему исполнилось 24 года. Вдобавок ко всему бразилец не самый простой парень в общении. Они знали это и не захотели дать ему шанс».

Греческие журналисты сообщали, что Сантосом интересуются местные топ-клубы. Ближе всех к подписанию бразильца был «Олимпиакос», который уже практически договорился о сделке. ПАОК тоже закидывал удочки. Кроме того, Густаво мог вернуться летом в Португалию – им интересовался «Риу Аве». Тем не менее Сантос выбрал «Краснодар». Трудно однозначно утверждать, что бразилец выиграет конкуренцию у Жоау Батчи, Олакунле Олусегуна и Мозеса Кобнана, но в теории у него есть качества, чтобы сделать это.