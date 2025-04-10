Россиянин — в топ-4 лучших вратарей мира! Цифры Агкацева из «Краснодара» впечатляют

Когда речь заходит о «Краснодаре», принято упоминать две фамилии – Эдуарда Сперцяца и Джона Кордобы. Частично это справедливо: именно от этих парней зависит самое главное – количество забитых голов. При этом незаслуженно забытыми остаются те же Виктор Са и Жоау Батчи, которые тоже проводят уникальный сезон.

Что уж говорить о тех, кто находится за спинами этой самой атакующей линии. А главный герой там – вратарь Станислав Агкацев. Он проводит первый сезон в качестве основного вратаря и уже обновил ряд рекордов. «Краснодар» – самая малопропускающая команда РПЛ: всего 13 мячей в 23 турах. В весенней части южане и вовсе провели четыре встречи «на ноль» – и во многом это заслуга как раз Стаса.

Агкацева благословил сам Сафонов. Теперь Станислав идёт на рекорд

Стас долго ждал шанса за спиной Матвея Сафонова. Ведь в основной команде он дебютировал аж в 2021-м. С того момента периодами менял Матвея, но всё равно был очень далёк от статуса основного кипера. И сам признавался: лето 2024-го рассматривалось как последнее окно возможностей. Если бы Сафонов остался, Агкацев бы ушёл. Но звёзды сложились уж слишком идеально: предложение от «ПСЖ» по Сафонову, которое начертило второму голкиперу путь в стартовый состав.

Интересно, что тренерский штаб особо не сомневался. Да, из Казани на всякий случай пригласили опытного Юрия Дюпина, но уже с первых туров сделали ставку именно на своего воспитанника. Таким образом, клуб частично последовал завету Сафонова, который нарёк именно Агкацева своим сменщиком.

Матвей Сафонов вратарь «ПСЖ» «100% следующим первым номером должен стать Агкацев. Если я ухожу в Лигу 1… Стасик один из самых сильных вратарей РПЛ, сразу же. Без начала чемпионата, он один из лучших вратарей в России на данный момент».

Хотя опасения были. Даже чисто игровые. Ведь летом «Краснодар» перестраивал защиту, меняя её после отъезда Хуниора Алонсо. В начале сезона пробовали даже тройку защитников, что едва ли добавит уверенности голкиперу. Тем не менее он держался максимально спокойно. Не допускал ошибок, брал то, что должен, и очень редко пропускал. К 8-му туру всего три мяча – пожалуй, именно тогда в «Краснодаре» окончательно убедились, что сделали правильный выбор.

Потом были вызов в сборную, выросшая стоимость на Transfermarkt (сейчас – € 5 млн) и признание различных международных ресурсов. Например, турецкий портал A Spor в октябре включил Станислава и Евгения Латышонка в список самых надёжных вратарей Европы. Исключительно с опорой на цифры. Справедливо. А CIES так вообще включил Станислава в топ-4 лучших киперов мира – россиянин уступает лишь Джанлуиджи Доннарумме («ПСЖ»), Яну Зоммеру («Интер») и Тибо Куртуа («Реал»). Список сформировали на основе индекса, отражающего уровень матчей, результаты и отклонение процента сейвов от ожидаемого значения.

Весну Агкацев тоже начал круто – всего один пропущенный мяч от «Крыльев» и много спасений с «Нижним» и «Ростовом». Сейчас Станислав в двойке лучших вратарей лиги по ключевым показателям: у него 83% отбитых ударов (выше процент только у Латышонка) и 64 сейва. У вратаря «Зенита» их меньше – 53.

При этом 14 «сухих» матчей – рекорд «Краснодара», который был установлен в сезоне-2015/2016 и повторён в сезоне-2016/2017. Соответственно, когда Агкацев проведёт 15-й «сухой» матч, то окажется самым «сухим» вратарём клуба в сезоне РПЛ. И всё это сразу после того, как стал основным!

У самого Агкацева две цели — чемпионство и рекорд Овчинникова

Естественно, «Краснодар» мечтает о чемпионстве. А когда отрыв от преследователей составляет пять очков, мысли об этом всё больше материализуются. Станислав объяснял в интервью «Чемпионату», почему считает, что команда заслуживает взять трофей. И подробно объяснял о трансформации, которая случилась по итогам прошлого сезона.

Станислав Агкацев вратарь «Краснодара» «Мы научились забирать игры, которые не должны. Научились перебарывать себя. В Ростове у нас не получалась игра, но сумели победить. Сейчас качество игры уйдёт на второй план, главное — забирать очки. Это произошло за счёт опыта. Именно опыт борьбы за титул, который мы получили в прошлом сезоне. Титул мы тогда упустили сами, слишком мало думали о себе, много — о других. Есть очень большое желание победить и расквитаться за тот сезон. Страшно ли? У меня вообще страха не бывает. Не было ни одного матча, перед которым меня бы трясло. Есть предвкушение и волнение, да».

Ещё вратарь присматривается к другому интересному достижению – рекорду по числу «сухих» матчей за один сезон в РПЛ. Достижение держится с 2002 года и считается вечным: его установил Сергей Овчинников в чемпионский сезон «Локомотива» – тогда он провёл 20 матчей «на ноль».

Сейчас у Агкацева 14 «сухих» встреч. До конца сезона – семь туров. Естественно, даже повторить достижение будет нереально тяжело. Но в этом сезоне Стас уже показал, что часто демонстрирует то, что от него совсем не ждут. Так что этот парень точно способен нас удивить.