Эмери «воскресил» Асенсио. Вот почему Марко жаждет реванша с «ПСЖ»

Зимой саудовцы поделились щедрыми денежными запасами с «Астон Виллой», выкупив Джона Дурана за € 75 млн. Благодаря этому бирмингемцы провели громкое трансферное окно, подписав двух «сбитых лётчиков» – Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио.

Если по Маркусу ещё остаются вопросы, то Марко воспрял в АПЛ и вселил веру в то, что ещё способен зажигать на топ-уровне: 8+1 в 11 матчах не врут. Унаи Эмери «воскресил» испанского полузащитника, а Луис Энрике с опаской ждёт встречи с футболистом, права на которого до сих пор принадлежат «ПСЖ».

Почему у Асенсио не получилось в «ПСЖ»?

Сейчас звучит невероятно, но зимой «ПСЖ» выглядел кризисно. Клуб рисковал не пролезть в плей-офф ЛЧ, а качество игры не впечатляло даже на фоне сонных оппонентов из Лиги 1. Внезапно Луис Энрике поменял рисунок игры, поставив на мощную ротацию игроков по позициям. Особенно помогли подвижность атакующей тройки и трансфер Хвичи Кварацхелии: даже без номинального форварда парижане с начала года забивают в среднем три мяча за игру. Соперник не может уследить за проворными вингерами, наводящими хаос у штрафной через скорость и дриблинг.

Почему же Асенсио не заиграл у Луиса Энрике при таких вводных? В прошлом сезоне Марко часто страдал из-за травм, потому не всегда показывал стабильную игру (постоянно нужно было время набрать форму). А в начале нынешнего тренер наигрывал Асенсио в роли «ложной девятки»: Гонсалу Рамуш гостил в лазарете, а Рандаля Коло Муани тренер, кажется, невзлюбил всей душой.

Несмотря на 2+4 в 12 матчах Лиги 1 (при небольшом количестве игрового времени), под конец осени стороны разругались. L’Equipe сообщал, что Луис Энрике при всей команде отчитал Марко за пассивность при обороне и недостаточную работу на тренировках – это произошло после победы в матче с «Тулузой» (3:0). Хотя Асенсио позже и извинился, испанский тренер уже не рассчитывал на хавбека.

За последние два месяца в Париже Марко провёл на поле всего 18 минут. А когда Луис Энрике начал строить атаку вокруг резких вингеров, Асенсио потерял всякие шансы на основу. Мы привыкли видеть в Марко классического игрока фланга со смещениями в центр, но позиция на краях только сковывала игрока.

Асенсио в «Астон Вилле»: вернулся на любимую позицию и мастерски находит пространство

В Англии испанец играет чистокровную «десятку». Асенсио располагается под нападающим при владении и при обороне (иногда поднимаясь вверх, формируя 4-4-2). Когда «Астон Вилла» владеет мячом, Марко в основном ищет пространство по центру, однако иногда подключается и к полуфлангам, если видит, что у партнёра нет поддержки для продвижения.

Марко Асенсио полузащитник «Астон Виллы» «Очевидно, для меня это самая естественная позиция. Многие видели, что я чаще всего играл слева или справа, со свободой смещения в центр. Но это [позиция «десятки»] для меня естественная позиция, на ней я начинал в «Мальорке». Это ключевой фактор, из-за которого я оказался здесь. Тренерский штаб разделяет моё мнение. Это самое главное, ведь именно на этой позиции я могу полностью раскрыть потенциал».

Получая мяч, Марко великолепно удерживает его под давлением. При этом стиль Асенсио заточен именно на сохранение мяча, а не на попытки вырезать острую передачу. Это подчёркивает и карта передач. Испанец чаще всего пасует на ближних партнёров – либо на фланг, либо в центр. Передач в чужую опорную или напрямую в штрафную довольно мало. За 300 сыгранных в АПЛ минут у Марко всего 0,32 ожидаемого ассиста – зато 2,29 ожидаемого гола.

То есть функции испанца не ограничены только поддержкой. Периодически он берёт на себя роль теневого нападающего, прорываясь к чужим воротам из глубины. Здесь первостепенна даже не скорость, а тайминг и умение видеть свободные зоны. С этим у Асенсио нет проблем: он всегда готов наказать соперника за несвоевременные выдёргивания и позиционные ошибки.

Например, это дважды помогло в матче с «Брайтоном». Перед забитым мячом Марко вбежал в штрафную и открылся за спинами защитников, спокойно пробив в угол. А после — отдал голевую, сместившись ближе к флангу и обезопасив себя на пару секунд от прессинга. Испанцу хватило даже меньше времени, чтобы аккуратно вложить мяч на ход Дониэллу Малену – тот через мгновение забил.

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Это качество ещё ценнее при позиционных атаках. Яркий пример – ответный матч ЛЧ с «Брюгге», когда бельгийцы подавляющую часть встречи провели в меньшинстве. При первом голе Асенсио так же открылся за спинами защитников и избежал опеки, пробив в касание с правой. Уже спустя пару минут футболист заметил, как центральный защитник выдернулся за Рашфордом, и вбежал в пустую зону – после ему оставалось только переиграть вратаря, но мяч попал в штангу. Однако почти то же самое произошло перед вторым голом: в бельгийской обороне осталась огромная брешь после смещения защитников на фланг, и они не заметили Марко перед воротами.

Sky Sports публиковал карту со средней позицией Марко в «Астон Вилле», «ПСЖ» и «Реале». Можно заметить, что в Испании и Франции футболиста видели исключительно игроком правого фланга, что не до конца позволяло раскрывать его навыки. Асенсио, особенно после разрыва «крестов» в 2019-м, нельзя назвать чистым вингером – всё же резкость и скорость у него явно уступают этому же скиллу у условных Усмана Дембеле, Брэдли Баркола или Хвичи. Но эти недостатки покрывали феноменальные дальние удары с левой и техника.

Кажется, лучшая версия Асенсио ещё не продемонстрирована миру. В центре поля Марко чувствует себя гораздо свободнее, радостно заигрывая с двумя-тремя соперниками, пытающимися отобрать у него мяч – и испанец каждый раз выходит победителем. Осталось проверить форму Марко в матче с топ-клубом.

Если всё пойдёт в том же ключе, велика вероятность, что испанцы продолжат совместную работу в «Астон Вилле». Луис Энрике не особо хочет мириться с Асенсио и вряд ли уедет из Парижа в следующем сезоне. Так что «ПСЖ» с радостью примет 15-миллионное предложение от англичан этим летом.