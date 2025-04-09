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Лучшие голы и сейвы 27-го тура Первой лиги, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025, Родина, Алания, Уфа, Шинник, Енисей, Черноморец

Издевательство над защитой и черпачок в снегопад. Лучшие моменты тура Первой лиги. Видео
Кирилл Закатченко
Лучшие голы и сейвы тура Первой лиги
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Голы и сейвы.

27-й тур Мелбет Первой лиги стал частью истории. По традиции собрали в один материал лучшие голы и сейвы.

В списке претендентов на самый красивый гол тура попали сразу два футболиста «Родины». Снег не помешал Артёму Концевому эффектно перекинуть голкипера «Сочи», а Папу Гейе — расчехлить «пушку». Возможно, вам понравится индивидуальное мастерство Дато Черткоева — как он посадил соперника на пятую точку! Правда, «Шинник» отыгрался спустя пару минут — Джонатан Джон классно пробил под перекладину. В список кандидатов на звание гола тура также попали Нури Абдоков из «Нефтехимика», Валерий Бочеров из «Уфы» и Роман Акбашев из «Черноморца». Выбор за вами!

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Матч «Енисей» — «Черноморец» подарил сразу три классных сейва. Два из них оформил голкипер хозяев Станислав Антипин, один — вратарь гостей Ростислав Солдатенко. А ещё в топ залетели Михаил Опарин из «Шинника» и Денис Щербицкий из «Урала».

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

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