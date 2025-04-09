Связка «Барсы» в атаке идёт к величию. А какое трио — лучшее в XXI веке?

Атакующее трио «Барселоны» — Рафинья — Роберт Левандовски — Ламин Ямаль — в нынешнем сезоне забило уже 79 мячей на троих. Оно ведёт каталонцев к треблу, а каждый из футболистов претендует на «Золотой мяч». Есть шанс войти в историю как одна из лучших троек нападающих «Барсы» в XXI веке! Интересно, какое трио круче других показало себя за прошедшие годы в мировом футболе? Предлагаем ответить на этот вопрос вам.
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Неймар — Луис Суарес — Лионель Месси («Барселона»)
Годы выступлений вместе: 2014-2017
Голов на троих: 292
Трофеи: чемпионат Испании (2014/2015, 2015/2016), Кубок Испании (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), Суперкубок Испании (2016), Лига чемпионов (2014/2015), Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015)
Вместе Неймар, Суарес и Месси провели всего три сезона. Однако до сих пор болельщики «Барсы» с восторгом вспоминают о трио MSN. Футболисты даже не играли, а творили на поле. У форвардов наладилось идеальное взаимопонимание: они были не только партнёрами, но и настоящими друзьями. Возможно, именно поэтому «Барселона» получила одно из сильнейших атакующих трио в своей истории. А победа в Лиге чемпионов — 2014/2015 и в итоге целый требл стали высшей точкой успеха того состава каталонцев.
Как трио распалось, вы наверняка помните: рекордный трансфер Неймара в Париж летом 2017-го до сих пор считают одним из самых спорных в истории.
Садио Мане — Роберто Фирмино — Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Годы выступлений вместе: 2017-2022
Голов на троих: 282
Трофеи: чемпионат Англии (2019/2020), Кубок Англии (2021/2022), Лига чемпионов (2018/2019), Суперкубок УЕФА (2019), Кубок лиги (2021/2022), клубный чемпионат мира (2019)
Тройка форвардов «Ливерпуля» тесно ассоциируется с лучшими сезонами команды под руководством Юргена Клоппа. У Мане, Фирмино и Салаха получился идеальный симбиоз: тут сложились результативность, трудоспособность и альтруизм. Несколько лет все трое держали элитный уровень. И принесли «Ливерпулю» победы в АПЛ и Лиге чемпионов.
Тройка распалась после ухода Мане в «Баварию» в 2022-м. А год спустя Роберто Фирмино уехал в саудовский «Аль-Ахли». Сейчас в клубе остаётся только Салах, который снова ведёт мерсисайдцев к золоту чемпионата Англии.
Робер Пирес — Тьерри Анри — Деннис Бергкамп («Арсенал»)
Годы выступлений вместе: 2000-2006
Голов на троих: 314
Трофеи: чемпионат Англии (2001/2002, 2003/2004), Кубок лиги (2001/2002, 2002/2003, 2004/2005), Суперкубок Англии (2002, 2004)
Непобедимый в сезоне АПЛ-2003/2004 «Арсенал» славился крутой обороной. Но не менее элитной была атака с Пиресом, Анри и Бергкампом. Робер выступал скорее в роли ассистента, а вот Тьерри и Деннис загружали тонны мячей в ворота соперников. Удивительно, как Анри не получил «Золотой мяч». Главное — «Арсенал» дважды взял АПЛ. Также команда добралась до финала Лиги чемпионов в 2006 году, но уступила «Барселоне» (1:2).
Тот матч стал последним официальным для Бергкампа в карьере. Деннис остался в запасе на финал, а 22 июля 2006-го провёл прощальную товарищескую игру с «Аяксом». Пирес также ушёл из «Арсенала» в 2006 году, оказавшись в «Вильярреале». А через сезон в Испанию уехал Анри — его купила «Барселона».
Криштиану Роналду — Карим Бензема — Гарет Бэйл («Реал»)
Годы выступлений вместе: 2013-2018
Голов на троих: 394
Трофеи: чемпионат Испании (2016/2017), Кубок Испании (2013/2014), Суперкубок Испании (2017), Лига чемпионов (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), Суперкубок УЕФА (2014, 2017), клубный чемпионат мира (2014, 2016, 2017)
Для футбольных болельщиков аббревиатура BBC — не английский канал, а трио форвардов «Реала». Роналду, Бензема и Бэйл стали важной причиной легендарной эпохи мадридцев с четырьмя победами в Лиге чемпионов за четыре года. Криштиану был голевой машиной, Карим — идеальным партнёром для португальца, а Гарет периодически показывал всплески гениальности. Гол валлийца в финале ЛЧ-2017/2018 с «Ливерпулем» (3:1) — один из лучших в истории турнира.
Трио распалось как раз после того финала: Роналду позже объявил об уходе в «Ювентус», а Бэйл постепенно трансформировался из футболиста в гольфиста. И только Бензема «выиграл» от расставания, превратившись в лидера «Реала» и взяв «Золотой мяч» в 2022 году.
Тьерри Анри — Самуэль Это’О — Лионель Месси («Барселона»)
Годы выступлений вместе: 2007-2009
Голов на троих: 153
Трофеи: чемпионат Испании (2008/2009), Кубок Испании (2008/2009), Лига чемпионов (2008/2009)
Первое великое трио «Барсы» эпохи Пепа Гвардиолы. Тренер возглавил клуб в 2008 году и определил основной связкой в атаке Анри, Это’О и Месси. «Барселона» с ходу оформила требл, а нападающие уничтожали соперников. Конечно, главной звездой стал молодой Месси, по итогам сезона взявший первый «Золотой мяч».
Это’О летом 2009 года стал частью сделки с «Интером»: вместо него в Каталонию приехал Златан Ибрагимович. А спустя год на пенсию в МЛС укатил и Анри.
Педро — Давид Вилья — Лионель Месси («Барселона»)
Годы выступлений вместе: 2010-2013
Голов на троих: 258
Трофеи: чемпионат Испании (2010/2011, 2012/2013), Кубок Испании (2011/2012), Суперкубок Испании (2010, 2011), Лига чемпионов (2010/2011), Суперкубок УЕФА (2011), клубный чемпионат мира (2011)
Праймовая «Барселона» = Педро, Вилья и Месси в атаке. Именно это трио кружило головы защитникам, помогая Хави, Иньесте и Бускетсу расшатывать построения соперника. А в 2012-м Месси забил 91 гол за календарный год! Настоящее сумасшествие, которое могло и не произойти без таких партнёров. «Барселона» в тот момент была лучшим клубом Европы с отрывом. В 2011-м каталонцы взяли ЛЧ, обыграв в финале «МЮ» (3:1). Также «Барса» с трио в атаке забрала два золота Примеры за три года.
Связка распалась в 2013-м: Вилья укатил в «Атлетико», начав всё чаще оказываться на скамейке в Каталонии. А Педро в 2015 году перебрался в «Челси».
Франк Рибери — Марио Гомес — Арьен Роббен («Бавария»)
Годы выступлений вместе: 2009-2013
Голов на троих: 227
Трофеи: чемпионат Германии (2009/2010, 2012/2013), Кубок Германии (2009/2010, 2012/2013), Лига чемпионов (2012/2013)
Легендарный дуэт «Роббери» образовался в «Баварии» в 2009-м. Арьен Роббен перебрался в Мюнхен из мадридского «Реала» к игравшему тогда за немцев уже два года Франку Рибери. Также «Бавария» приобрела у «Штутгарта» центрфорварда Марио Гомеса. Так образовалось крутейшая связка, забившая на троих 227 мячей за четыре сезона. Вместе футболисты взяли две Бундеслиги, два Кубка Германии, а в мае 2013 года выиграли Лигу чемпионов. Решающий мяч на 89-й минуте забил именно Роббен.
Но трио всё равно распалось. Ранее стабильно забивавший Гомес в сезоне-2012/2013 проиграл конкуренцию Марио Манджукичу. Немецкий форвард отправился в «Фиорентину». А Роббен и Рибери синхронно покинули «Баварию» в 2019-м: нидерландец отправился в родной «Гронинген», а француз — по пути Гомеса в «Фиорентину».
Криштиану Роналду — Уэйн Руни — Карлос Тевес («Манчестер Юнайтед»)
Годы выступлений вместе: 2007-2009
Голов на троих: 110
Трофеи: чемпионат Англии (2007/2008, 2008/2009), Кубок лиги (2008/2009), Лига чемпионов (2007/2008), Суперкубок Англии (2008), клубный чемпионат мира (2008)
В конце 2000-х сэр Алекс Фергюсон создал, вероятно, сильнейшую атакующую связку за свою эпоху в «МЮ». В Манчестер приехал Карлос Тевес и составил компанию Криштиану Роналду и Уэйну Руни. Эти два года стали кошмаром для соперников «МЮ» по АПЛ. Португалец, англичанин и аргентинец рисовали комбинации, запутывали защитников, били по воротам часто и точно. Итог — два подряд золота в чемпионате Англии, победа в московском финале ЛЧ в 2008-м и ещё три кубка.
Доминирование могло бы продолжиться, если бы Криштиану не решил сменить Манчестер на Мадрид летом 2009 года. Да и Тевес со скандалом и по сложной схеме перебрался к соседям из «Сити».
Кто-то другой
Возможно, вы помните другое крутое трио. Например, вам запомнилась атака дортмундской «Боруссии» из 2012 года: Марио Гётце — Роберт Левандовски — Марко Ройс. А как насчёт Радамеля Фалькао, Халка и Силвештре Варелы, которые принесли «Порту» Лигу Европы в 2011-м? Если вы считаете, что предложенные варианты проигрывают вашему, то этот пункт именно для вас. Главное — делитесь своей тройкой в комментариях!
Кингсли Коман — Роберт Левандовски — Серж Гнабри («Бавария»)
Годы выступлений вместе: 2018-2022
Голов на троих: 281
Трофеи: чемпионат Германии (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), Кубок Германии (2018/2019, 2019/2020), Суперкубок Германии (2018, 2020, 2021, 2022), Лига чемпионов (2019/2020), Суперкубок УЕФА (2020), клубный чемпионат мира (2020)
Атакующее трио «Баварии» конца 2010-х — начала 2020-х. Именно с этим трио мюнхенцы выдали феноменальный 2020 год. «Бавария» выиграла сразу шесть турниров, а главное — Бундеслигу и Лигу чемпионов. В финале с «ПСЖ» (1:0) решающий мяч забил Кингсли Коман. Но, конечно, главной звездой был Роберт Левандовски. Поляк должен был получить «Золотой мяч» в 2020 году, однако France Football отменил премию из-за пандемии коронавируса и недоигранного сезона во Франции. Впрочем, и Гнабри достоин внимания: вингер находился в топ-форме, кошмарил оппонентов по правому флангу и часто забивал.
Связка прекратила существование в 2022 году: Левандовски отправился за новым вызовом в «Барселону». А вот Гнабри и Коман по-прежнему выступают за «Баварию».
Килиан Мбаппе — Лионель Месси — Неймар («ПСЖ»)
Годы выступлений вместе: 2021-2023
Голов на троих: 119
Трофеи: чемпионат Франции (2021/2022, 2022/2023), Суперкубок Франции (2022)
Возможно, тройка Мбаппе — Месси — Неймар — самая звёздная в истории по громкости имён. «ПСЖ» собрал трёх суперзвёзд, чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Периодически три гения показывали свой космический уровень. Для спокойных побед в Лиге 1 этого хватало. А вот в Лиге чемпионов «ПСЖ» вместе с Мбаппе, Месси и Неймаром так и не преуспел.
История получилась не такой успешной. Месси и Неймар летом 2023 года отправились на разные континенты: Лео перебрался в «Интер Майами», а бразилец — в саудовский «Аль-Хиляль». Но какой же эстетически красивый футбол трио показывало в хорошие дни!
Эден Азар — Диего Коста — Виллиан («Челси»)
Годы выступлений вместе: 2014-2017
Голов на троих: 128
Трофеи: чемпионат Англии (2014/2015, 2016/2017), Кубок лиги (2014/2015)
У «Челси» в XXI веке было множество топ-форвардов. Но либо лондонцы играли с двойкой в нападении, либо трио выглядело не так солидно. А вот связка Азар — Коста — Виллиан была действительно мощной. Каждый из форвардов «Челси» находился на пике и пугал оборону любого клуба в АПЛ. Важно, что футболисты смотрелись гармонично в двух системах. Сначала Азар, Коста и Виллиан помогли «Челси» выиграть чемпионат под руководством Жозе Моуринью (2015), а затем — с Антонио Конте (2017).
Но история трио продлилась недолго. В 2017 году Диего Коста поругался с Конте, после чего форварда вывели из состава. А в январе 2018-го игрок вернулся в «Атлетико». Азар покинул «Челси» в 2019 году (ушёл в мадридский «Реал»), Виллиан же летом 2020-го оказался в «Арсенале».