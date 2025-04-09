Связка «Барсы» в атаке идёт к величию. А какое трио — лучшее в XXI веке?

Атакующее трио «Барселоны» — Рафинья — Роберт Левандовски — Ламин Ямаль — в нынешнем сезоне забило уже 79 мячей на троих. Оно ведёт каталонцев к треблу, а каждый из футболистов претендует на «Золотой мяч». Есть шанс войти в историю как одна из лучших троек нападающих «Барсы» в XXI веке! Интересно, какое трио круче других показало себя за прошедшие годы в мировом футболе? Предлагаем ответить на этот вопрос вам.

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