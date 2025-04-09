Возвращение в еврокубки будет кошмаром для клубов РПЛ. И дело не в качестве игры

Все мы, конечно, с нетерпением ждём возвращения российских команд в еврокубки. В первую очередь – в Лигу чемпионов. Да и Лига Европы с Лигой конференций лучше, чем ничего. Руководители нашего футбола обнадёживают, что этот день приближается. Если не в 2025 году, то, быть может, в 2026-м.

Александр Дюков президент РФС «Считаю, что с каждым днём момент возвращения приближается. Скорее всего, это не произойдёт завтра. Рассчитываем, что в течение этого года будет принято решение. Может, сразу по клубам и сборным или же это будет поэтапное возвращение. Вероятность более 50%… Стран, которые против нашего возвращения, становится меньше. Новости о том, что УЕФА готов вернуть Россию? Вы знаете, что дыма без огня не бывает».

В общем, ждём хороших вестей от Александера Чеферина и Джанни Инфантино. Если нас ещё и в клубном рейтинге УЕФА вернут на законное место в топ-10, то совсем тепло на душе станет. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил на днях, что организация будет этого добиваться.

Давайте представим, что возвращение состоялось и как минимум по одному нашему клубу попали на общий этап Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Дальше рождаются новые вопросы. Будут ли играть команды РПЛ еврокубковые матчи в России? Будут ли защищены от политических провокаций за границей? Будут ли конкурентоспособны на фоне соперников из топ-лиг после изоляции длиной в несколько лет?

Кроме того, придётся решать ещё одну серьёзную проблему, которую нам невольно создал УЕФА. Всё дело в новом формате Лиги чемпионов и Лиги Европы. Прежде были групповые этапы, которые завершались в декабре. Затем плей-офф начинался в феврале. Например, в последнем на сегодняшний день для России еврокубковом сезоне-2021/2022 групповой этап Лиги чемпионов финишировал 8 декабря, а Лиги Европы – 9-го числа. Плей-офф ЛЧ стартовал 15 февраля, а ЛЕ – 17-го.

Это был приемлемый для российских клубов график. В РПЛ первая часть сезона-2021/2022 закончилась 13 декабря. Затем команды ушли в зимний отпуск, который для нас, в отличие от Европы, основной (летний всё же покороче), и начали вторую часть чемпионата 26 февраля. В принципе, два календаря нормально сочетались.

С сезона-2024/2025 в еврокубках появились дополнительная стадия плей-офф, а главное – ещё два тура группового/общего этапа. В Лиге чемпионов и Лиге Европы нужно играть уже не шесть, а восемь матчей. УЕФА ничего не оставалось, кроме как задействовать в своём календаре первый месяц года. В этом сезоне встречи 7-го тура ЛЧ проводились 21-22 января, а 8-го тура – 29-го. Плей-офф стартовал 11 февраля.

Таким образом, российские клубы и их игроки теряют нормальный зимний отпуск. Раньше середины декабря первую часть сезона РПЛ не завершишь, поскольку участникам еврокубков нужна практика. А подготовку к возобновлению сезона надо начинать в лучшем случае с 1 января, так как требуется минимум три недели, чтобы заложить физику и получить хоть какую-то практику в спаррингах на сборах.

Вообще, сложится парадоксальная ситуация. Участники еврокубков будут готовиться с 1 января, выходить на возможный в данной ситуации пик формы, чтобы сыграть два решающих тура в ЛЧ и ЛЕ, а условно 28-го или 29-го вылетят после общего этапа. Потом ещё целый месяц надо что-то делать без соревновательной практики до возобновления чемпионата России. Форма игроков пойдёт волнами – подъём-спад, подъём-спад и опять подъём. С другой стороны, команды, не участвующие в еврокубках, будут возобновлять подготовку на пару недель позже, в середине января.

Фактически введённый УЕФА календарь снижает конкурентоспособность российских клубов в Европе. Никакие товарняки не заменят турнирные матчи, а 7-й и 8-й туры и первый раунд плей-офф нашим командам придётся проводить в режиме сборов. Либо РФС должен придумать какой-то официальный турнир в январе-феврале вроде Кубка РПЛ с мощной финансовой мотивацией, организовав его в Сочи или за границей.

С таким наши команды и их тренеры ещё не сталкивались. Например, «Зенит» самую раннюю официальную встречу в своей истории провёл 12 февраля – это было в 2019 году, когда петербуржцы сыграли в плей-офф ЛЕ с «Фенербахче» в Стамбуле. А тут речь о январе!

Естественно, от нового формата проигрывает не только Россия, но и любая другая страна с холодным климатом и длинной зимней паузой. В УЕФА как будто проигнорировали важные обстоятельства в погоне за прибылью – дескать, это ваши проблемы. Прежде подобное отношение возмущало только с точки зрения позднего начала еврокубковых матчей. Помнится, Андре Виллаш-Боаш жаловался на пресс-конференциях УЕФА, что «Зенит» играет в Лиге чемпионов на выезде в полночь по Москве. Теперь ещё и январский футбол. Но мы всё равно его очень ждём.